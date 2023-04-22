«Зачем Клаудиньо паспорт РФ? В сегодняшней международной обстановке это нонсенс». Петржела о нежелании хавбека «Зенита» играть за Россию

Властимил Петржела не понимает, зачем полузащитнику «Зенита» Клаудиньо паспорт РФ.

Бразильский полузащитник, получивший паспорт РФ, ранее заявил: «Цель – игра за Бразилию. По какой причине меня вызовут в российскую сборную? Есть много талантливых и качественных футболистов».

«Я вообще не понимаю, зачем паспорт РФ. В сегодняшней международной обстановке это нонсенс.

Но лучше, конечно, спросить об это его», – сказал бывший главный тренер « ».

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