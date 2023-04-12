Анзор Кавазашвили: «Мы загубили наш футбол за 30 лет. Миллиардеры налево-направо тратили деньги на иностранцев, приглашали группами и платили в 3 раза больше, чем россиянам»

Анзор Кавазашвили обвинил богачей из 1990-х в нынешнем упадке российского футбола.

«В РПЛ сейчас нет футболистов, о которых я бы говорил: «Ах, ох, какой же это замечательный игрок!» Уровень упал очень здорово.

Это связано с тем, когда в 90-е у некоторых появились огромные деньги. Они, не жалея, тратили их налево-направо на иностранных игроков. Им эти деньги доставались очень легко, они становились миллиардерами, поэтому эти копейки на иностранцев ничего для них не стоили. Мы загубили наш футбол за 30 лет.

Легионеров набирали для количества, чтобы проценты отстегнуть в свой карман. В 90-е иностранцам платили в два-три раза больше, чем россиянам. Приглашали целыми группами.

Поднимите историю, у «Динамо» в начале 2000-х было 12 португальских футболистов», – сказал бывший вратарь «Спартака».

Легионеры «Динамо»-2005. Где они теперь