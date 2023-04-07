Колосков об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона в российский спорт: «Правильное решение. По конституции это такие же регионы, как Краснодар, Самара и Екатеринбург»
Вячеслав Колосков поддержал идею об интеграции новых регионов России в систему спорта
Ранее Правительство РФ предложило интегрировать Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области в систему спорта России.
«Ситуация с регионами ДНР, ЛНР, Херсонской областью и Крымом сложная. По конституции это такие же регионы, как и Краснодар, Самара и Екатеринбург, поэтому их нужно обязательно интегрировать в российский спорт и футбол. Они должны быть приняты обязательно, это правильное решение.
Но возникает проблема с международными спортивными организациями. Необходимо будет очень аккуратно работать с международными организациями, чтобы ни у кого не было вопросов к нашему спорту», – сказал почетный президент РФС.
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