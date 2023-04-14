Вячеслав Колосков: «Захаряну и Сперцяну лучше подольше оставаться в РПЛ. В европейские чемпионаты нужно ехать сформированными»

Вячеслав Колосков считает, что Арсену Захаряну и Эдуарду Сперцяну нужно оставаться в РПЛ.

«Если Захарян и разовьют в себе стабильность, то могут претендовать на любые европейские чемпионаты. У них прекрасные данные, потенциал лидеров команды, но очень нестабильные.

Считаю, для них лучше оставаться подольше в . Они должны научиться быть более эффективными и полезными. В европейские чемпионаты нужно ехать уже сформированным», – сказал почетный президент РФС.