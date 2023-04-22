Колосков о том, что Клаудиньо не планирует играть за Россию: «Нечего удивляться, не хочет – не надо. Он получил паспорт РФ, чтобы меньше платить налоги»
Вячеслав Колосков отреагировал на то, что Клаудиньо не планирует играть за сборную России.
«Нечего удивляться заявлению Клаудиньо. Он получил паспорт России, чтобы меньше платить налоги, а не чтобы играть за сборную. Это его личное дело. Осуждать Клаудиньо – абсолютно неправильно.
Ну не хочет выступать за нашу национальную команду – не надо. Если он выбрал сборную Бразилии, это еще не значит, что будет там играть и что его вообще туда возьмут.
Да и вообще, кто такой Клаудиньо для меня, чтобы его обсуждать? Я его в глаза никогда не видел», – сказал почетный президент РФС.
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