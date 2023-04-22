Депутат Журова о Клаудиньо: «Нероссияне по рождению не будут патриотами в дальнейшем, скорее всего. Этого требовать сложно»

Депутат Светлана Журова высказалась о хавбеке «Зенита» Клаудиньо и его паспорте РФ.

Бразильский полузащитник, получивший паспорт РФ, ранее заявил: «Цель – игра за Бразилию. По какой причине меня вызовут в российскую сборную? Есть много талантливых и качественных футболистов».

«Наверное, изначально он собирался стараться для российской сборной, а потом, возможно, изменились обстоятельства.

Сложно прогнозировать, что движет человеком, который желает получить гражданство. Уйти от налогов в своей стране, потому что даже зарплата облагается большим налогом. А будучи россиянином, он имеет возможность сохранить свои деньги.

Возможно, у него изменились планы, или ему сделали более выгодное предложение. Для футболиста совершенно нормально, что он постоянно перемещается по миру.

Человек, который по рождению не является россиянином, скорее всего, в дальнейшем не будет патриотом. И от него этого требовать крайне сложно.

Он будет патриотом в той стране, в которой родился, и упрекать его за это нельзя. Непонятно, когда россияне, которые уезжают в другие страны, перестают быть патриотами», – сказала депутат Госдумы РФ.

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