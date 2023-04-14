Вячеслав Колосков: «Захаряну и Сперцяну лучше подольше оставаться в РПЛ. В европейские чемпионаты нужно ехать сформированными»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Вячеслав Колосков Краснодар Эдуард Сперцян Арсен Захарян Футбол

Вячеслав Колосков считает, что Арсену Захаряну и Эдуарду Сперцяну нужно оставаться в РПЛ.

«Если Захарян и Сперцян разовьют в себе стабильность, то могут претендовать на любые европейские чемпионаты. У них прекрасные данные, потенциал лидеров команды, но очень нестабильные.

Считаю, для них лучше оставаться подольше в РПЛ. Они должны научиться быть более эффективными и полезными. В европейские чемпионаты нужно ехать уже сформированным», – сказал почетный президент РФС.

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9 комментариев

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Фут.Боль
Сперцяну после этого сезона уже можно спокойно переходить, если будут предложения. Даже нужно переходить. А вот Захарян сильно сдал и совершенно не выглядит сильным футболистом сейчас,даже на уровне РПЛ.
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Ganibale
Ответ Кеша
Что ты лично знаешь про Колоскова ? Тебе лично до него, его интеллекта , как до луны . И карьеры такой , какую он сам себе сделал тебе никогда не создать . Остаётся лить желчь на «дедушку».
Ну выдал то он правда бред
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Кеша
Да уж , Захаряну самое время в Челси лавку полировать в дубле .
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Кеша
Ответ Ебздрогыч
Дедушка как обычно выдал бред. О каком формировании может идти речь в пешеходной лиге без еврокубков и каких-либо турнирных задач, когда чемпион известен перед началом чемпионата, а разницы между 2 и 12 местом нет никакой
Что ты лично знаешь про Колоскова ? Тебе лично до него, его интеллекта , как до луны . И карьеры такой , какую он сам себе сделал тебе никогда не создать . Остаётся лить желчь на «дедушку».
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Gonzoo
Лучше формироваться в жёсткой конкурентной среде. Так что лучше сразу в Европу ехать.
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nugoboss
Про Дзагоева и Акинфеева тоже также говорили, нужно уехать сформированным, в итоге отыграли только в России и не почувствовали что такое сильный чемпионат и быть легионером. кому-то хорошо и тут а кто-то потом жалеет.
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Pb-SE
Дзюба все ещё формируется
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Ростов-на-Дону
Мурзик в "Челси" - это будущее в Европе для спецрянов-захарянов. Они у нас-то никакие.
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Ебздрогыч
Дедушка как обычно выдал бред. О каком формировании может идти речь в пешеходной лиге без еврокубков и каких-либо турнирных задач, когда чемпион известен перед началом чемпионата, а разницы между 2 и 12 местом нет никакой
+6
-4
+2
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