Вячеслав Колосков: «Захаряну и Сперцяну лучше подольше оставаться в РПЛ. В европейские чемпионаты нужно ехать сформированными»
Вячеслав Колосков считает, что Арсену Захаряну и Эдуарду Сперцяну нужно оставаться в РПЛ.
«Если Захарян и Сперцян разовьют в себе стабильность, то могут претендовать на любые европейские чемпионаты. У них прекрасные данные, потенциал лидеров команды, но очень нестабильные.
Считаю, для них лучше оставаться подольше в РПЛ. Они должны научиться быть более эффективными и полезными. В европейские чемпионаты нужно ехать уже сформированным», – сказал почетный президент РФС.
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