Колосков о том, что Клаудиньо не планирует играть за Россию: «Нечего удивляться, не хочет – не надо. Он получил паспорт РФ, чтобы меньше платить налоги»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Вячеслав Колосков Клаудиньо Футбол

Вячеслав Колосков отреагировал на то, что Клаудиньо не планирует играть за сборную России.

«Нечего удивляться заявлению Клаудиньо. Он получил паспорт России, чтобы меньше платить налоги, а не чтобы играть за сборную. Это его личное дело. Осуждать Клаудиньо – абсолютно неправильно.

Ну не хочет выступать за нашу национальную команду – не надо. Если он выбрал сборную Бразилии, это еще не значит, что будет там играть и что его вообще туда возьмут.

Да и вообще, кто такой Клаудиньо для меня, чтобы его обсуждать? Я его в глаза никогда не видел», – сказал почетный президент РФС.

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8 комментариев

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Sanan1908
Ахахахах всё прокомментировал , а в конце говорит «кто он такой вообще, чтобы обсуждать»😅😅
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denimman
Видимо бразильцы стали жаловаться, что хотят больше зп и в Газпроме нашли решение - сделать резидентами и разницу между 30% и 13% отдавать им. Ну чё, норм
+6
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sob4kin.s@yandex.ru
Какая разница, какое у него гражданство, если он налоговый резидент РФ и в любом случае платит 13%?
+4
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Cst Cap
Черт, шах мне. Про Колоскова забыл. Ну следующий-то точно Мудрый Сверчок Кавазашвили? Светоча тоже давно не будили
+3
-1
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Andre Remati
Так а разве будучи налоговым резидентом РФ (для чего нужно просто проживать на территории страны не меньше 180 дней) он не платит столько же налогов, сколько и граждане? Спрашиваю потому что не знаю. Если кто знаком с налоговым кодексом, ответьте плз
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Владислав Цыба
Комментарий удален пользователем
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86k6mkgjx6
Ответ Владислав Цыба
Комментарий удален пользователем
Мммм…немного не так.
Нерезиденты РФ получающие зп от организации в РФ платят налоги именно в России по ставке 30%
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Ходор
Ответ 86k6mkgjx6
Мммм…немного не так. Нерезиденты РФ получающие зп от организации в РФ платят налоги именно в России по ставке 30%
Ничесе,сколько тогда в Бразилии ставка,что он из за этого сменил гражданство?
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denimman
Ответ Ходор
Ничесе,сколько тогда в Бразилии ставка,что он из за этого сменил гражданство?
Он не платил налоги от зп в зените в Бразилии. Он платит их здесь, но как нерезидент. Ставка 30%. А с получением гражданства стал резидентом и стал платить 13%.
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