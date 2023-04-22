Кан о «Баварии»: «Катастрофический 2-й тайм! Того, что делает команда, недостаточно для чемпионства»

Теги Бавария Майнц Оливер Кан бундеслига Германия Футбол

Оливер Кан раскритиковал «Баварию» после 1:3 с «Майнцем».

«Катастрофический второй тайм! Какая команда хотела вновь стать чемпионом Германии? С такой аурой будет очень трудно стать чемпионами.

Есть 11 игроков на поле, которые должны работать на износ ради целей клуба. Того, что команда показывает на поле, было недостаточно для чемпионства», – сказал гендиректор «Баварии».

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22 комментария

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Niko W
То что делает руководство, достаточно для фиаско!
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Сергей Логинов
Делает недостаточно для чемпионства, так меняй тренера. Ой
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Ф_Крюгер
Надо уволить Кана и Салихамиджича
+19
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Granero-24
В следующей игре пускай сам стоит на воротах!
+13
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MstAndreev
Кан о «Баварии»: «Катастрофический 2-й тайм! Придется еще раз уволить Нагельсмана!»
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Гол в девятину
Вот все стебаются над Лапортой, Боули, Глейзерами и тд, что дескать с такими не хотят тренеры работать.Но на самом деле тренеру заходить в команду, где есть сложившийся звездный костяк в тысячу раз сложнее чем туда, где его можно самому построить с нуля.

В таких сенаторских клубах вроде нынешних Реала или Баварии тренера ждет либо куча титулов, либо оглушительный провал, третьего не дано.Авторитеты в раздевалке не дадут ни особого кредита доверия ни поддержки чужаку, если сразу не пошло.А в случае конфликта быстро переломят очередного тренера "с улицы".В клубе же на начальной стадии перестройки Хави или Тен Хагу никто ничего не сделает, если тренер совсем уж не поплывет как Поттер.Гораздо больше маневра для работы и творчества.
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Skotinas
Ответ Niko W
Возвращение Титана!!!
Тирана
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uchiyamada
Оливер, а тренера поменять не пробовали? Вдруг поможет.
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Budabuda
на себя посмотри
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Niko W
Ответ Granero-24
В следующей игре пускай сам стоит на воротах!
Возвращение Титана!!!
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Jor Hakobyan
Смысл обвинять игрокам? Тут и игроки и тренер совсем не виновны
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Flavius
«Есть 11 игроков на поле, которые должны работать на износ ради целей клуба» – сказал гендиректор «Баварии».

А сам гендиректор со своим бойфрендом Салихамиджичем не пробовали работать ради целей клуба?
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поколение пепси
зидан свободен, вряд ли он и баварию откажется потренировать
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ChefJhonnyMorgan
Пора Кана и Салихамиджича увольнять)
А так, очень рад за Нагельсмана
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Милан 737..
Спасибо сам себе скажи гений 🤦‍♂️🤡 ...
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Человек из футбола
руководство слишком дерьмовое для чемпионства
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Горемычный Рибери
Чуйка подсказывает Хаби Алонсо,но это мечта.Вон какую игру Байер показывает, а с этим Тухлым никакого толку не будет.
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Cube Litening C:68X
https://www.eurosport.de/fussball/bundesliga/2022-2023/fc-bayern-oliver-kahn-explodiert-nach-pleite-bei-mainz-05-jeder-muss-sich-den-hintern-aufreissen_sto9572985/story.shtml
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Bayern07
Ответ Jor Hakobyan
Смысл обвинять игрокам? Тут и игроки и тренер совсем не виновны
Не совсем согласен
Тренер решает как и кто будет играть
А игроки сливают тренера
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Jor Hakobyan
Ответ Bayern07
Не совсем согласен Тренер решает как и кто будет играть А игроки сливают тренера
Думаю на данный момент игроки Баварии сливают руководству. Ф
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10ztv
выздоравливает
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