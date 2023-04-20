Фетисов об НХЛ и отстранении россиян: «Хоккеисты приносят деньги. Если бы футболисты были такого уровня, они бы тоже играли, участвовали в Лиге чемпионов»
Вячеслав Фетисов высказался об отстранении россиян от международных соревнований.
– Наши теннисисты продолжают выступать на международной арене, россияне играют в НХЛ. При этом нашим спортсменам в других видах спорта этого делать нельзя. Где тут логика?
– Логика, наверно, есть всегда. Если бы у нас были футболисты уровня наших хоккеистов, думаю, они бы тоже играли в тех же европейских клубах, участвовали в Лиге чемпионов и т. д.
Это совсем уж циничная история. Хоккеисты и теннисисты играют здорово, собирают стадионы, приносят деньги, поэтому – пожалуйста, играйте.
В НХЛ до сих пор действуют принципы, заложенные в 90-е Гэри Беттмэном – продвинутым менеджером, который увидел перспективу, создал систему, служащую примером для того же МОК.
НХЛ чихать хотела на любые политические решения. Если российские хоккеисты приносят деньги, никто не будет отказываться от их услуг, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.
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А остальные футболисты, ниже уровнем, не востребованны в Европе, как те же хоккеисты в НХЛ, соответственно и никакого финансового выхлопа с них. Вот их лешко можно послать подальше.
Поэтому я и не понимаю, что Фетисов сказать вообще хочет.
А как бы они подгадили Головину с Миранчуком? Во первых Торино и Монако вложили в них деньги, а во вторых, на каких основаниях, если они вроде как и не высказывались по поводу ситуации?
Банили, только ситуация была немного другая. В финансовом плане. Пусть попробуют сейчас забанить все клубы из топ-5. С трудом себе это представляю.
А вот нас забанить можно. Туристы из нас никакие, клубы силы в Европе не представляют, рынка футболистов у нас нет.
Вот и говорит Фетисов: играли бы нормально, возможно и масштаб проблем поменьше был бы.
Как пример можно привести , что Бразилию не отстранят некогда от чемпионатов мира или запретят им играть в АПЛ условно по футболу.
Кто сильней, тот и прав.
А на основании чего за Влашичей и прочих ребят клубы наши нихрена не получили, под предлогом санкций и невозможно переводов? Оснрвания легко могут найти в помойках типа ФИФА и УЕФА. Да и Миранчука с Головиным не вчера купили, чтобы за них какие-то деньги кто-то будет отдавать.
Если сейчас условная Франция начнёт войну с кем-то и пойдёт против воли хозяев, её очень быстро забанят, как и любую другую страну, начавшую думать, что она сама может что-то решать. И никакие бабки там не спасут.
Может какую тайну раскрою, но из РФ ушли тысячи компаний, которые тут бабки зарабатывали, что не остановило их от ухода. Ну точнее, пришлось, ибо наругают. Умные правда всё равно тем или иным путём остались и в ус не дуют.
Насчет Влашичей и прочих, все ровно также, как отжали деньги и имущество нашего государства за рубежом. С Иностранными клубами они так себя вести не могут. И не могут их просто сказать, расторгайте себе в ущерб.
Какая разница когда платили за Миранчука и Головина? На них деньги потрачены, будьте добры возместить нам, «честным европейцам», а не швырять как этих «варваров».
Ушли из России, потому что рынок наш несущественен. Могут себе позволить. Неуход с нашего рынка, грозил бы им большими потерями на основных рынках.чисто финансовый интерес, опять же. К примеру, с Китая никто, никуда не уйдет до последнего.
Да вот, Условная Франция все бросила и пошла против хозяев, когда вся их экономика и оборона завязана на хозяевах. Как впрочем и любой из стран топ-5. Это из разряда фантастики.
Понимать надо !
На оновании чего разорвать контракт? Просто наличия Российского паспорта у Головина и Миранчука что ли? И деньги за трансферы тоже вернем? И вообще тогда со всеми российскими футболистами в европе рвите контракты, всем все возместим? Глупости какие то говорите уже.
Да ни одну ведущую лигу не забанят от Европы сейчас- это потери на сотни миллионов долларов. Для всех. Хер когда такое сейчас такое сделают.
Торино/Аталанте и Монако могли бы толсто намекнуть, что вот этих вы из команды уберите, мы разрешим контракт в одностороннем порядке разорвать. И всё.
Ситуация там иная была, но факт есть факт, забанили клубы АПЛ, не последней лиги. Причём на 5 лет.
Думается мне, если сейчас в условной Франции какой-то кипешь начнётся, им тоже могут лавочку с еврокубками прикрыть, например.
Но это опять же если бы да кабы.
Рассуждать с уверенностью нельзя, ибо подобных ситуаций, как нынче, очень давно не было в Европе.
Англию в 80-е на 5 лет банили в еврокубках, например.