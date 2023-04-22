Клаудиньо об Азии: «Лучше гимна ЛЧ в футболе нет музыки. Надеюсь, российские клубы скоро туда вернутся»

Хавбек «Зенита» Клаудиньо высказался об отстранении России и возможном переходе в Азию.

– Уже больше года Россия не выступает на международных соревнованиях, в том числе в . Как вы восприняли новость об отстранении, учитывая, что говорили о мечте играть с « » в этом турнире?



– Мне очень грустно, что у нас нет возможности играть в еврокубках, это несправедливо, ведь мы чемпионы, в честной борьбе заслужившие право выступать в главном клубном турнире Европы. Хочется верить, что шанс вновь появится в ближайшее время.

– Сейчас ходит много разговоров о возможном переходе России в Азию. Если это произойдет, что будет значить для вас как для игрока?

– Не знаю, что ответить, но абсолютно убежден, что в футболе нет музыки лучше гимна Лиги чемпионов.

Это главный клубный турнир мира, с ним ничто не сравнится. Надеюсь, российские клубы в скором времени туда вернутся.

– Кто из «Зенита» мог бы прямо сейчас перейти в европейский клуб и там заиграть?

– В «Зените» отменный подбор игроков – здесь собраны сильнейшие российские футболисты и топовые легионеры, Каждый мог бы проявить себя в Европе, – сказал бразильский полузащитник.

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