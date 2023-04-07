Александр Кержаков потерял больше 10 млн долларов из-за развода и неудачных вложений

– У тебя есть недвижимость за границей?

– Нет.

– И ты никогда не хотел купить?

– Нет.

– В Испании, где ты играл...

– Нет.

– Почему?

– Исходя из моей профессии, я не вижу целесообразности того, чтобы что-то иметь из недвижимости сейчас. Потому что я не знаю, где буду жить.

– А в России у тебя есть недвижимость?

– Есть дом.

– Но купить сейчас на Кипре, в Дубае ты не хочешь и не планируешь?

– Нет. У меня нет возможности. У меня тупо нет на это денег. Это второе. А первое – у меня нет желания это делать.

– Ты почти 20 лет играл на высоком уровне. В русском футболе. В самые жирные времена.

– Да. У меня было две ситуации, когда я про...

– Говори как есть.

– Ну, просрал деньги. Первая – это Воронеж, известная история ( потерял 330 млн рублей, вложившись в нефтеперерабатывающий завод – Sports.ru). Второе – это развод со второй женой.

– Ты считал, сколько всего потерял денег – на Воронеже, разводах, других проектах?

– Много очень.

– Это 10 миллионов долларов?

– Больше. В те времена. Я тогда только на Воронеже столько потерял, потому что был курс 30 рублей за доллар.

При разводе со своей второй женой (Миланой Тюльпановой, дочерью сенатора Вадима Тюльпанова – Sports.ru) я оставил ей такую сумму денег – сыну уже было два года тогда, – что если бы она распределила по месяцам до 16-летия ребенка эту сумму, он бы примерно получал до своего совершеннолетия по 600 тысяч рублей в месяц.

– И как ты с этим живешь?

– Я не могу это никак изменить сейчас. Но, может, это будет кому-то пример, – сказал бывший футболист « » и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.