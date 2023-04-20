Фетисов об НХЛ и отстранении россиян: «Хоккеисты приносят деньги. Если бы футболисты были такого уровня, они бы тоже играли, участвовали в Лиге чемпионов»

Теги Вячеслав Фетисов Гэри Беттмэн премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА НХЛ МОК Государственная дума Политика деньги Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался об отстранении россиян от международных соревнований.

– Наши теннисисты продолжают выступать на международной арене, россияне играют в НХЛ. При этом нашим спортсменам в других видах спорта этого делать нельзя. Где тут логика?

– Логика, наверно, есть всегда. Если бы у нас были футболисты уровня наших хоккеистов, думаю, они бы тоже играли в тех же европейских клубах, участвовали в Лиге чемпионов и т. д.

Это совсем уж циничная история. Хоккеисты и теннисисты играют здорово, собирают стадионы, приносят деньги, поэтому – пожалуйста, играйте.

В НХЛ до сих пор действуют принципы, заложенные в 90-е Гэри Беттмэном – продвинутым менеджером, который увидел перспективу, создал систему, служащую примером для того же МОК.

НХЛ чихать хотела на любые политические решения. Если российские хоккеисты приносят деньги, никто не будет отказываться от их услуг, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.

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35 комментариев

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Рашпель793
Расскажите ему про Миранчука и Головина, которые тоже играют и никто их не запретил там.
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blaugrano
Депутат Фетисов голосовал за fan-id, хотя высказывается против него. Здесь тоже есть логика?
+23
-1
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Рашпель793
Ответ marsover
Так а разве Миранчук и Головин не являются подтверждением его слов?
Какое подтверждение? 🤔 Головин и Миранчук вряд ли приносят огромные деньги и точно не являются звёздами европейского уровня. Но при этом спокойно себе играют в своих клубах и выгонять их никто не собирается.
+16
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+15
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olander
Так Головин с Миранчуком тоже в Европе играют. Как и еще ребята ниже уровнем. При чем тут Лига Чемпионов?
+12
0
+12
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marsover
Ответ Рашпель793
Расскажите ему про Миранчука и Головина, которые тоже играют и никто их не запретил там.
Так а разве Миранчук и Головин не являются подтверждением его слов?
+14
-2
+12
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Ответ blaugrano
Депутат Фетисов голосовал за fan-id, хотя высказывается против него. Здесь тоже есть логика?
Был человек, а стал депутат. Он и сам там сказал, что вроде против, но едро сказало. Комсомол ответил: Есть! По старой привычке
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+8
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marsover
Ответ Рашпель793
Какое подтверждение? 🤔 Головин и Миранчук вряд ли приносят огромные деньги и точно не являются звёздами европейского уровня. Но при этом спокойно себе играют в своих клубах и выгонять их никто не собирается.
Подтверждает тот факт, что уровень мастерства Головина и Миранчука позволяет им быть востребованными на европейском уровне. И деньги своим клубам они приносят, если играют в составе и дают результат в масштабах этих клубов.
А остальные футболисты, ниже уровнем, не востребованны в Европе, как те же хоккеисты в НХЛ, соответственно и никакого финансового выхлопа с них. Вот их лешко можно послать подальше.
+8
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+6
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Рашпель793
Ответ marsover
Подтверждает тот факт, что уровень мастерства Головина и Миранчука позволяет им быть востребованными на европейском уровне. И деньги своим клубам они приносят, если играют в составе и дают результат в масштабах этих клубов. А остальные футболисты, ниже уровнем, не востребованны в Европе, как те же хоккеисты в НХЛ, соответственно и никакого финансового выхлопа с них. Вот их лешко можно послать подальше.
Так как бы и до отстранения наши футболёры не были востребованы в Европе. Ноунеймов в в маленьких лигах, конечно хватает, но из звёздных (по нашим меркам) за последние десять лет только Головин и Миранчук как были, так и остались в топ-5 чемпионатов. Ну и Черышев, но он и не продукт нашего ногомяча.
Поэтому я и не понимаю, что Фетисов сказать вообще хочет.
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marsover
Ответ Рашпель793
Это уже если бы да кабы. По факту середняки, по меркам Европы, спокойно играют в Италии и Франции и никто их не трогает. Если бы в ФИФА и УЕФА сильно захотели, могли и Головину с Миранчуком подгадить как-то. Англию в 80-е на 5 лет банили в еврокубках, например.
Футбол на 80% состоит из вот таких середняков. Просто наши паспортисты и до этого уровня не дотягивают.
А как бы они подгадили Головину с Миранчуком? Во первых Торино и Монако вложили в них деньги, а во вторых, на каких основаниях, если они вроде как и не высказывались по поводу ситуации?
Банили, только ситуация была немного другая. В финансовом плане. Пусть попробуют сейчас забанить все клубы из топ-5. С трудом себе это представляю.
А вот нас забанить можно. Туристы из нас никакие, клубы силы в Европе не представляют, рынка футболистов у нас нет.
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+2
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marsover
Ответ Рашпель793
Так как бы и до отстранения наши футболёры не были востребованы в Европе. Ноунеймов в в маленьких лигах, конечно хватает, но из звёздных (по нашим меркам) за последние десять лет только Головин и Миранчук как были, так и остались в топ-5 чемпионатов. Ну и Черышев, но он и не продукт нашего ногомяча. Поэтому я и не понимаю, что Фетисов сказать вообще хочет.
Ну все правильно. И до отстранения нахер не нужны были. Потуровню мастерства. А если бы были хоть чуть чуть востребованы, если бы российский рынок поставлял футболистов хоть в каких то объемах, то 1000 раз бы подумали, прежде чем банить клубы. Но интереса они никакого не представляют.
Вот и говорит Фетисов: играли бы нормально, возможно и масштаб проблем поменьше был бы.
+2
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Guingm
Прав был Тихонов ,когда их на базе запирал и тренировал до потери пульса.Они больше ничего не умеют,не зря в депутаты продался.
+1
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TheSportNik
Здесь все правильно про наших хоккеистов.
Как пример можно привести , что Бразилию не отстранят некогда от чемпионатов мира или запретят им играть в АПЛ условно по футболу.
Кто сильней, тот и прав.
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memphis
Ответ Hong Kil
есть хоккейная Лига Чемпионов, много там россиян играет?
Так-то в ней и до всех этих событий россияне не играли)
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Рашпель793
Ответ marsover
Забанили не спортсменов, а забанили федерации. Которые априори связаны с государством. На оновании чего разорвать контракт? Просто наличия Российского паспорта у Головина и Миранчука что ли? И деньги за трансферы тоже вернем? И вообще тогда со всеми российскими футболистами в европе рвите контракты, всем все возместим? Глупости какие то говорите уже. Да ни одну ведущую лигу не забанят от Европы сейчас- это потери на сотни миллионов долларов. Для всех. Хер когда такое сейчас такое сделают.
Ага, забанили федерации, при этом спортсменам выставляют условия такие, что участие их где-либо (за некоторым исключением) становится очень проблематичным.
А на основании чего за Влашичей и прочих ребят клубы наши нихрена не получили, под предлогом санкций и невозможно переводов? Оснрвания легко могут найти в помойках типа ФИФА и УЕФА. Да и Миранчука с Головиным не вчера купили, чтобы за них какие-то деньги кто-то будет отдавать.
Если сейчас условная Франция начнёт войну с кем-то и пойдёт против воли хозяев, её очень быстро забанят, как и любую другую страну, начавшую думать, что она сама может что-то решать. И никакие бабки там не спасут.
Может какую тайну раскрою, но из РФ ушли тысячи компаний, которые тут бабки зарабатывали, что не остановило их от ухода. Ну точнее, пришлось, ибо наругают. Умные правда всё равно тем или иным путём остались и в ус не дуют.
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fedosss08
Ответ Рашпель793
Расскажите ему про Миранчука и Головина, которые тоже играют и никто их не запретил там.
Так он про это и говорит. Просто их двое всего
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marsover
Ответ Рашпель793
Ага, забанили федерации, при этом спортсменам выставляют условия такие, что участие их где-либо (за некоторым исключением) становится очень проблематичным. А на основании чего за Влашичей и прочих ребят клубы наши нихрена не получили, под предлогом санкций и невозможно переводов? Оснрвания легко могут найти в помойках типа ФИФА и УЕФА. Да и Миранчука с Головиным не вчера купили, чтобы за них какие-то деньги кто-то будет отдавать. Если сейчас условная Франция начнёт войну с кем-то и пойдёт против воли хозяев, её очень быстро забанят, как и любую другую страну, начавшую думать, что она сама может что-то решать. И никакие бабки там не спасут. Может какую тайну раскрою, но из РФ ушли тысячи компаний, которые тут бабки зарабатывали, что не остановило их от ухода. Ну точнее, пришлось, ибо наругают. Умные правда всё равно тем или иным путём остались и в ус не дуют.
Ну все верно, спортсменам пожалуйста, условия только соблюдайте. А команды ни при каких условиях. Игроков (соблюдающих требования) не банят, а федерации забанили.
Насчет Влашичей и прочих, все ровно также, как отжали деньги и имущество нашего государства за рубежом. С Иностранными клубами они так себя вести не могут. И не могут их просто сказать, расторгайте себе в ущерб.
Какая разница когда платили за Миранчука и Головина? На них деньги потрачены, будьте добры возместить нам, «честным европейцам», а не швырять как этих «варваров».
Ушли из России, потому что рынок наш несущественен. Могут себе позволить. Неуход с нашего рынка, грозил бы им большими потерями на основных рынках.чисто финансовый интерес, опять же. К примеру, с Китая никто, никуда не уйдет до последнего.
Да вот, Условная Франция все бросила и пошла против хозяев, когда вся их экономика и оборона завязана на хозяевах. Как впрочем и любой из стран топ-5. Это из разряда фантастики.
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Александр Кузичкин
Ответ Light Yagami
И зря это делают. Как минимум, Овечкина надо было выпинывать к чертям. Но, увы, видимо, у НХЛ совсем плохи дела, раз приходится шквариться, держа в обойме столь токсичного персонажа.
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OldRedWhite
Ответ olander
Так Головин с Миранчуком тоже в Европе играют. Как и еще ребята ниже уровнем. При чем тут Лига Чемпионов?
Кто Вы и кто Фетисов ?
Понимать надо !
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Maxim Vasnechov
Ответ СИ
Фетисов прав- если быфутбол был такого же уровня как хоккей наш футбол бы не забанили. Но самое интересное- уефа и фифа наш футбол забанили но чиновники рфс и РПЛ якобы являются членами комитетов уефа. Возможно даже за это получают деньги от этих русофобской организаций? Если это так то прокуратура и минюст не хочет поинтересоваться за что такая « милость»? Напомню что крымские футбольные Федерации до сихпор нев составе рфс.
А что, в хоккее сборная РФ где-то участвует, кроме суперсерий с Белоруссией?
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marsover
Ответ Рашпель793
А на каких основаниях наших спортсменов массово забанили в разных видах спорта, не посмотрев на то, кто там что говорил или не говорил? Торино/Аталанте и Монако могли бы толсто намекнуть, что вот этих вы из команды уберите, мы разрешим контракт в одностороннем порядке разорвать. И всё. Ситуация там иная была, но факт есть факт, забанили клубы АПЛ, не последней лиги. Причём на 5 лет. Думается мне, если сейчас в условной Франции какой-то кипешь начнётся, им тоже могут лавочку с еврокубками прикрыть, например. Но это опять же если бы да кабы. Рассуждать с уверенностью нельзя, ибо подобных ситуаций, как нынче, очень давно не было в Европе.
Забанили не спортсменов, а забанили федерации. Которые априори связаны с государством.
На оновании чего разорвать контракт? Просто наличия Российского паспорта у Головина и Миранчука что ли? И деньги за трансферы тоже вернем? И вообще тогда со всеми российскими футболистами в европе рвите контракты, всем все возместим? Глупости какие то говорите уже.
Да ни одну ведущую лигу не забанят от Европы сейчас- это потери на сотни миллионов долларов. Для всех. Хер когда такое сейчас такое сделают.
0
0
0
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Рашпель793
Ответ marsover
Футбол на 80% состоит из вот таких середняков. Просто наши паспортисты и до этого уровня не дотягивают. А как бы они подгадили Головину с Миранчуком? Во первых Торино и Монако вложили в них деньги, а во вторых, на каких основаниях, если они вроде как и не высказывались по поводу ситуации? Банили, только ситуация была немного другая. В финансовом плане. Пусть попробуют сейчас забанить все клубы из топ-5. С трудом себе это представляю. А вот нас забанить можно. Туристы из нас никакие, клубы силы в Европе не представляют, рынка футболистов у нас нет.
А на каких основаниях наших спортсменов массово забанили в разных видах спорта, не посмотрев на то, кто там что говорил или не говорил?
Торино/Аталанте и Монако могли бы толсто намекнуть, что вот этих вы из команды уберите, мы разрешим контракт в одностороннем порядке разорвать. И всё.
Ситуация там иная была, но факт есть факт, забанили клубы АПЛ, не последней лиги. Причём на 5 лет.
Думается мне, если сейчас в условной Франции какой-то кипешь начнётся, им тоже могут лавочку с еврокубками прикрыть, например.
Но это опять же если бы да кабы.
Рассуждать с уверенностью нельзя, ибо подобных ситуаций, как нынче, очень давно не было в Европе.
0
0
0
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Рашпель793
Ответ marsover
Ну все правильно. И до отстранения нахер не нужны были. Потуровню мастерства. А если бы были хоть чуть чуть востребованы, если бы российский рынок поставлял футболистов хоть в каких то объемах, то 1000 раз бы подумали, прежде чем банить клубы. Но интереса они никакого не представляют. Вот и говорит Фетисов: играли бы нормально, возможно и масштаб проблем поменьше был бы.
Это уже если бы да кабы. По факту середняки, по меркам Европы, спокойно играют в Италии и Франции и никто их не трогает. Если бы в ФИФА и УЕФА сильно захотели, могли и Головину с Миранчуком подгадить как-то.
Англию в 80-е на 5 лет банили в еврокубках, например.
0
0
0
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Рашпель793
Ответ fedosss08
Так он про это и говорит. Просто их двое всего
Их двое всего было и до отстранения. За последние 10 лет, их двое из РФ и было в топ-5 чемпионатов.
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ymuller
он в спорте сейчас вообще не шарит что ли?
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Ковид 07.10.52
А вот почему главный спортсмен-патриот продается ненавистному западу никто не говорит....что он за деньги развлекает публику, чтобы та хорошо отдохнула, а потом работала на военных предприятиях...врагов...
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-2
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