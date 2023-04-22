Кан не уйдет в отставку из «Баварии»: «Моя цель – завершить сезон с титулом»

Оливер Кан исключает, что уйдет в отставку с поста гендиректора «Баварии».

«Моя единственная цель – завершить сезон, завоевав чемпионский титул. А затем в новом сезоне снова идти в атаку!» – сказал Кан.

Напомним, сегодня « » уступила «Майнцу» (1:3) в рамках Бундеслиги.

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