«Зачем Клаудиньо паспорт РФ? В сегодняшней международной обстановке это нонсенс». Петржела о нежелании хавбека «Зенита» играть за Россию

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Властимил Петржела Политика натурализация Клаудиньо Спорт-Экспресс Футбол

Властимил Петржела не понимает, зачем полузащитнику «Зенита» Клаудиньо паспорт РФ.

Бразильский полузащитник, получивший паспорт РФ, ранее заявил: «Цель – игра за Бразилию. По какой причине меня вызовут в российскую сборную? Есть много талантливых и качественных футболистов».

«Я вообще не понимаю, зачем Клаудиньо паспорт РФ. В сегодняшней международной обстановке это нонсенс.

Но лучше, конечно, спросить об это его», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

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25 комментариев

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FilinMD
Запасной аэродром никто не отменял. Вполне разумное решение. Никаких налогов по принципу гражданства нет, так что можно понять
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Ебздрогыч
Бабки, бабки, ####, бабки!
Налоги, налоги,####, налоги
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Фёдор Кузнецов
А в чем нежелание играть за Россию? Он сказал что ег цель играть за Бразилию, что вполне логично, и так же он сказал что в России и без него много талантов
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.ru
В сегодняшней международной обстановке это нонсенс...
а в завтрашней возможно выгодная инвестиция...
подумай об этом на досуге... пан
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Cst Cap
Кто следующий? Кавазашвили? Мостовой? Канчельскис? Неужто, сама Зарема отпишется?
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zanuda59
Ответ Pol Belov
и что? а я о чем? так-то в РФ принято оговаривать зарплату, которую получишь на руки, а не так что ещё и налоги типа вычитывать надо...
Кем это принято, не тобой ли?
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Ебздрогыч
Бабки, бабки, ####, бабки!
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Pol Belov
Ответ zanuda59
Работодатель перечисляет деньги в ФНС, удержанные из зарплаты работника.
и что? а я о чем? так-то в РФ принято оговаривать зарплату, которую получишь на руки, а не так что ещё и налоги типа вычитывать надо...
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zanuda59
Ответ Pol Belov
налоги платит работодатель, т.е. Газпром, который будет прям заморачиваться копейками...
Работодатель перечисляет деньги в ФНС, удержанные из зарплаты работника.
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zanuda59
Ответ FilinMD
Запасной аэродром никто не отменял. Вполне разумное решение. Никаких налогов по принципу гражданства нет, так что можно понять
Никаких налогов по принципу гражданства нет? А ты у Депардье поинтересуйся.
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Alexandr Sokolov
Ответ Авраам Линкольн
13% ага, 43%. 13 это ставка по НДФЛ, а ещё 30 государство забирает молча. Это страховые взносы, которые работодатель обязан перечислить государству
это-то понятно, но в Европе например прогрессивный налог и там могут и 50% забирать
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Авраам Линкольн
Ответ Alexandr Sokolov
по сравнению с другими странами 13% это не налог)
13% ага, 43%. 13 это ставка по НДФЛ, а ещё 30 государство забирает молча. Это страховые взносы, которые работодатель обязан перечислить государству
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Alexandr Sokolov
Ответ Магомед Саид Амирханов
Налоги, налоги,####, налоги
по сравнению с другими странами 13% это не налог)
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morgan23
По-моему, ответ на данный вопрос плавает на поверхности. Для того чтобы они не считались легами и можно было бы привезти в Питер еще парочку бразилов
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Ходор
В соседней теме объяснили зачем,повысили зарплату людям на 17%,они 30% налогов платили,стали 13
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Алексей Антонов
Другое интересует - зачем спрашивать об этом у лудомана?
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ktibr
Власта, мы соскучились, как химчане по Зарембе!
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трахтенберг месть коней
отобрать паспорт у этого прощелыги и отправить к себе на родину. Толку и пользы от такого гражданина нет
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