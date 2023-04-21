Глава ФНЛ заявил о планах показывать Первую лигу в Индии. Ранее ТВ-права продали в Китай
Матчи МЕЛБЕТ Первой лиги могут начать показывать в Индии.
Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, что лига может продать права на телетрансляции матчей первенства в Индии. Ранее ФНЛ продала права на телетрансляции матчей в Китае.
– Нет планов показывать матчи в Индии?
– Как вариант – да. Есть такие планы. Как я понимаю, многие российские букмекеры пытаются зайти на индийский рынок, поэтому, возможно, мы договоримся.
– С Китаем и Индией можно охватить полпланеты.
– Не факт, что полпланеты, но три миллиарда (примерное население Китая и Индии – Sports.ru) – это хорошая цифра, – сказал Измайлов.
ФНЛ продала права на трансляции в Китай. За РПЛ в КНР предложили 50 тысяч долларов – сумму посчитали слишком маленькой
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Вы же в курсе, что это букмекеры, трансляции покупают? А это не ведёт к массовому зрителю и дикой популярности.
Он сейчас в индийской "Одише" играет и даже что-то забивает