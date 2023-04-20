Фетисов об НХЛ и отстранении россиян: «Хоккеисты приносят деньги. Если бы футболисты были такого уровня, они бы тоже играли, участвовали в Лиге чемпионов»

Вячеслав Фетисов высказался об отстранении россиян от международных соревнований.

– Наши теннисисты продолжают выступать на международной арене, россияне играют в НХЛ. При этом нашим спортсменам в других видах спорта этого делать нельзя. Где тут логика?

– Логика, наверно, есть всегда. Если бы у нас были футболисты уровня наших хоккеистов, думаю, они бы тоже играли в тех же европейских клубах, участвовали в Лиге чемпионов и т. д.

Это совсем уж циничная история. Хоккеисты и теннисисты играют здорово, собирают стадионы, приносят деньги, поэтому – пожалуйста, играйте.

В до сих пор действуют принципы, заложенные в 90-е – продвинутым менеджером, который увидел перспективу, создал систему, служащую примером для того же .

НХЛ чихать хотела на любые политические решения. Если российские хоккеисты приносят деньги, никто не будет отказываться от их услуг, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.

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