Кан не уйдет в отставку из «Баварии»: «Моя цель – завершить сезон с титулом»
Оливер Кан исключает, что уйдет в отставку с поста гендиректора «Баварии».
«Моя единственная цель – завершить сезон, завоевав чемпионский титул. А затем в новом сезоне снова идти в атаку!» – сказал Кан.
Напомним, сегодня «Бавария» уступила «Майнцу» (1:3) в рамках Бундеслиги.
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Флика слил, Нагеля слил.
Вредитель, одним словом.
Другое дело что игра отвратная, игроки тупо не хотят играть.
Слив руководства, шок после смены тренера? Хз, одни вопросы...
Надеюсь борусы тарелку заберут, а Хасана и Ко по итогам сезона выпнут.
Или может намекнут, что же в действительности произошло.
Не поверю, что команда вот так просто развалилась за месяц
Тем более Бавария до Тухеля дважды проиграла Майнцу в гостях. Последний раз как раз 3 1 было