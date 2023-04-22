Александр Тихонов о российском футболе: «Разогнать всех и не платить. А то клубы тратят по 300 млн евро, а результата нет»

Александр Тихонов предложил разогнать российских футболистов.

«Чтобы нам жить хорошо в России, нам надо не врать, а говорить правду.

В России нет футбола на сегодняшний день, есть хоккей и дисциплина, лучшие игроки играют в НХЛ. Разогнать напрочь всех их и не платить им деньги совсем.

А то есть у нас клубы, которые тратят по 300 миллионов евро, а результата нет», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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