Александр Тихонов о российском футболе: «Разогнать всех и не платить. А то клубы тратят по 300 млн евро, а результата нет»

Теги премьер-лига Россия Александр Тихонов КХЛ деньги Футбол

Александр Тихонов предложил разогнать российских футболистов.

«Чтобы нам жить хорошо в России, нам надо не врать, а говорить правду.

В России нет футбола на сегодняшний день, есть хоккей и дисциплина, лучшие игроки играют в НХЛ. Разогнать напрочь всех их и не платить им деньги совсем.

А то есть у нас клубы, которые тратят по 300 миллионов евро, а результата нет», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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56 комментариев

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Кан и Баллак сидят в баре
Сказал бы так про результаты работников в Госдуме. Бюджеты футбола показались бы каплей в море.
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SeRgE23
Конечно наш футбол не айс. Но какие сейчас результаты хочет видеть этот старый маразматик? Больше года как бан на еврокубки и матчи сборной( официальные и с нормальными соперниками). Или он по инерции, лишь бы погавкать
+45
-13
+32
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Ivan Juniorovich
Ответ SeRgE23
Конечно наш футбол не айс. Но какие сейчас результаты хочет видеть этот старый маразматик? Больше года как бан на еврокубки и матчи сборной( официальные и с нормальными соперниками). Или он по инерции, лишь бы погавкать
Так если не с кем играть, то пусть молодежками играют с зарплатой 50 тыщ рублей. Качество футбола не изменится, еврокубков все равно нет. Деньги сэкономят
+28
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+25
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patau75
Ответ SeRgE23
Конечно наш футбол не айс. Но какие сейчас результаты хочет видеть этот старый маразматик? Больше года как бан на еврокубки и матчи сборной( официальные и с нормальными соперниками). Или он по инерции, лишь бы погавкать
Так а в чем он не прав или ты просто по инерции погавкал?
Результаты хочет видеть в виде игры. А не клоунов, которые 7 матчей тура из 8 пешком ходят и ждут зарплату. В лфл приедь куда-нибудь посмотри, там люди мотивированнее и рубятся больше, чем бедняги без еврокубков.
+17
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analogia
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Сказал бы так про результаты работников в Госдуме. Бюджеты футбола показались бы каплей в море.
Да что у вас за привычка такая сразу на работников госдумы стрелки перекидывать, как это левая отмазка отменяет факт того, что наш бездарный футбол и его российские футболисты не заслуживают и не должны получать такие деньги 🤦🏻‍♂️. Работники госдумы такие же бездари, ничего не заслуживающие, но в чем прикол постоянно смешивать футболистов и депутатов, я не понимаю. Типо раз получают одни, тогда пусть получают и другие ?
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Olga.t
"Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита" ©
Вот что стабильно в нынешней ситуации, так это высказывания Тихонова.
Всех разогнать, всё отобрать... в общем, как мы любим.
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Профи66
Разогнать, тысяча раз прав Тихонов! Футбол- позор российского спорта! Деньги от футбола, перенаправить на хоккей...
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Ник Гре
"Профессор, чё тут думать?! Взять всё и поделить!" ©
Полиграф Полиграфыч Шариков.
Гав-гав. 🐕
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Viks
Зачем разгонять? - Разгонять не надо. Весь футбол - на самоокупаемость! И никаких государственных вливаний через Газпром.
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Denchik 1980 23
Ответ analogia
Да что у вас за привычка такая сразу на работников госдумы стрелки перекидывать, как это левая отмазка отменяет факт того, что наш бездарный футбол и его российские футболисты не заслуживают и не должны получать такие деньги 🤦🏻‍♂️. Работники госдумы такие же бездари, ничего не заслуживающие, но в чем прикол постоянно смешивать футболистов и депутатов, я не понимаю. Типо раз получают одни, тогда пусть получают и другие ?
Это коробит любителей Вакуум лиги...поэтому они сразу защищаются перекидывая стрелки,это инстинкт не принятия правды,так делают многие.
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Marienburg
Ответ Olga.t
"Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита" © Вот что стабильно в нынешней ситуации, так это высказывания Тихонова. Всех разогнать, всё отобрать... в общем, как мы любим.
Всех ограбим, всех убьем...
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Злодей Спб
Для начала надо отменить лимит и ввести потолок зарплат для отечественных игроков. За пару-тройку лет трансферный рынок сбалансируется и зарплаты отечественных футболистов скорректируются. Либо они будут готовы снижаться по з.п. - либо будут безработными.
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Hong Kil
Ну и куда теперь тратить 300 миллионов евро? На лекарства бывшим допингистам?
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Sergant_St
Поток сознания. Пожалейте старика и не подсылайте к нему корреспондентов. Хватит потешаться.
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Quiet Dad
Ответ Валерий Анташов
Похоже Тихонов с Губерниевым вместе бухали, биатлон вспоминая, футболистам позавидовали.
Губерниев пловец вроде ж ... Хотя, один чёрт)
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Ник Гре
Ответ Olga.t
Просто какая-то облава на российский футбол обьявлена. То "эксперты" от фигурки, то от биатлона бочку катят) С чего бы это?
Отвлекают внимание от Фан-Уйди... Имхо.
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Dead88 Poets
какие результаты если мы ни с кем не соревнуемся
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jonnysilverhand01
Наверное эти 300 млн. нужно дать Ротенбергу и Третьяку ? Глядишь на следующем Кубке Первого канала и обыграем Беларусь наконец таки …
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Юрий Кечко
Ответ Злодей Спб
Для начала надо отменить лимит и ввести потолок зарплат для отечественных игроков. За пару-тройку лет трансферный рынок сбалансируется и зарплаты отечественных футболистов скорректируются. Либо они будут готовы снижаться по з.п. - либо будут безработными.
А почему если ну про гипотетически , понятно что такого не будет но , нас вернули в Еврокубки, условный Пиняев играет на уровне европейском ,но по каким то причинам не хочет уезжать , почему он должен получать меньше чем условный Клаудиньо ? Опять же это все гипотетически , но зарплаты должны формировать по уровню игры относительно рынка , а не за счёт потолков

Это не отменяет того что сейчас переплачивают
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Дмитрий Пузырёв
Результат только у одной команды. Всё мы знаем, какой! Остальные просто футбол любят. :-)
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Olga.t
Просто какая-то облава на российский футбол обьявлена.
То "эксперты" от фигурки, то от биатлона бочку катят)
С чего бы это?
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Aleksandr
Дорогу молодежи и потолок зарплат как в нхл
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Andrew Kolevatykh
Ответ Юрий Кечко
А почему если ну про гипотетически , понятно что такого не будет но , нас вернули в Еврокубки, условный Пиняев играет на уровне европейском ,но по каким то причинам не хочет уезжать , почему он должен получать меньше чем условный Клаудиньо ? Опять же это все гипотетически , но зарплаты должны формировать по уровню игры относительно рынка , а не за счёт потолков Это не отменяет того что сейчас переплачивают
Тогда можно сделать условно 3 игрока на клуб, которых можно вывести из-под потолка.
У нас все так трясутся из-за отмены лимита, словно сразу все клубы заполнятся иностранцами. Но, во-первых, у большинства клубов нет возможности подписывать их. Во-вторых, иностранца проще продать - это заработок. В-третьих, наши игроки никуда не пропадут, если условный топ-4 забьет себе состав легионерами - россияне просто перейдут в клубы попроще, либо вовсе зарубеж. Тут даже потолок не нужен - клубы попроще не смогут платить как Зенит/Спартак/ЦСКА/etc. Теоретически это может даже поднять средний уровень РПЛ и ФНЛ.
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Andrei Bandalak
Ответ Профи66
Разогнать, тысяча раз прав Тихонов! Футбол- позор российского спорта! Деньги от футбола, перенаправить на хоккей...
Нафига на хоккей! На блэкджек со шл**Ами!!
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Nikolay_exp
Всё верно сказал
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