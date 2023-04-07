Александр Кержаков: «Я просрал больше 10 млн долларов. Второй жене при разводе оставил столько, что сын получал бы по 600 тысяч рублей в месяц, если бы она распределила до его совершеннолетия»
Александр Кержаков потерял больше 10 млн долларов из-за развода и неудачных вложений
– У тебя есть недвижимость за границей?
– Нет.
– И ты никогда не хотел купить?
– Нет.
– В Испании, где ты играл...
– Нет.
– Почему?
– Исходя из моей профессии, я не вижу целесообразности того, чтобы что-то иметь из недвижимости сейчас. Потому что я не знаю, где буду жить.
– А в России у тебя есть недвижимость?
– Есть дом.
– Но купить сейчас на Кипре, в Дубае ты не хочешь и не планируешь?
– Нет. У меня нет возможности. У меня тупо нет на это денег. Это второе. А первое – у меня нет желания это делать.
– Ты почти 20 лет играл на высоком уровне. В русском футболе. В самые жирные времена.
– Да. У меня было две ситуации, когда я про...
– Говори как есть.
– Ну, просрал деньги. Первая – это Воронеж, известная история (Кержаков потерял 330 млн рублей, вложившись в нефтеперерабатывающий завод – Sports.ru). Второе – это развод со второй женой.
– Ты считал, сколько всего потерял денег – на Воронеже, разводах, других проектах?
– Много очень.
– Это 10 миллионов долларов?
– Больше. В те времена. Я тогда только на Воронеже столько потерял, потому что был курс 30 рублей за доллар.
При разводе со своей второй женой (Миланой Тюльпановой, дочерью сенатора Вадима Тюльпанова – Sports.ru) я оставил ей такую сумму денег – сыну уже было два года тогда, – что если бы она распределила по месяцам до 16-летия ребенка эту сумму, он бы примерно получал до своего совершеннолетия по 600 тысяч рублей в месяц.
– И как ты с этим живешь?
– Я не могу это никак изменить сейчас. Но, может, это будет кому-то пример, – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.
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