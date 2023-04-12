Колосков о контракте Талалаева с «Химками» на 5 лет: «Выглядит анекдотично, там никто больше года не работает. Он не тренер-спаситель»
Вячеслав Колосков считает, что Андрей Талалаев не доработает в «Химках» до конца контракта.
Во вторник было объявлено о назначении Талалаева главным тренером «Химок». Контракт специалиста рассчитан на пять лет.
«Я считаю, что контракт Андрея Талалаева на пять лет – это абсолютно невыполнимое условие для «Химок». Там никто больше года не работает. Это выглядит анекдотично.
Талалаев – не тренер-спаситель. У него нет такого, чтобы он пришел и вытащил команду из безнадежной ситуации.
Безусловно, он талантливый человек, но это не значит, что он талантливый тренер. Талант тренера оценивается по результатам, которых у него пока нет. Это не тот клуб, не та фигура, вокруг которой стоит дискутировать.
Любой человек, который спокойно относится к «Химкам», скажет, что надеется на лучшее. Никто ничего плохого не хочет для клуба», – сказал почетный президент РФС.
«Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место, имея равное количество очков с «Торпедо» – бывшим клубом Талалаева, который идет в таблице последним.
Талалаев стал 5-м тренером «Химок» за сезон – ни у кого не было больше в этой РПЛ. Специалист возглавил 3-ю команду лиги за сезон
ХиХимки они такие.