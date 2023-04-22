Президент «Баварии» про 1:3 с «Майнцем»: «Мы развалились после 1:1. Контролировали игру в 1-м тайме»

Теги Бавария Майнц бундеслига Германия Герберт Хайнер Футбол

Президент «Баварии» считает, что команда развалилась во 2-м тайме игры с «Майнцем».

«Мы полностью развалились после 1:1, команда была растеряна.

«Бавария» контролировала игру в первом тайме, а потом забыла забить второй гол», – сказал Герберт Хайнер.

У «Баварии» при Тухеле 2 победы в 7 матчах. Сегодня проиграли «Майнцу» в Бундеслиге

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37 комментариев

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Отец Абду
"Мы полностью развалились, когда убрали Нагельсманна... ", так будет правильнее:)
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+64
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Peter Parker
Ответ Отец Абду
"Мы полностью развалились, когда убрали Нагельсманна... ", так будет правильнее:)
Когда назначили Хасана. Так будет действительно правильнее
+44
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omsk1716
А что если игроки хотят слить руководство !?
+24
-2
+22
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Арман Бижанов
вы развалились после увольнения Нагельсманна! Только сама Боруссия может вам помочь спасти сезон.
+13
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Jor Hakobyan
Ответ Dr.Gebbelsss
1) Убрать Упамекано 2) Вернуть Нагельсмана 3) Верить)
Убрать Кана и Хасана. Дать тренерам и игрокам нормально работать, а не диктовать кому как.
+12
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Дошло письмо Санта-Клаусу от всея Бундеслиги: ФК Голливуд вернулся
+5
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Jor Hakobyan
Ответ omsk1716
А что если игроки хотят слить руководство !?
Вариант👍 Большинство игроков были против увольнении.
+4
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Jor Hakobyan
Вы развалились после удалении Нагельсмана.
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Dr.Gebbelsss
1) Убрать Упамекано
2) Вернуть Нагельсмана
3) Верить)
+4
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jonnysilverhand01
Ну что Хайнер, как говорится в след за русским военным кораблем ?
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кто-то
До сих пор непонятно увольнение Нагельсманна. В Чемпионате шли на 1 месте, хоть и Боруссия на пятки наступала, да и в ЛЧ поражений не было
+3
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Nico Boi
Ответ Арман Бижанов
вы развалились после увольнения Нагельсманна! Только сама Боруссия может вам помочь спасти сезон.
минус кубок и лч сезон уже провален, если и чемп это будет позор вселенского масштаба
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Горемычный Рибери
Во всех интригах виноват Ули Хёнесс,пока он будет тайно плести свои интриги не будет никакого толку.
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trick00
Смена тренера пошла на пользу 💪
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Милан 737..
Вы сами развалили Баварию когда выгнали Нагельсмана гении ☝️🤦‍♂️🤡 ...
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wisdom
доминировали но не смогли
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Loginov
Bayern Out
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Артём Сергеев
Ответ кто-то
До сих пор непонятно увольнение Нагельсманна. В Чемпионате шли на 1 месте, хоть и Боруссия на пятки наступала, да и в ЛЧ поражений не было
решения принятые в спешке до добра не доводят
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Tut Tam
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Ясно.
Берём в долг фанов Реала и Барсы, чтоб тролль удался
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Tristan...
Ответ Артём Сергеев
про бабсу не забываем
С отрывом на первом месте Примеры, не вижу причин беспокоиться
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jordy
Майнц был на крючке.
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rigobersong
Комментарий удален пользователем
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Balt
Вы развалились после вероломного изгнания Нагельсманна у которого сезон шёл отлично.
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uchiyamada
не знаю, что они контролировали, на игру смотреть тошно было. За весь матч сколько ударов в створ, 2? Отличный контроль, надежный, как швейцарские часы. Давай нового тренера, этот сломался, не побеждает в каждом матче, как Хасан требует.
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Артём Сергеев
Ответ Отец Абду
"Мы полностью развалились, когда убрали Нагельсманна... ", так будет правильнее:)
это раньше произошло
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