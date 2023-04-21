Глава ФНЛ заявил о планах показывать Первую лигу в Индии. Ранее ТВ-права продали в Китай

Теги премьер-лига Россия бизнес телевидение Первая лига Наиль Измайлов Футбол

Матчи МЕЛБЕТ Первой лиги могут начать показывать в Индии.

Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, что лига может продать права на телетрансляции матчей первенства в Индии. Ранее ФНЛ продала права на телетрансляции матчей в Китае.

– Нет планов показывать матчи в Индии?

– Как вариант – да. Есть такие планы. Как я понимаю, многие российские букмекеры пытаются зайти на индийский рынок, поэтому, возможно, мы договоримся.

– С Китаем и Индией можно охватить полпланеты.

– Не факт, что полпланеты, но три миллиарда (примерное население Китая и Индии – Sports.ru) – это хорошая цифра, – сказал Измайлов.

ФНЛ продала права на трансляции в Китай. За РПЛ в КНР предложили 50 тысяч долларов – сумму посчитали слишком маленькой

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21 комментарий

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artpal
Аудитория ФНЛ - 3.5 миллиарда человек. Недаром лучшая лига мира
+88
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Фут.Боль
После забитых мячей футболисты будут обязаны станцевать.
+27
0
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Sinister Kid
Ждём рассказы, что матч, Химки-Шинник, посмотрели 150 млн индийцев и столько же китайцев.
+20
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Сергей Боев
Ситуация напоминает классический анекдот про таксиста и старушек: А что 10 старушек уже рубль.
+4
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avcgloronalduMU
заходят через футбол, типа друзьяшеи, а на деле только бизнес ресурсы
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Павел павел
в китай продали за 50к евро помоему. тут за 50к рупий. .все аут))
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kunaguero
Расширение букмекерской сети воспринимается как успех, ну ладно. Особенно, когда сумму озвучивает букмекер безо всяких торгов.
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Добрый Ретроград
...и пусть думают они, что это только танцы, танцы© Мальчишник
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Sinister Kid
Ответ Igbin
Теоретически у клубов ФНЛ появляется возможность заметно расширить свою фан-базу.
Так и вижу матч Химки-Шинник на Центральном китайском телевидении, как весь Китай примкнул к телевизорам, смартфонам и планшетам, чтобы этот матч увидеть🤣🤣🤣
Вы же в курсе, что это букмекеры, трансляции покупают? А это не ведёт к массовому зрителю и дикой популярности.
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Igbin
Ответ Sinister Kid
Ждём рассказы, что матч, Химки-Шинник, посмотрели 150 млн индийцев и столько же китайцев.
Теоретически у клубов ФНЛ появляется возможность заметно расширить свою фан-базу.
+1
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Igbin
Ответ artpal
Аудитория ФНЛ - 3.5 миллиарда человек. Недаром лучшая лига мира
Как вы яхту назовете, так она и поплывет.
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Sinister Kid
Ответ kunaguero
Расширение букмекерской сети воспринимается как успех, ну ладно. Особенно, когда сумму озвучивает букмекер безо всяких торгов.
100000$ которые можно попилить. И никто спрашивать небудет.
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kqkly
Ответ Фут.Боль
После забитых мячей футболисты будут обязаны станцевать.
Ну тогда уже и спеть, причём всем стадионом
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Андрей Сиденьков
А почему у нас Китай не показывают? Как это работает? Они покупают наши права, а свои не продают или что? Я бы глянул Китайскую лигу 😁
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Dexter Dallas
А Индия что предложит? Киллограм карри или бесплатные курсы диареи?
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general main
Ну всё, ждем новости как 150 млн человек оформили фанайди
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TiNO
Ну все, Диего Маурисио будет теперь смотреть по телеку на "Аланию", в которой когда-то играл:)
Он сейчас в индийской "Одише" играет и даже что-то забивает
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Имаго
Удивляюсь народу что угарает над ценой продажи трансляций .. Вы сами то бесплатно смотрите , за такой футбол больше и никто не даст, так что 50к с Китая и еще бы 50к с Индии это будет успех
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Продали с оплатой со своей стороны?))
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benjamin92
Санкции против Индии и Китая?
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