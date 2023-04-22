Кан о «Баварии»: «Катастрофический 2-й тайм! Того, что делает команда, недостаточно для чемпионства»
Оливер Кан раскритиковал «Баварию» после 1:3 с «Майнцем».
«Катастрофический второй тайм! Какая команда хотела вновь стать чемпионом Германии? С такой аурой будет очень трудно стать чемпионами.
Есть 11 игроков на поле, которые должны работать на износ ради целей клуба. Того, что команда показывает на поле, было недостаточно для чемпионства», – сказал гендиректор «Баварии».
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В таких сенаторских клубах вроде нынешних Реала или Баварии тренера ждет либо куча титулов, либо оглушительный провал, третьего не дано.Авторитеты в раздевалке не дадут ни особого кредита доверия ни поддержки чужаку, если сразу не пошло.А в случае конфликта быстро переломят очередного тренера "с улицы".В клубе же на начальной стадии перестройки Хави или Тен Хагу никто ничего не сделает, если тренер совсем уж не поплывет как Поттер.Гораздо больше маневра для работы и творчества.
А сам гендиректор со своим бойфрендом Салихамиджичем не пробовали работать ради целей клуба?
А так, очень рад за Нагельсмана
Тренер решает как и кто будет играть
А игроки сливают тренера