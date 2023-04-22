«Уровень РПЛ не упал, а поднялся с приходом сильных бразильцев «Зенита» и легионеров «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА». Колосков о лиге
Вячеслав Колосков уверен, что уровень Мир РПЛ не упал, а поднялся.
«Не верьте тому, кто говорит, что уровень РПЛ упал!
Он, наоборот, поднялся с приходом сильных бразильцев в «Зените» и других легионеров, которые играют в «Краснодаре», «Спартаке» и ЦСКА. Не знаю, почему другие говорят об обратном.
Есть отдельные матчи, где можно сказать, что качество РПЛ падает, но в рамках одной игры, а не уровень всего чемпионата.
Мне есть с чем сравнивать. Если брать за исключением последние года два, то за это время никакого падение уровня РПЛ я не наблюдаю», – сказал почетный президент РФС.
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Я что-то сильно сомневаюсь, что ЦСКА Газзаева 2005 год, Зенит Аршавина 2008 года или Рубин Бердыева 2009 года имели бы какие-то НЕРАЗРЕШИМЫЕ проблемы с нынешним Зенитом. Скорее всего при нормальном судействе, без каких-то особых шансов. Про остальные, опять таки команды, даже говорить смысла нет. Я напомню, там весьма крепкий болгарский Амкар обычно "торчал на 10-ом месте", лишь изредка прыгая выше(их рекорд 4-ое место в одном из сезонов), но ТОТ болгарский Амкар с Пеев, Сираковым и Кушевым - без особых проблем находился бы в топ-5 нынешнего чемпионата. Да, он был бы ниже Зенита, но с остальными играл бы на равных и точно не был бы "андердогом". Была еще такая немного забавная команда в лице Сатурна, где играли старые харизматичные пердуны, всякие забавные игроки с фамилиями Нахушев, всякие Игонины и прочие... Сатурн почти всегда был "никому не нужен" и "просто крепкий середняк", но в нынешнем чемпионате, те пенсы развалили бы этот чемпионат, заняв 2-ое место после Зенита. Вот просто по факту, Сатурн в лучшие свои годы = легко бы занял топ-2 сейчас, а в те годы все же обычно его высоко не пускали. И это тоже факт. Для этого достаточно немного понимать в футболе и смотреть сам футбол. Уровень игр в прежние годы был выше. И то, что он падает(при чем падал до СВО), и где-то с 2015-2016 пошел плавный спад, из года в год, едва заметный - это факт. Но ясное дело, ковид и СВО добили начатое, но началось все еще ДО ЧМ-2018.
P.s. Кто у нас сейчас на дне? Ну отбросим Локомотив. Вы хотите сказать, что Урал и Крылья = тому Сатурну и Амкару? Вы уровень игроков сравните, как они играли сравните. Посмотрите, как играл Амкар и Сатурн, а потом сравните как играет нынешний Урал и Крылья. Посмотрите на составы игроков... Ну так, для разнообразия, чтобы не нести ахинею.
Будьте так добры, переведите мне что он сказал !
Колосков этот :
‘’ за исключением последние 2 года ‘’
Это точно не на русском языке !