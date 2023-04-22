Президент «Баварии» про 1:3 с «Майнцем»: «Мы развалились после 1:1. Контролировали игру в 1-м тайме»
Президент «Баварии» считает, что команда развалилась во 2-м тайме игры с «Майнцем».
«Мы полностью развалились после 1:1, команда была растеряна.
«Бавария» контролировала игру в первом тайме, а потом забыла забить второй гол», – сказал Герберт Хайнер.
У «Баварии» при Тухеле 2 победы в 7 матчах. Сегодня проиграли «Майнцу» в Бундеслиге
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
2) Вернуть Нагельсмана
3) Верить)
Берём в долг фанов Реала и Барсы, чтоб тролль удался