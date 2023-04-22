Клаудиньо об Азии: «Лучше гимна ЛЧ в футболе нет музыки. Надеюсь, российские клубы скоро туда вернутся»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Азиатская футбольная конфедерация Политика Клаудиньо Р-Спорт Футбол

Хавбек «Зенита» Клаудиньо высказался об отстранении России и возможном переходе в Азию.

– Уже больше года Россия не выступает на международных соревнованиях, в том числе в Лиге чемпионов. Как вы восприняли новость об отстранении, учитывая, что говорили о мечте играть с «Зенитом» в этом турнире?
 
– Мне очень грустно, что у нас нет возможности играть в еврокубках, это несправедливо, ведь мы чемпионы, в честной борьбе заслужившие право выступать в главном клубном турнире Европы. Хочется верить, что шанс вновь появится в ближайшее время.

– Сейчас ходит много разговоров о возможном переходе России в Азию. Если это произойдет, что будет значить для вас как для игрока?

– Не знаю, что ответить, но абсолютно убежден, что в футболе нет музыки лучше гимна Лиги чемпионов.

Это главный клубный турнир мира, с ним ничто не сравнится. Надеюсь, российские клубы в скором времени туда вернутся.

– Кто из «Зенита» мог бы прямо сейчас перейти в европейский клуб и там заиграть?

– В «Зените» отменный подбор игроков – здесь собраны сильнейшие российские футболисты и топовые легионеры, Каждый мог бы проявить себя в Европе, – сказал бразильский полузащитник.

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15 комментариев

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Дима Берин
плюсую, только из-за одного гимна не хотелось бы переходить в азию
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Bashibuzuck
А мы то все как этого ждем✊✊✊
+5
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Михаил1970
Ответ Вратарь Бага
А кто-нибудь знает гимн азиатской ЛЧ?)
Учкудук, 3 колодца.
+6
-1
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Британский шпион
К сожалению, еще лет 5 придется проболтаться в тамбуре, даже если СВО затухнет в ближайшее время, все равно «для профилактики» еще дадут условно 3 годика.
+3
-1
+2
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KKA
Ответ Михаил1970
Учкудук, 3 колодца.
)))))
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KKA
Ответ Михаил1970
Учкудук, 3 колодца.
Кто то ещё помнит такие песни )
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Dolard
Ну это ещё не скоро
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Любовь Мелехова
Ответ Вратарь Бага
А кто-нибудь знает гимн азиатской ЛЧ?)
А кто смотрит Азиатскую лигу?
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Вратарь Бага
А кто-нибудь знает гимн азиатской ЛЧ?)
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Parce
Нет ничего красивые, чем гимн «путь регионов»
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like a boss
А как же гимн Блантера и гимн РФ? Не патриочно выходит, однако.
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Юрий
Зря расчитываешь на лч, не видать её вам, как своих ушей...
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За наш футбол!
Не убавить,не прибавить.
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