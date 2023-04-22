Маттеус о «Баварии»: «Смена тренера вообще не помогла, Тухель ничего не дал команде. Кан и Салихамиджич должны задать себе вопросы»

Лотар Маттеус раскритиковал решение «Баварии» уволить Юлиана Нагельсманна.

« и определенно должны задать себе вопросы. Что сделано неправильно? Что сейчас не получается? Своевременно ли произошла тренерская перестановка?

В конечном счете смена тренера вообще никак не помогла! Можно утверждать, что ничего нового команде не дал, особенно с учетом сегодняшнего поражения [от « »].

Команда вылетела из кубков. По-моему, слишком многое упускается из виду. Руководство ничего напрямую не говорит, защищается. Но сейчас они обязаны быстро все объяснить и критически оценить себя.

У команды все плохо и в атаке, и в защите. Я не увидел бойцовского духа, силы воли. Это не команда», – сказал экс-защитник мюнхенцев.

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