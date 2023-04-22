«Уровень РПЛ не упал, а поднялся с приходом сильных бразильцев «Зенита» и легионеров «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА». Колосков о лиге

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Вячеслав Колосков Краснодар Футбол

Вячеслав Колосков уверен, что уровень Мир РПЛ не упал, а поднялся.

«Не верьте тому, кто говорит, что уровень РПЛ упал!

Он, наоборот, поднялся с приходом сильных бразильцев в «Зените» и других легионеров, которые играют в «Краснодаре», «Спартаке» и ЦСКА. Не знаю, почему другие говорят об обратном.

Есть отдельные матчи, где можно сказать, что качество РПЛ падает, но в рамках одной игры, а не уровень всего чемпионата.

Мне есть с чем сравнивать. Если брать за исключением последние года два, то за это время никакого падение уровня РПЛ я не наблюдаю», – сказал почетный президент РФС.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

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29 комментариев

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U. M. A. Muhammad
Без еврокубков, без болельщиков, уровень вырос, аха так и поверили. У меня дома уже несколько тонн лапши с начала всех этих ситуаций.
+16
-1
+15
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Мосгорсуд
А скоро и посещаемость нулевая будет....фануйди до хорошего не доведёт
+7
-1
+6
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Russ Ivan
А с уходом еврокубков и приходом FAN ID теперь просто космос, Китай аж 50$тыс предлагает...
+4
0
+4
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Тиджани Бабангида
Без еврокубков более-менее объективно проверить сложно
+3
0
+3
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Dikki Shelton
Не будем. .
+1
0
+1
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Игорь Новиков
Отрицательно вырос уровень!
+5
-4
+1
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savik-A.M.
Колоскову 81 год , Кавазашвили 82 , оставьте их уже в покое , они живут в своем придуманном мире
+2
-1
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Pasta
Уровень РФПЛ упал и это видно даже непрофессиональным глазом. Чемпионат 2004-2012 годов - был гораздо сильнее по общему уровню команд, по конкуренции и борьбе между командами, да и есть мнение, что и "топы" тех лет без проблем сыграли бы с нынешним Зенитом(про остальных молчу, остальные отлетали бы без шансов).

Я что-то сильно сомневаюсь, что ЦСКА Газзаева 2005 год, Зенит Аршавина 2008 года или Рубин Бердыева 2009 года имели бы какие-то НЕРАЗРЕШИМЫЕ проблемы с нынешним Зенитом. Скорее всего при нормальном судействе, без каких-то особых шансов. Про остальные, опять таки команды, даже говорить смысла нет. Я напомню, там весьма крепкий болгарский Амкар обычно "торчал на 10-ом месте", лишь изредка прыгая выше(их рекорд 4-ое место в одном из сезонов), но ТОТ болгарский Амкар с Пеев, Сираковым и Кушевым - без особых проблем находился бы в топ-5 нынешнего чемпионата. Да, он был бы ниже Зенита, но с остальными играл бы на равных и точно не был бы "андердогом". Была еще такая немного забавная команда в лице Сатурна, где играли старые харизматичные пердуны, всякие забавные игроки с фамилиями Нахушев, всякие Игонины и прочие... Сатурн почти всегда был "никому не нужен" и "просто крепкий середняк", но в нынешнем чемпионате, те пенсы развалили бы этот чемпионат, заняв 2-ое место после Зенита. Вот просто по факту, Сатурн в лучшие свои годы = легко бы занял топ-2 сейчас, а в те годы все же обычно его высоко не пускали. И это тоже факт. Для этого достаточно немного понимать в футболе и смотреть сам футбол. Уровень игр в прежние годы был выше. И то, что он падает(при чем падал до СВО), и где-то с 2015-2016 пошел плавный спад, из года в год, едва заметный - это факт. Но ясное дело, ковид и СВО добили начатое, но началось все еще ДО ЧМ-2018.

P.s. Кто у нас сейчас на дне? Ну отбросим Локомотив. Вы хотите сказать, что Урал и Крылья = тому Сатурну и Амкару? Вы уровень игроков сравните, как они играли сравните. Посмотрите, как играл Амкар и Сатурн, а потом сравните как играет нынешний Урал и Крылья. Посмотрите на составы игроков... Ну так, для разнообразия, чтобы не нести ахинею.
+2
-1
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munhin
Ответ Pasta
Уровень РФПЛ упал и это видно даже непрофессиональным глазом. Чемпионат 2004-2012 годов - был гораздо сильнее по общему уровню команд, по конкуренции и борьбе между командами, да и есть мнение, что и "топы" тех лет без проблем сыграли бы с нынешним Зенитом(про остальных молчу, остальные отлетали бы без шансов). Я что-то сильно сомневаюсь, что ЦСКА Газзаева 2005 год, Зенит Аршавина 2008 года или Рубин Бердыева 2009 года имели бы какие-то НЕРАЗРЕШИМЫЕ проблемы с нынешним Зенитом. Скорее всего при нормальном судействе, без каких-то особых шансов. Про остальные, опять таки команды, даже говорить смысла нет. Я напомню, там весьма крепкий болгарский Амкар обычно "торчал на 10-ом месте", лишь изредка прыгая выше(их рекорд 4-ое место в одном из сезонов), но ТОТ болгарский Амкар с Пеев, Сираковым и Кушевым - без особых проблем находился бы в топ-5 нынешнего чемпионата. Да, он был бы ниже Зенита, но с остальными играл бы на равных и точно не был бы "андердогом". Была еще такая немного забавная команда в лице Сатурна, где играли старые харизматичные пердуны, всякие забавные игроки с фамилиями Нахушев, всякие Игонины и прочие... Сатурн почти всегда был "никому не нужен" и "просто крепкий середняк", но в нынешнем чемпионате, те пенсы развалили бы этот чемпионат, заняв 2-ое место после Зенита. Вот просто по факту, Сатурн в лучшие свои годы = легко бы занял топ-2 сейчас, а в те годы все же обычно его высоко не пускали. И это тоже факт. Для этого достаточно немного понимать в футболе и смотреть сам футбол. Уровень игр в прежние годы был выше. И то, что он падает(при чем падал до СВО), и где-то с 2015-2016 пошел плавный спад, из года в год, едва заметный - это факт. Но ясное дело, ковид и СВО добили начатое, но началось все еще ДО ЧМ-2018. P.s. Кто у нас сейчас на дне? Ну отбросим Локомотив. Вы хотите сказать, что Урал и Крылья = тому Сатурну и Амкару? Вы уровень игроков сравните, как они играли сравните. Посмотрите, как играл Амкар и Сатурн, а потом сравните как играет нынешний Урал и Крылья. Посмотрите на составы игроков... Ну так, для разнообразия, чтобы не нести ахинею.
"если бы да кабы" ах как удобно то ))
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Ростовский
Ответ Мосгорсуд
А скоро и посещаемость нулевая будет....фануйди до хорошего не доведёт
фан айди скоро отменят.
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OldRedWhite
Ответ Тиджани Бабангида
Без еврокубков более-менее объективно проверить сложно
Послушайте !
Будьте так добры, переведите мне что он сказал !
Колосков этот :
‘’ за исключением последние 2 года ‘’
Это точно не на русском языке !
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СИ
Ну, да, сборная чемпионы мира, клубы взяли все европейские и мировые кубки, трибуны рушатся от великого множества зрителей на трибунах, великое множество воспитанников рфс и РПЛ играют в сильнейших лигах мира , судейство просто на вершине - все хорошо прекрасная маркиза.
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munhin
москвичи не берут чемпионства, поэтом упал и деградирует )
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An Kr
Предлагаю Колоскову вручить чин Почетный клоун РФС.
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Ковид 07.10.52
Не упал, а отрицательно вырос...
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Eridan
"Дед, пей таблетки, а то..." - (с)
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Семён Миньёле
Конечно, всё хорошо, ничего менять не надо, РПЛ одна из сильнейших лиг Европы... Хотя, стоп... 🤷
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Добрый Ретроград
Это как с экономикой РФ. Отрицательный рост.
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взгляд со стороны
Он точно РПЛ смотрит?
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MonkeyMeister
Чушь, конечно. Легионеры были на порядок сильнее раньше.
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Иван Лебедев
Я бы не сказал что уровень РПЛ сильно упал, но и о том что он поднялся тоже.
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Andrew Petrov
падает уровень судейства и это сильно влияет на качество игр,РПЛ не сказал бы,что просела прям очч,но и сильнее не стала
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Ебздрогыч
За последнее время поднялось только давление у Колоскова
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