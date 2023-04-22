«Зачем Клаудиньо паспорт РФ? В сегодняшней международной обстановке это нонсенс». Петржела о нежелании хавбека «Зенита» играть за Россию
Властимил Петржела не понимает, зачем полузащитнику «Зенита» Клаудиньо паспорт РФ.
Бразильский полузащитник, получивший паспорт РФ, ранее заявил: «Цель – игра за Бразилию. По какой причине меня вызовут в российскую сборную? Есть много талантливых и качественных футболистов».
«Я вообще не понимаю, зачем Клаудиньо паспорт РФ. В сегодняшней международной обстановке это нонсенс.
Но лучше, конечно, спросить об это его», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
а в завтрашней возможно выгодная инвестиция...
подумай об этом на досуге... пан