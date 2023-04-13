Вячеслав Колосков: «Трудно сказать, какой Талалаев тренер. Он хорошо разбирается в футболе, но результатов-то нет»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия РФС Вячеслав Колосков Футбол

Вячеслав Колосков считает, что Андрею Талалаеву как тренеру не хватает результатов.

Ранее Талалаев возглавил «Химки», подписав контракт на 5 лет.

«Ничего не могу сказать о тренерских способностях Талалаева, потому что больше знаю его по работе экспертом на телевидении. Он во многих клубах работал, неплохо начинал, но никогда не заканчивал.

Трудно сказать, какой Талалаев тренер – он хорошо разбирается в футболе, но результатов-то нет. Он никогда долго не задерживался в одной команде – не знаю, по каким причинам и кто в этом виноват.

Разговаривает Талалаев хорошо, игру анализирует грамотно, но ему не хватает результата. Будем надеяться, что в «Химках» нарушится тенденция хаотичной смены тренеров и Талалаев проявит себя, задержится надолго. Пожелаем ему успехов», – сказал почетный президент РФС.

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6 комментариев

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Павел Судаков
Ответ Sinister Kid
«Никогда не заканчивал» - это вот как? Талалаев - футбол должен выиграть?
рпл выиграть с химками)
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avcgloronalduMU
он обычный флудист, как генич
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Кино Музыка
Скорее всего не умеет вести игру.
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Михаил1970
В Химки идут не тренером работать, а для того чтобы получить денежную компенсацию за досрочное расторжение контракта.
+1
0
+1
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.ru
игру анализирует грамотно... но результатов-то нет...
тоже мне критерии... знаю одного подобного специалиста который и вовсе со сборной работает
0
-1
-1
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Sinister Kid
«Никогда не заканчивал» - это вот как? Талалаев - футбол должен выиграть?
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