Александр Тихонов о российском футболе: «Разогнать всех и не платить. А то клубы тратят по 300 млн евро, а результата нет»
Александр Тихонов предложил разогнать российских футболистов.
«Чтобы нам жить хорошо в России, нам надо не врать, а говорить правду.
В России нет футбола на сегодняшний день, есть хоккей и дисциплина, лучшие игроки играют в НХЛ. Разогнать напрочь всех их и не платить им деньги совсем.
А то есть у нас клубы, которые тратят по 300 миллионов евро, а результата нет», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Результаты хочет видеть в виде игры. А не клоунов, которые 7 матчей тура из 8 пешком ходят и ждут зарплату. В лфл приедь куда-нибудь посмотри, там люди мотивированнее и рубятся больше, чем бедняги без еврокубков.
Вот что стабильно в нынешней ситуации, так это высказывания Тихонова.
Всех разогнать, всё отобрать... в общем, как мы любим.
Полиграф Полиграфыч Шариков.
Гав-гав. 🐕
Это не отменяет того что сейчас переплачивают
То "эксперты" от фигурки, то от биатлона бочку катят)
С чего бы это?
У нас все так трясутся из-за отмены лимита, словно сразу все клубы заполнятся иностранцами. Но, во-первых, у большинства клубов нет возможности подписывать их. Во-вторых, иностранца проще продать - это заработок. В-третьих, наши игроки никуда не пропадут, если условный топ-4 забьет себе состав легионерами - россияне просто перейдут в клубы попроще, либо вовсе зарубеж. Тут даже потолок не нужен - клубы попроще не смогут платить как Зенит/Спартак/ЦСКА/etc. Теоретически это может даже поднять средний уровень РПЛ и ФНЛ.