Маттеус о «Баварии»: «Смена тренера вообще не помогла, Тухель ничего не дал команде. Кан и Салихамиджич должны задать себе вопросы»
Лотар Маттеус раскритиковал решение «Баварии» уволить Юлиана Нагельсманна.
«Оливер Кан и Хасан Салихамиджич определенно должны задать себе вопросы. Что сделано неправильно? Что сейчас не получается? Своевременно ли произошла тренерская перестановка?
В конечном счете смена тренера вообще никак не помогла! Можно утверждать, что Тухель ничего нового команде не дал, особенно с учетом сегодняшнего поражения [от «Майнца»].
Команда вылетела из кубков. По-моему, слишком многое упускается из виду. Руководство ничего напрямую не говорит, защищается. Но сейчас они обязаны быстро все объяснить и критически оценить себя.
У команды все плохо и в атаке, и в защите. Я не увидел бойцовского духа, силы воли. Это не команда», – сказал экс-защитник мюнхенцев.
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Вообще не понятно,накой они Юльку уволили 🤷🏻♂️ и Тухеля взяли
Что то произошло внутри клуба. Похоже Нагель пошел против устоявшийся ’системы" старика Ули. Такие вещи в Баварии не позволительно. 6 тренеров за короткий срок не дадут соврать