Анзор Кавазашвили: «Мы загубили наш футбол за 30 лет. Миллиардеры налево-направо тратили деньги на иностранцев, приглашали группами и платили в 3 раза больше, чем россиянам»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Анзор Кавазашвили Футбол

Анзор Кавазашвили обвинил богачей из 1990-х в нынешнем упадке российского футбола.

«В РПЛ сейчас нет футболистов, о которых я бы говорил: «Ах, ох, какой же это замечательный игрок!» Уровень упал очень здорово.

Это связано с тем, когда в 90-е у некоторых появились огромные деньги. Они, не жалея, тратили их налево-направо на иностранных игроков. Им эти деньги доставались очень легко, они становились миллиардерами, поэтому эти копейки на иностранцев ничего для них не стоили. Мы загубили наш футбол за 30 лет.

Легионеров набирали для количества, чтобы проценты отстегнуть в свой карман. В 90-е иностранцам платили в два-три раза больше, чем россиянам. Приглашали целыми группами.

Поднимите историю, у «Динамо» в начале 2000-х было 12 португальских футболистов», – сказал бывший вратарь «Спартака».

Легионеры «Динамо»-2005. Где они теперь

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16 комментариев

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Виталий Желтоусов
Господин Кавазалашвили продолжайте праздновать чемпионство Спартака.
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Dexter Dallas
О. Наркоз деда ещё не отпустил. А ничего, что если не платить большие деньги, сюда никто не поедет? И какие то там клубы были, что владельцы тратили свои, а не гос деньги?
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old folk
Ты всё перепутал, дедуля.
Переплачивали втрое как раз паспортистам, северные надбавки для хороших легионеров, чтобы усилить себя и чемпионат - это нормально
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Назар Игорь
Наши паспортисты тоже не из малооплачиваемых, даже в топ-5 европейских клубах многие сильные игроки имеют меньшие контракты.
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Клирик
Не только футбол.
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Матвей Суицидин
все у них 90-е виноваты.
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Злодей Спб
Лимит убил футбол.
А FAN ID сделает контрольный выстрел.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Немалую роль в этом сыграли и такие вот выходцы из старой школы, которые не хотели меняться вместе с тенденциями в мировом футболе, которые сильно коснулись и подготовки в детско-юношеском футболе. И получается, что до сих пор российские школы выпускают игроков, которые не готовы к современному футболу.
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T622222
Динамо это тоже не помогло )
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rigobersong
То Динамо дешевле Мудрика стоило:) 2 КУЕФА, бронза ЧЕ, 1/4 ЧМ, 2 клуба в ПО ЛЧ, Спартак обыгрывающий Наполи дважды. Наши клубы вполне неплохо за исключением последних сезонов играли, и уступали разве что топ 5 лигам, ну и как минимум наш чемпионат был не хуже Голландии и Португалии, никогда не понимал, что люди ожидают? Победы сборной на крупном турнире или клуба в ЛЧ?:) Есть много проблем, но и в 21 веке сборная и клубы много и прекрасных моментов подарили людям.
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encaro_one
То есть Кокорину нужно было платить не 5 млн. в Динамо, а 15 млн. евро
И тогда бы наш футбол расцвёл.
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Пирс Морган
Зависит от реализации, Франция так подняла свой футбол
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Ростов-на-Дону
Это всё газанутые бакланы уничтожили. Сталина на них нет.
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Yeffs
Именно в 90-х легионеров из дальнего зарубежья было очень мало.
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Добрый Ретроград
Они не только футбол загубили. Они страну на 20 лет назад в развитии откатили. Их хари ежедневно могут наблюдать люди, смотрящие телевизор.
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Дядя ТУРА
о Анзорик из лечебницы
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