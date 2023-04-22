Депутат Журова о Клаудиньо: «Нероссияне по рождению не будут патриотами в дальнейшем, скорее всего. Этого требовать сложно»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Светлана Журова Государственная дума Политика натурализация Клаудиньо Футбол

Депутат Светлана Журова высказалась о хавбеке «Зенита» Клаудиньо и его паспорте РФ.

Бразильский полузащитник, получивший паспорт РФ, ранее заявил: «Цель – игра за Бразилию. По какой причине меня вызовут в российскую сборную? Есть много талантливых и качественных футболистов».

«Наверное, изначально он собирался стараться для российской сборной, а потом, возможно, изменились обстоятельства.

Сложно прогнозировать, что движет человеком, который желает получить гражданство. Уйти от налогов в своей стране, потому что даже зарплата облагается большим налогом. А будучи россиянином, он имеет возможность сохранить свои деньги.

Возможно, у него изменились планы, или ему сделали более выгодное предложение. Для футболиста совершенно нормально, что он постоянно перемещается по миру.

Человек, который по рождению не является россиянином, скорее всего, в дальнейшем не будет патриотом. И от него этого требовать крайне сложно.

Он будет патриотом в той стране, в которой родился, и упрекать его за это нельзя. Непонятно, когда россияне, которые уезжают в другие страны, перестают быть патриотами», – сказала депутат Госдумы РФ.

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46 комментариев

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Tigo_Volchara93
О чем говорить, если те кто у власти имеют 2-3 гражданства помимо российского, да и недвижимость на миллионы долларов + дети 80% чинуш живут заграницей, о каком патриотизме вообще можно говорить
Цирк
+83
-3
+80
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Anton S
Так-так-так

Решение о предоставлении гражданства кто принимал? Тот, Кого Нельзя Называть в негативном свете?

Света, тебе 50000 за дискредитацию. Раскаивайся и извинения на камеру давай.
+30
-1
+29
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Arthurino
Ответ Tigo_Volchara93
О чем говорить, если те кто у власти имеют 2-3 гражданства помимо российского, да и недвижимость на миллионы долларов + дети 80% чинуш живут заграницей, о каком патриотизме вообще можно говорить Цирк
Так патриотизм для этого и придуман был, чтобы лить в уши глубинариям ложь и держать их в узде
+21
-2
+19
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ARIGAMI ARIGAMI
Депутаты русские, а любви к родине нет. Впрочем, и у власти также
+18
-1
+17
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Игорь Пичугин
Я ещё страшную тайну открою, Клаудиньо играет в футбол не из за любви к нему, а из за денег.
+13
-1
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Al561
Человек, который по рождению не является россиянином, скорее всего, в дальнейшем не будет патриотом
====================================================
зачем тогда новые регионы присоединять?))
+10
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Dexter Dallas
Ответ Rio de Janeiro
Жаль что украинцы про свою власть этого не понимают)
Какая тебе разница что понимают и что не понимают украинцы. По ходу это какая-то особенная черта русских. Что есть дело до того, что и как там у украинцев, европейцев, американцев. И постоянно говорить, что эти же украинцы, европейцы и тд. Не так думают или решают. Не так как нужно? Рассказать почему? Потому, что им без разницы что там люди делают и что и как понимают в России.
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Ааааа88888
Требовать патриотизма?) Это как вообще?))
+7
-1
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mishash
Не понятно, как россияне, не ставшие депутатами, станут патриотами, - добавила Журова, подумав.
+5
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Roman Roman
Ответ Granero-24
Комментарий удален пользователем
а почему требовать патриотизм только от Клаудиньё глупо? этого ТРЕБОВАТЬ от любого человека глупо... если человек никакого патриотизма ни к какой стране не чувствует, то что эти требования дадут? только требующие себе галочку поставят "так, с этого потребовал - отработал... кто там следующий по списку?"
+3
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Клирик
А какая связь между паспортом и патриотизмом? Как у эмиграции с туризмом наверное))
Человек ищет где и как лучше. Журовой лучше в думе, например. Так что пусть сидит, тупо жмёт кнопки и ни за что не отвечает. Патриотка, блин. Чётко Патриотка.
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Ковид 07.10.52
Очередной бред сивой кобылы по Родниной....замусолили некогда знаковое слово....а теперь из уст такой звучит , как ...оскорбление...
+3
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Злодей Спб
Опасное заявление со стороны депутата Госдумы в многонациональной стране :)

Тогда давайте обсудим миграционные потоки из стран Средней Азии - как там с показателями патриотизма должно быть, при подходе депутата Журовой?

По какой-то причине, один конкретный бразилец находится в фокусе её внимания, а 500 тысяч ежегодно приезжающих мигрантов из Средней Азии и претендующих на гражданство РФ - нет.

Скорее всего (^_^) потому, что бразильцы Зенита дерут один из московских клубов за которые болеет депутат Журова или который попросил её озвучить этот спич про Клаудиньо.
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.ru
Нероссияне по рождению как раз могут стать патриотами... а вот нероссияне по воспитанию никогда
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Dexter Dallas
Ответ Rio de Janeiro
Если бы было плевать, то на российских ресурсах до сих пор не тусовалось такое количество украинцев.Даже в такое время тарасов не оторвать от русского мира, хотя вроде давно должны были покрыться мовой и насильно забыть русский язык и вообще всё что связано с RU)
А причём тут то, что они находятся на русских ресурсах и то, что тебя волнует, что там понимают украинцы про свою власть? Тебе как понимаю, как жителю другой страны виднее, нежели им. Они так ничего не понимают. Верно? Как и европейцы и американцы. Верно? Только лишь русские все понимают и знают?
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Andrew Kolevatykh
Ответ Игорь Пичугин
Я ещё страшную тайну открою, Клаудиньо играет в футбол не из за любви к нему, а из за денег.
А ещё 100% играющих профессиональных футболистов играют ради денег. Шок!
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Николай Иванов
Ответ Tigo_Volchara93
О чем говорить, если те кто у власти имеют 2-3 гражданства помимо российского, да и недвижимость на миллионы долларов + дети 80% чинуш живут заграницей, о каком патриотизме вообще можно говорить Цирк
Патриотизм - последнее прибежище негодяев. Самуэль Джонсон 1775г
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jonnysilverhand01
«Иногда кажется, что Россия предназначена только к тому, чтобы показать всему миру, как не надо жить и чего не надо делать» @Петр Чаадаев
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roni11
Как нет? Ари говорит Путин молодец.. У нас это считается патриотизмом
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Dexter Dallas
Ответ Al561
Человек, который по рождению не является россиянином, скорее всего, в дальнейшем не будет патриотом ==================================================== зачем тогда новые регионы присоединять?))
Вы не понимаете. Это другое.
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евГений
Ответ Злодей Спб
Опасное заявление со стороны депутата Госдумы в многонациональной стране :) Тогда давайте обсудим миграционные потоки из стран Средней Азии - как там с показателями патриотизма должно быть, при подходе депутата Журовой? По какой-то причине, один конкретный бразилец находится в фокусе её внимания, а 500 тысяч ежегодно приезжающих мигрантов из Средней Азии и претендующих на гражданство РФ - нет. Скорее всего (^_^) потому, что бразильцы Зенита дерут один из московских клубов за которые болеет депутат Журова или который попросил её озвучить этот спич про Клаудиньо.
Первые 3 абзаца все было хорошо, пока не скатился в оправдание клуба, который действительно пользуется фаворитизмом в высших кругах власти и напрямую управляются дружками Многонационального Лидера.
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Chernoy
Так какого фига раздавать паспорта как печеньки, обесценивать гражданство, а потом всем рассказывать про патриотизм?
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Ярик01
Ответ Ебздрогыч
Слушайте, ну какой же бред вообще все это обсуждать. Паспорт для Клаудиньо - меньше платить налогов, для Зенита - лишнее место для легионера. Какой патриотизм, причем он тут?
А какая связь с уплатой налогов? От гражданства зависит, а не от статуса резидента?
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London.is.blue
Просто Клаудиньо увидел новый клип Шамана, и вспомнил, что он бразилец.
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Cst Cap
Ответ Игорь Пичугин
Я ещё страшную тайну открою, Клаудиньо играет в футбол не из за любви к нему, а из за денег.
Она это знает, она и сама только...ну, вы поняли.
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