Депутат Журова о Клаудиньо: «Нероссияне по рождению не будут патриотами в дальнейшем, скорее всего. Этого требовать сложно»
Депутат Светлана Журова высказалась о хавбеке «Зенита» Клаудиньо и его паспорте РФ.
Бразильский полузащитник, получивший паспорт РФ, ранее заявил: «Цель – игра за Бразилию. По какой причине меня вызовут в российскую сборную? Есть много талантливых и качественных футболистов».
«Наверное, изначально он собирался стараться для российской сборной, а потом, возможно, изменились обстоятельства.
Сложно прогнозировать, что движет человеком, который желает получить гражданство. Уйти от налогов в своей стране, потому что даже зарплата облагается большим налогом. А будучи россиянином, он имеет возможность сохранить свои деньги.
Возможно, у него изменились планы, или ему сделали более выгодное предложение. Для футболиста совершенно нормально, что он постоянно перемещается по миру.
Человек, который по рождению не является россиянином, скорее всего, в дальнейшем не будет патриотом. И от него этого требовать крайне сложно.
Он будет патриотом в той стране, в которой родился, и упрекать его за это нельзя. Непонятно, когда россияне, которые уезжают в другие страны, перестают быть патриотами», – сказала депутат Госдумы РФ.
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Цирк
Решение о предоставлении гражданства кто принимал? Тот, Кого Нельзя Называть в негативном свете?
Света, тебе 50000 за дискредитацию. Раскаивайся и извинения на камеру давай.
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зачем тогда новые регионы присоединять?))
Человек ищет где и как лучше. Журовой лучше в думе, например. Так что пусть сидит, тупо жмёт кнопки и ни за что не отвечает. Патриотка, блин. Чётко Патриотка.
Тогда давайте обсудим миграционные потоки из стран Средней Азии - как там с показателями патриотизма должно быть, при подходе депутата Журовой?
По какой-то причине, один конкретный бразилец находится в фокусе её внимания, а 500 тысяч ежегодно приезжающих мигрантов из Средней Азии и претендующих на гражданство РФ - нет.
Скорее всего (^_^) потому, что бразильцы Зенита дерут один из московских клубов за которые болеет депутат Журова или который попросил её озвучить этот спич про Клаудиньо.