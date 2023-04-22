Кан о «Баварии»: «Катастрофический 2-й тайм! Того, что делает команда, недостаточно для чемпионства»

Оливер Кан раскритиковал «Баварию» после 1:3 с «Майнцем».

«Катастрофический второй тайм! Какая команда хотела вновь стать чемпионом Германии? С такой аурой будет очень трудно стать чемпионами.

Есть 11 игроков на поле, которые должны работать на износ ради целей клуба. Того, что команда показывает на поле, было недостаточно для чемпионства», – сказал гендиректор «Баварии».

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