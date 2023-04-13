Вячеслав Колосков: «Трудно сказать, какой Талалаев тренер. Он хорошо разбирается в футболе, но результатов-то нет»
Вячеслав Колосков считает, что Андрею Талалаеву как тренеру не хватает результатов.
Ранее Талалаев возглавил «Химки», подписав контракт на 5 лет.
«Ничего не могу сказать о тренерских способностях Талалаева, потому что больше знаю его по работе экспертом на телевидении. Он во многих клубах работал, неплохо начинал, но никогда не заканчивал.
Трудно сказать, какой Талалаев тренер – он хорошо разбирается в футболе, но результатов-то нет. Он никогда долго не задерживался в одной команде – не знаю, по каким причинам и кто в этом виноват.
Разговаривает Талалаев хорошо, игру анализирует грамотно, но ему не хватает результата. Будем надеяться, что в «Химках» нарушится тенденция хаотичной смены тренеров и Талалаев проявит себя, задержится надолго. Пожелаем ему успехов», – сказал почетный президент РФС.
тоже мне критерии... знаю одного подобного специалиста который и вовсе со сборной работает