Тренер «Леванте» после 1:3 с «Атлетико»: «Судьи иногда не ставят фол против тебя, но твое малейшее нарушение фиксируют. Однако все зависит больше от тебя, чем от арбитра»

Тренер «Леванте»: иногда не ставят фол против тебя, но фиксируют твой.

Главный тренер «Леванте» Хулиан Калеро не удовлетворен судейством в матче с «Атлетико» (1:3). Встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Хесуса Хиля Мансано.

«Хиль Мансано [ничего] не знает, он не отвечает. Были очень тонкие моменты, но иногда… Я предпочитаю не комментировать. Я очень уважаю судей, но они знают, что делают, и знают, куда ведут. Иногда они не ставят фол против тебя, а когда ты совершаешь малейшее нарушение, они его фиксируют. Такое случается.

Я всегда стараюсь оценивать все с футбольной точки зрения. Я не хочу придавать никакого значения судье и хочу сосредоточиться на игре. Все зависит больше от тебя, чем от судьи. Так я помогу команде гораздо больше», – сказал Калеро.

