Кан не уйдет в отставку из «Баварии»: «Моя цель – завершить сезон с титулом»

Теги Бавария Оливер Кан бундеслига Германия Футбол

Оливер Кан исключает, что уйдет в отставку с поста гендиректора «Баварии».

«Моя единственная цель – завершить сезон, завоевав чемпионский титул. А затем в новом сезоне снова идти в атаку!» – сказал Кан.

Напомним, сегодня «Бавария» уступила «Майнцу» (1:3) в рамках Бундеслиги.

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59 комментариев

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igls54
С чего это вдруг в Баварии решили, что легендарный голкипер способен быть хорошим менеджером
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Deutsche Fan
Отрицательный требл твоя цель
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Илья Храбров
С каким?
+42
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KMFDM71
Ответ igls54
С чего это вдруг в Баварии решили, что легендарный голкипер способен быть хорошим менеджером
Вообще то Кан вроде председатель правления, не? К Хасану, как спортдиру, все вопросы.
Флика слил, Нагеля слил.
Вредитель, одним словом.
+32
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TJ tigra
Может Хасана хотя бы уволите...
+16
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+15
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dr. cage
Оливер Кан: "Если под этим постом будет хоть один лайк, то..."
+16
-5
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KMFDM71
И Флик и Нагель сливали Майнцу в гостях, так что тут без сенсации...
Другое дело что игра отвратная, игроки тупо не хотят играть.
Слив руководства, шок после смены тренера? Хз, одни вопросы...
Надеюсь борусы тарелку заберут, а Хасана и Ко по итогам сезона выпнут.
+10
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+10
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Granero-24
Значит в конце сезона уйдет...
+8
-1
+7
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udiekemen
Ответ Илья Храбров
С каким?
Прозрачным видимо
+10
-3
+7
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Пономарев Дима
Ответ Илья Храбров
С каким?
ЛЧ
+8
-2
+6
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Тосканский_Виноградник
Какой титул? Золотой унитаз? Тогда ок
+7
-1
+6
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Hasan_072
Ответ TJ tigra
Может Хасана хотя бы уволите...
нет.
+6
-1
+5
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Alexey Dorsh
Титул "Сказочный ########" на пару с Салихамиджичем уже взял.
+5
0
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GLASGOW
Титул «Дурак сезона» ты уже выиграл, поэтому можно спокойно уходить.
+5
-1
+4
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петрович сектор1
Интересно, а кто то вообще скажет, что Мы лоханулись!?
Или может намекнут, что же в действительности произошло.
Не поверю, что команда вот так просто развалилась за месяц
+4
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wisdom
врядли это будет награда титул посмешища видимо
+3
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S H A R K
Ответ Artem Piatkov
Позорняк да и только Майнцу слить... Карма за Нагельсмана просто безжалостная Вот что бывает, когда вопреки желанию футболистов принимаются такие решения
В чём позор слить Майнцу?) Очень зубастая команда, каждая топ команда Бундеслиги теряет очки против них в гостях.
Тем более Бавария до Тухеля дважды проиграла Майнцу в гостях. Последний раз как раз 3 1 было
+4
-1
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Le_Mogul
Кан как будто засланный казачек. И на следующий сезон хочет добить Баварию.
+2
0
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Зизуха
Я буду здесь жить!
+3
-1
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Pamir88
Там Дотмунд уже 3-0 ведет...
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waleri
Ответ KMFDM71
И Флик и Нагель сливали Майнцу в гостях, так что тут без сенсации... Другое дело что игра отвратная, игроки тупо не хотят играть. Слив руководства, шок после смены тренера? Хз, одни вопросы... Надеюсь борусы тарелку заберут, а Хасана и Ко по итогам сезона выпнут.
Игроки были в шоке как обошлись с Наге.
+1
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Jevgenijs Sapronenko
Уж не очередной коллапс топ клуба мы наблюдаем сейчас?
+1
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Эдуард Суровый
кан в отставку не уйдёт, но халисамиджича уволит
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Арни123
Ответ KMFDM71
Вообще то Кан вроде председатель правления, не? К Хасану, как спортдиру, все вопросы. Флика слил, Нагеля слил. Вредитель, одним словом.
Давно нужно гнать этого вредителя и подальше от команды
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Юрий Балышев
Если Дортмунд подножмет ,прощай тарелка.
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