Колосков об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона в российский спорт: «Правильное решение. По конституции это такие же регионы, как Краснодар, Самара и Екатеринбург»

Теги премьер-лига Россия УЕФА ФИФА РФС Вячеслав Колосков Политика Футбол

Вячеслав Колосков поддержал идею об интеграции новых регионов России в систему спорта

Ранее Правительство РФ предложило интегрировать Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области в систему спорта России.

«Ситуация с регионами ДНР, ЛНР, Херсонской областью и Крымом сложная. По конституции это такие же регионы, как и Краснодар, Самара и Екатеринбург, поэтому их нужно обязательно интегрировать в российский спорт и футбол. Они должны быть приняты обязательно, это правильное решение.

Но возникает проблема с международными спортивными организациями. Необходимо будет очень аккуратно работать с международными организациями, чтобы ни у кого не было вопросов к нашему спорту», – сказал почетный президент РФС.

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75 комментариев

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Ответ London.is.blue
«Присоединить» Запорожье посредством «референдума», ни секунды не контролируя территорию - это мировой феномен, аналогов нет.
Не контролируя? А где же референдум проходил, на Мосфильме?))
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Кеша
Ответ London.is.blue
«Присоединить» Запорожье посредством «референдума», ни секунды не контролируя территорию - это мировой феномен, аналогов нет.
Это только в твоем мозгу в Лондоне феномен . Техас присоединили к США вообще не контролируя территорию . Так , что твой плач Ярославны оставь для Лондона .
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Кеша
Ждём нового Виталия Старухина ! Что бы лучший бомбардир в 35 голов и 23 из них головой !
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Тайосич
Ответ Месси из Сибири
Украина и так захватила то, что ей не принадлежит и внесла все нужные поправки. Ты же считаешь эти регионы украинскими? Так же будет с Курской областью, будешь повторять украинскую пропаганду о том, что древние укры построили Курск при древнем Риме
Что Украина захватила? Что ты несёшь?
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Pb-SE
Ответ RSM-1930
наверное потому что Херсон и Запорожье-это временно оккупированные территории
Аляска тоже "временно оккупирована"?
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PobeditelZ
Ответ old folk
А ещё по конституции гарантированы свобода слова, свобода печати и свобода собраний, да, Колосков?
Ну так они и гарантированы, иди митингуй ну или газету начни выпускать, в чем проблема
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Pb-SE
Ответ RSM-1930
наверное потому что Херсон и Запорожье-это временно оккупированные территории
Когда освобождение будет?
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Pb-SE
Я из Екб и я напрягся
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Красная стрела
Ответ ezheloko
только почему-то с таможней и погранпостами между этими территориями и обычными регионами России)
Потому что соседнее государство-государство террорист. А так, как многие сторонники его могут находиться по нашу сторону, то контроль необходим.
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wRong
Ответ Хейтер_Антона_Чейза_228
И то, что всу которые там сейчас находятся уже нacpать на земельную реформу псевдогубернатора.
Сейчас то - да. Только никто не знает, что будет завтра, а потом послезавтра, а потом через 10 лет, а потом через 50
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Месси из Сибири
Ответ Дмитрий Тихонов
Херсонская область на левобережье Днепра - это тоже Россия...
Россия, но не РФ.
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Древний спартач
Ответ Тайосич
Конституция в России стоит не больше бумаги, на которой она напечатана. Царёк ею вертит как хочет в свою выгоду.
Когда же , наконец-то , дойдёт до всех , что не царёк всё решает .. Вспомните фильм "Д"Артаньян и три мушкетёра" и внимательно проанализируйте разговор между Ришелье и Д"Артаньяном во время игры в шахматы . Может что-то полезное вынесите оттуда .
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Месси из Сибири
Ответ Тайосич
А если Украина захватит часть Курской или Белогородской областей и внесёт поправки в свою конституцию о присоединении всей области, ты будешь считать эти регионы украинскими?
Украина и так захватила то, что ей не принадлежит и внесла все нужные поправки. Ты же считаешь эти регионы украинскими? Так же будет с Курской областью, будешь повторять украинскую пропаганду о том, что древние укры построили Курск при древнем Риме
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Хейтер_Антона_Чейза_228
Ответ wRong
и?
И то, что всу которые там сейчас находятся уже нacpать на земельную реформу псевдогубернатора.
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Правда России
Спрашивают, почему Пригожин хоронит пацанов не в днр, а в Краснодарском крае. Там же тоже Россия или все таки не совсем??
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Exciter
Да, нужно расширить премьер-лигу, првв Колосков. Россия - великая страна!
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Бухгалтер2021
пора клубы в рпл
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wRong
Ответ Хейтер_Антона_Чейза_228
Ага, аж кусок николаевской в херсонскую включили по щелчку пальца.
и?
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Astin
Ответ А.Э.РАСИМ
Да. Но присоеденяли территории, на которых и референдума не было.Например, Косово в центре Европы.Конечно, можете минусовать, но эта "безреферендумовая" территория играет отборочные турниры, и там есть президент. Как могла родиться такая страна- секрет под коврами длинных коридоров демократии. Что касается результатов этих референдумов, то Запарожье и Херсон вообще должны были быть еще в составе СССР. Нет? Спросили? Да. Они там? Нет. Так, что время течет, человек не меняется.
ты даже вики осилить не можешь.. только чтото по конспекту вопрошать
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Фран
Ответ London.is.blue
«Присоединить» Запорожье посредством «референдума», ни секунды не контролируя территорию - это мировой феномен, аналогов нет.
А в чём феномен то? Украина считает Крым, к примеру, украинским всё время, как и бОльшая часть мира, хотя я не уверен, что она его контролируют на данный момент. Китай считает Тайвань своим с 50-го или какого там года, хотя по факту тоже его не контролирует. Мировой феномен - это нести чушь, ни черта не разбираясь в политике.
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Хейтер_Антона_Чейза_228
Ответ Bashibuzuck
Че он несет вообще? "аккуратно работать с международными организациями" это как?🤨
Задаривать последними деньгами не рассчитывая на прибыль в каком-либо проявлении
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Хейтер_Антона_Чейза_228
Ответ wRong
В законе о принятии области в состав РФ речь идет о границах, существовавших на день принятия, то есть без непосредственно города Запорожье. Никто никогда не говорил, что в самом городе проводился референдум, речь шла о части области, находящейся под контролем
Ага, аж кусок николаевской в херсонскую включили по щелчку пальца.
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Хейтер_Антона_Чейза_228
Он намекает что нас будут бомбить?
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ezheloko
только почему-то с таможней и погранпостами между этими территориями и обычными регионами России)
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wRong
Ответ London.is.blue
«Присоединить» Запорожье посредством «референдума», ни секунды не контролируя территорию - это мировой феномен, аналогов нет.
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