Александр Кержаков: «Я просрал больше 10 млн долларов. Второй жене при разводе оставил столько, что сын получал бы по 600 тысяч рублей в месяц, если бы она распределила до его совершеннолетия»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кержаков светская хроника Нобель Арустамян деньги брань Милана Тюльпанова Футбол

Александр Кержаков потерял больше 10 млн долларов из-за развода и неудачных вложений

– У тебя есть недвижимость за границей?

– Нет.

– И ты никогда не хотел купить?

– Нет.

– В Испании, где ты играл...

– Нет.

– Почему?

– Исходя из моей профессии, я не вижу целесообразности того, чтобы что-то иметь из недвижимости сейчас. Потому что я не знаю, где буду жить.

– А в России у тебя есть недвижимость?

– Есть дом.

– Но купить сейчас на Кипре, в Дубае ты не хочешь и не планируешь?

– Нет. У меня нет возможности. У меня тупо нет на это денег. Это второе. А первое – у меня нет желания это делать.

– Ты почти 20 лет играл на высоком уровне. В русском футболе. В самые жирные времена.

– Да. У меня было две ситуации, когда я про...

– Говори как есть.

– Ну, просрал деньги. Первая – это Воронеж, известная история (Кержаков потерял 330 млн рублей, вложившись в нефтеперерабатывающий завод – Sports.ru). Второе – это развод со второй женой.

– Ты считал, сколько всего потерял денег – на Воронеже, разводах, других проектах?

– Много очень.

– Это 10 миллионов долларов?

– Больше. В те времена. Я тогда только на Воронеже столько потерял, потому что был курс 30 рублей за доллар.

При разводе со своей второй женой (Миланой Тюльпановой, дочерью сенатора Вадима Тюльпанова – Sports.ru) я оставил ей такую сумму денег – сыну уже было два года тогда, – что если бы она распределила по месяцам до 16-летия ребенка эту сумму, он бы примерно получал до своего совершеннолетия по 600 тысяч рублей в месяц.

– И как ты с этим живешь?

– Я не могу это никак изменить сейчас. Но, может, это будет кому-то пример, – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.

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59 комментариев

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Б81
Ответ Александр Бородин
Ты из Бахмута видимо пишешь?
Причем тут бахмут?Я остался,где я родился,работаю и все ок)В МСК.сдриснуть даже и мысли не былр,хотя возможностей полно.
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Катя СПб
Ответ dimitrii36
из сего следует, у кого нет лимонов, идите, идите и идите
Вона что! А я-то думала, куда подевался Полонский. А он тута.
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Okaka
Вспоминая текст про владельцев Шеффилд Юнайтед - араба и британца
2-я жена Кержа: он хотел надуть меня, но я надула его
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Александр Бородин
Ответ Макс Кидалов
Какие сказки? Ничего сказочного нет в этом, сказка была бы это бы я выграл ставку и купил бы 2 квартиры
Представляю как ты охрунел после финального свистка…
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Александр Бородин
Ответ Б81
Причем тут совесть и побег из страны? Может быть здравый смысл(по его мнению).У него сын( родители) тут остался,он сбежал.трус он обычный.
Ты из Бахмута видимо пишешь?
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Dmitriy Racheev
Ответ Achilles 21
а чего ему там делать:)?
Может быть нефть перерабатывать?
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Зубы Дзюбы
А куда же Милана такое баблище успела потратить? Если я правильно помню, он хотел её в дурку или наркологию упечь
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Б81
Ответ Криштиану Роналду
Кержаков мужик, главное что совесть не потерял.
Причем тут совесть и побег из страны? Может быть здравый смысл(по его мнению).У него сын( родители) тут остался,он сбежал.трус он обычный.
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Al561
Вряд ли его опыт кому-то поможет
Лох это судьба))
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Макс Кидалов
Ответ Водяра
Можешь заработать на сказках а не на ставках.
Какие сказки? Ничего сказочного нет в этом, сказка была бы это бы я выграл ставку и купил бы 2 квартиры
+1
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Александр Каретников
настоящий мужчина все оставил насадке и ее личинке ору))
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Водяра
Ответ Макс Кидалов
Да, у меня похожа ситуация была и я начал пить, бросил жену и теперь живу в общаге, так как проиграл квартиру на ставках, я короче продал квартиру в Москве и решил поставить ва банк на матч Ливерпуль Тотэнхм в финале лч на тотэнхэм с форой 0, думал вторую квартиру куплю и буду одну сдавать и не работать, пипец конечно я, но если бы повезло сейчас бы не работал вообще(
Можешь заработать на сказках а не на ставках.
0
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ДМ-1чемпион
После того, что высказал Керж Нобелю, вывод один, не будь как Кержаков! Кержаков неудачник, нытик и трус!
+6
-6
0
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sargassman
Прочитал, где ему страшно...
Оказался мущинкой без яиц... Вычёркиваю...
Жаль.., он с Андреем привели меня на стадион...
+4
-3
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fkded
Ответ Криштиану Роналду
Кержаков мужик, главное что совесть не потерял.
Что такое совесть для вас? И для Кержакова? Подождем и посмотрим.
+2
-4
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Bucefall
С таким опытом Александру нужно в инфоцыганство податься по инвестициям и психологии. Вернёт 330млн за год
+5
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ДМ-1чемпион
Ответ Александр Скворцов
Уважаю Кержакова! Не спился, не скурвился, не потерял совесть!
Зато потерял мозг! Хотя по тому бреду, что он несёт, его у него отродясь не было!
+7
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Millencolin
Ответ Spartakus1984
Если бы не женился-неадекватно так много раз,то сохранил бы ещё больше денег.
при заключении брака никто не думает а разводе, все считают, что брак это навсегда, а развод не про них. но статистика беспощадна - более 70% браков распадаются (сам из их числа)
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Олег Кузнецов
Ответ Криштиану Роналду
Кержаков мужик, главное что совесть не потерял.
Это общая проблема хоккеистов и футболистов, когда они бездарно теряют заработанное в спорте, можно еще Федорова вспомнить..
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Achilles 21
Ответ Jetter
В Воронеже не может быть НПЗ?
а чего ему там делать:)?
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Франческо Тотти
Ответ Покерный Футбол
В твоём видении Воронеж это ПГТ на пару сотен человек что ли?))
Почему так буквально люди принимают все?)
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magentrumen
Ответ Макс Кидалов
Да, у меня похожа ситуация была и я начал пить, бросил жену и теперь живу в общаге, так как проиграл квартиру на ставках, я короче продал квартиру в Москве и решил поставить ва банк на матч Ливерпуль Тотэнхм в финале лч на тотэнхэм с форой 0, думал вторую квартиру куплю и буду одну сдавать и не работать, пипец конечно я, но если бы повезло сейчас бы не работал вообще(
хаха
0
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Konstantin_ZV
может быть станет тренером нашего Факела когда-нибудь?)
🤣
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Александр Скворцов
Уважаю Кержакова! Не спился, не скурвился, не потерял совесть!
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Покерный Футбол
Ответ Франческо Тотти
101 млн оставил второй жене. Неплохо. 300 влил в Воронеж. При этом, как понимаю, раздел имущества идет пополам обычно, значит свою сотню Кержаков имеет. Больше 500 млн заработал за карьеру. Мог купить Воронеж целиком, а не НПЗ :)
В твоём видении Воронеж это ПГТ на пару сотен человек что ли?))
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