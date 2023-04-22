Маттеус о «Баварии»: «Смена тренера вообще не помогла, Тухель ничего не дал команде. Кан и Салихамиджич должны задать себе вопросы»

Теги Бавария Майнц Оливер Кан Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Лотар Маттеус Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

Лотар Маттеус раскритиковал решение «Баварии» уволить Юлиана Нагельсманна.

«Оливер Кан и Хасан Салихамиджич определенно должны задать себе вопросы. Что сделано неправильно? Что сейчас не получается? Своевременно ли произошла тренерская перестановка?

В конечном счете смена тренера вообще никак не помогла! Можно утверждать, что Тухель ничего нового команде не дал, особенно с учетом сегодняшнего поражения [от «Майнца»].

Команда вылетела из кубков. По-моему, слишком многое упускается из виду. Руководство ничего напрямую не говорит, защищается. Но сейчас они обязаны быстро все объяснить и критически оценить себя.

У команды все плохо и в атаке, и в защите. Я не увидел бойцовского духа, силы воли. Это не команда», – сказал экс-защитник мюнхенцев.

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43 комментария

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Mahomes
Маттеус всегда базу говорит, нужно выкинуть Хасана хотя бы
+63
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+63
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Sunlight Project
Нужно увольнять и Кана, и Хасана, и Тухеля, увольнение Нагельсманна это эпик-фейл.
+46
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Hella black
Быть надо проще и мир к тебе потянется ! Возомнили из себя королей Европы,вот и спускайтесь теперь на землю.
Вообще не понятно,накой они Юльку уволили 🤷🏻‍♂️ и Тухеля взяли
+44
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mrkmbai
Хасан - протеже Хеннеса. Хасану ничего не будет, пока у Ули есть влияние на клуб. С этим ничего не поделать, Бавария это детище Ули, он создал эту Баварию такой какая она есть сейчас. Поэтому никто в их сторону ничего не скажет из руководства, акционеров. Потому что они не отвечают за результат. А спрос будет опять с тренера. И в середине след сезона Тухель снова поругается с Хасаном (Хеннесом) и его тоже уволят. Уже несколько сезонов повторяется этот сценарий. Одно и то же практический каждый сезон. Надеюсь в этом сезоне шмели воспользуются подарком и в Баварии будут думать по другому и сделают правильные выводы и уволят наконец то хасана. Очень на это надеюсь
+15
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Андрей Хенто
Должны уйти пособственному
+9
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Михо
Ответ Barca_mania
Верно сказано. слишком много говорили про какой у них крутой и стабильный менеджмент подкалывая Барсу. До**зделись.
Ну до Барсы всем далеко😃 и про Барсу все в Баварии имеют право говорить что угодно, Барса игрушка Баварии😃
+14
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Best game on Earth
По мне, Тухель может добиться серьёзных успехов, если дать ему время. Что не отменяет тот факт, что увольнение Нагельсмана было ни к чему.
+7
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Михо
Не помогла?)) смена тренера просто убила команду! Лидер молодого поколения Киммих был за Нагеля, зря не послушали. Там говорят и Нойер руку приложил, обиделся что Нагель его друга, тренера вратарей уволил. В общем пока эффект не просто отрицательный, а убийственный
+6
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RedDevil1909
конца сезона точно уж могли дождаться,не помню у Баварии таких рефлексий
+5
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Evgen_Hazard
Ответ Sunlight Project
Нужно увольнять и Кана, и Хасана, и Тухеля, увольнение Нагельсманна это эпик-фейл.
Да и всех игроков отпустить и клуб расформировать 👍🏻
+5
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Нефанатик
Ответ Barca_mania
Верно сказано. слишком много говорили про какой у них крутой и стабильный менеджмент подкалывая Барсу. До**зделись.
Куд не плюнь, везде ноющие сектанты. Сравнивать стабильную и успешную Баварию, с кучей аферистов из Каталонии - это каким недалеким нужно быть? Бавария вылетела в 1/4 и что? Чемпионами они станут, сравнение с клубом из второсортной ЛЕ которая погрязла в долгах и подкупах судей просто неуместно.
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Porsche 911
Помню, когда Тухель с ходу выиграл ЛЧ с Челси, все его восхваляли, якобы, настоящий тренер пришел, а не физрук. А теперь что скажете, клоуны спортовские?
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Фут.Боль
Так облажаться с увольнением - это нужно было умудриться, конечно. Бавария была примером адекватности и стабильности до этого глупого увольнения.
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Фут.Боль
Ответ Баркамол Абдулла
Увольнение Флика это тоже было разумно?!🤡
А его уволили разве?
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петрович сектор1
Смена тренера была не из за результатов, все это отговорки руководства.
Что то произошло внутри клуба. Похоже Нагель пошел против устоявшийся ’системы" старика Ули. Такие вещи в Баварии не позволительно. 6 тренеров за короткий срок не дадут соврать
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Satyr77
Нагельсмана планировали уволить по-любому, т.к. не хотел вписываться в "систему ценностей" Баварии. Два номенклатурщика хотели обставить всё в выгодном для себя свете. Сказать, что он ведет себя не по стандартам Баварии - многие не поймут, т.к. есть результаты. В конце сезона, тоже не вариант, т.к. миннимум 2 трофея были бы, да и с Сити зарубились бы серьёзно. Поэтому решили посреди сезона уволить, за якобы не те результаты, которые ожидали. Думали, что 2 трофея и без него автоматом приплывут. А вышло, через одно отверстие, чего они никак не ожидали.
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Surviving
Ответ mrkmbai
Хасан - протеже Хеннеса. Хасану ничего не будет, пока у Ули есть влияние на клуб. С этим ничего не поделать, Бавария это детище Ули, он создал эту Баварию такой какая она есть сейчас. Поэтому никто в их сторону ничего не скажет из руководства, акционеров. Потому что они не отвечают за результат. А спрос будет опять с тренера. И в середине след сезона Тухель снова поругается с Хасаном (Хеннесом) и его тоже уволят. Уже несколько сезонов повторяется этот сценарий. Одно и то же практический каждый сезон. Надеюсь в этом сезоне шмели воспользуются подарком и в Баварии будут думать по другому и сделают правильные выводы и уволят наконец то хасана. Очень на это надеюсь
Хомячки считают что Хасан снял тренера) ну хоть один норм чел на спортсе👍🏻
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Артём Сергеев
Ответ Barca_mania
Верно сказано. слишком много говорили про какой у них крутой и стабильный менеджмент подкалывая Барсу. До**зделись.
менеджмент Баварии при всём этом кринже, до сих пор лучше бабселонского
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SaH4r.
Ответ Нефанатик
Куд не плюнь, везде ноющие сектанты. Сравнивать стабильную и успешную Баварию, с кучей аферистов из Каталонии - это каким недалеким нужно быть? Бавария вылетела в 1/4 и что? Чемпионами они станут, сравнение с клубом из второсортной ЛЕ которая погрязла в долгах и подкупах судей просто неуместно.
куда не плюнь, везде комплексующие фанаты клуба карманной лиги. Сравнивать Йорди Кройффа и Матеу Алемани, которые за одно прошлое лето проделали больше полезной работы чем биба и боба (кан и хасан) за всю свою карьеру. Конечно очень смешно читать такой некомпетентный комментарий.
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заратустра-будрайтис
Ответ Barca_mania
Верно сказано. слишком много говорили про какой у них крутой и стабильный менеджмент подкалывая Барсу. До**зделись.
Они со своим кретинским менеджментом самолично вышвырнули барсу в лигу европы
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Нефанатик
Ответ Barca_mania
Как они станут чемпионами если они вылетели с 1/4?
потому что есть Бундес лига, а есть ЛЧ.
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Born is the King
Ответ Михо
Ну до Барсы всем далеко😃 и про Барсу все в Баварии имеют право говорить что угодно, Барса игрушка Баварии😃
Ахахах хорош)
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truboprovodchik2019
Ответ Нефанатик
Куд не плюнь, везде ноющие сектанты. Сравнивать стабильную и успешную Баварию, с кучей аферистов из Каталонии - это каким недалеким нужно быть? Бавария вылетела в 1/4 и что? Чемпионами они станут, сравнение с клубом из второсортной ЛЕ которая погрязла в долгах и подкупах судей просто неуместно.
ну все глорье, в том числе сливочное, грешат унижениями других клубов. Ясен пень в данный момент уровень разный, но многим кажется что менеджмент Баварии на ровном месте кучу проблем себе устроил, вполне себе уверенно в лч шли, в чемпионате бы взяли свое потрясающей стабильностью
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ДЖИН
Лотар Уткин Матеусович. А мне нравится что Бавария оказалось гнилой командой изнутри, кинула тренера посреди сезона и всё про.. Ла. 🤣🤣
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Нефанатик
Бавария на столько выстроенная машина что они из этого кризиса выйдут моментально и тренера найдут идеально подходящего.
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