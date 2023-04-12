Колосков о контракте Талалаева с «Химками» на 5 лет: «Выглядит анекдотично, там никто больше года не работает. Он не тренер-спаситель»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Вячеслав Колосков Р-Спорт Футбол

Вячеслав Колосков считает, что Андрей Талалаев не доработает в «Химках» до конца контракта.

Во вторник было объявлено о назначении Талалаева главным тренером «Химок». Контракт специалиста рассчитан на пять лет.

«Я считаю, что контракт Андрея Талалаева на пять лет – это абсолютно невыполнимое условие для «Химок». Там никто больше года не работает. Это выглядит анекдотично.

Талалаев – не тренер-спаситель. У него нет такого, чтобы он пришел и вытащил команду из безнадежной ситуации.

Безусловно, он талантливый человек, но это не значит, что он талантливый тренер. Талант тренера оценивается по результатам, которых у него пока нет. Это не тот клуб, не та фигура, вокруг которой стоит дискутировать.

Любой человек, который спокойно относится к «Химкам», скажет, что надеется на лучшее. Никто ничего плохого не хочет для клуба», – сказал почетный президент РФС.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место, имея равное количество очков с «Торпедо» – бывшим клубом Талалаева, который идет в таблице последним.

Талалаев стал 5-м тренером «Химок» за сезон – ни у кого не было больше в этой РПЛ. Специалист возглавил 3-ю команду лиги за сезон

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8 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Он срубит бабки и окей.
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MGK
По моему это очередной распил, неустойку за 5 лет контракта аккуратно попилят и все)
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+3
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Ростов-на-Дону
ТоварищЪ Колосков говорит то, что есть на самом деле.
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Тиджани Бабангида
“Это не тот клуб, не та фигура, вокруг которой стоит дискутировать.” - верно сказано
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Red Wings the best
Вот тут старый пожалуй прав.
ХиХимки они такие.
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Hitgoe Himgob
кто там год то проработал нормально в последний раз?
+2
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Roman_ello
Он не тренер — спаситель. Он тренер — обналичитель😆
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Кирилл.С-Пб
Так больше отмыть можно. Неустойка то будь здоров)))
+2
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