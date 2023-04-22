Президент «Баварии» про 1:3 с «Майнцем»: «Мы развалились после 1:1. Контролировали игру в 1-м тайме»

Президент «Баварии» считает, что команда развалилась во 2-м тайме игры с «Майнцем».

«Мы полностью развалились после 1:1, команда была растеряна.

«Бавария» контролировала игру в первом тайме, а потом забыла забить второй гол», – сказал Герберт Хайнер.

У «Баварии» при Тухеле 2 победы в 7 матчах. Сегодня проиграли «Майнцу» в Бундеслиге

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