«Уровень РПЛ не упал, а поднялся с приходом сильных бразильцев «Зенита» и легионеров «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА». Колосков о лиге

Вячеслав Колосков уверен, что уровень Мир РПЛ не упал, а поднялся.

«Не верьте тому, кто говорит, что уровень РПЛ упал!

Он, наоборот, поднялся с приходом сильных бразильцев в « » и других легионеров, которые играют в « », « » и . Не знаю, почему другие говорят об обратном.

Есть отдельные матчи, где можно сказать, что качество РПЛ падает, но в рамках одной игры, а не уровень всего чемпионата.

Мне есть с чем сравнивать. Если брать за исключением последние года два, то за это время никакого падение уровня я не наблюдаю», – сказал почетный президент РФС.

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