Колосков о матче «Ростов» – «Зенит»: «Лучшая игра второй части сезона. Было все: скорости, физподготовка, голевые моменты»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Вячеслав Колосков Футбол

Вячеслав Колосков остался доволен матчем «Ростов» — «Зенит» (0:0) в Мир РПЛ.

«Это была хорошая игра, которой не хватило забитых голов. Команды могли по два-три гола спокойно забивать, один Малком сколько не сумел забить.

Я думаю, что это была лучшая игра второй части сезона РПЛ. Было все: скорости, физическая подготовка, голевые моменты. Матч очень живо смотрелся. Не случайно то, что обе команды являются лидерами нашего чемпионата», — сказал почетный президент РФС.

Быстрые мысли про 0:0 «Ростова» и «Зенита». Лидеры РПЛ показали хоть что-нибудь интересное?

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49 комментариев

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Алексеич (Ростов-Дон)
Ростов на фоне Зенита, состав которого на голову, а то и две, выше нашего, не выглядели мальчиками для битья. Старались играть "от себя", а это уже немало.
+65
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+51
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fil_spb
И близко не лучший. Далеко ходить не надо, прошлый тур, игра Локо-Зенит на порядок сильнее и смотрибельнее была. Или Локо-Краснодар. Или игры весёлого Оренбурга. Вчера вообще матч так себе был, где Зенит запомнился тем, что весь матч транжирил моменты, а Ростов запомнился только грубостью и периодически неадекватной реакцией игроков. У Ростова разве что прессинг можно отметить, но без лояльного судейства и он бы поскучнел. Ведь ростовчане не боялись выбрасываться и безнаказанно фолить и срывать атаки, чувствуя что Карасёв простит фол.
+43
-21
+22
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Alexander Baskakov
Ростов показывает чемпионскую игру в отличие от других , и я рад что все Ростов раздражает , раздражает значит уважают !!! Даже полутренер Талалаев что то там заикался про лучшего форварда чемпионата ))) те кто рядом с Ростовом особенно Спартак тупо рисуют очки ,как это было с торпедо
Чемпионская игра Ростова? Полегче.))
+17
-1
+16
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ fil_spb
И близко не лучший. Далеко ходить не надо, прошлый тур, игра Локо-Зенит на порядок сильнее и смотрибельнее была. Или Локо-Краснодар. Или игры весёлого Оренбурга. Вчера вообще матч так себе был, где Зенит запомнился тем, что весь матч транжирил моменты, а Ростов запомнился только грубостью и периодически неадекватной реакцией игроков. У Ростова разве что прессинг можно отметить, но без лояльного судейства и он бы поскучнел. Ведь ростовчане не боялись выбрасываться и безнаказанно фолить и срывать атаки, чувствуя что Карасёв простит фол.
а мне запомнился Вендел . то мимо, то в копчик заедет игроку Ростова.)) Питерские технари тоже не гнушались фолить, борзеть.
+24
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Иван Тасминский
голов бы ещё
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Knight-XIV
привет. первый тайм был вообще очень оптимистичным. ловил себя на мысли, что с такой интенсивностью игроков может не хватить на 90 минут. молодцы, что дотерпели. вариантов пропустить было больше, но удача могла в концовке улыбнуться. молодцы жду, когда летом бразилы уедут, и будем раскатывать Зенит в удовольствие.
Зачем ,, что бы бразилы уезжали? С ними интереснее.
+8
-2
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Ямальский СБГ
Вчерашний матч был скорее английским - сплошная борьба с немногочисленными, но очень опасными моментами.
При этом людям больше нравится не борьба, а скорости, комбинации и много моментов. В этом плане матч с Локо круче в разы, потому что Локомотив не закрылся - играл сам и давал Зениту.
+7
-2
+5
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Плеймейкер87
Матч в целом понравился несмотря на отсутствие голов. Ростов - просто красавцы
+4
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mean machine/
Колосков прошлый тур пропустил что ли? Матч с Локо был намного интереснее.
+5
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Knight-XIV
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Привет! Пока что на повестке Урал и Спартак.
Оба матча будут очень тяжелыми. Со Спартаком будет даже чуть полегче в плане логистики, подготовки, физ. формы и даже мотивации
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Knight-XIV
Оба матча будут очень тяжелыми. Со Спартаком будет даже чуть полегче в плане логистики, подготовки, физ. формы и даже мотивации
Да лёгкого у нас в принципе уже ничего не будет. Тот же Факел будет по-полной упираться. Но игра у нас действительно пошла, так что смотрим вперёд с оптимизмом. Ну а прибить Спартак, тем более в Москве, это святое.
+5
-3
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Юрий Петрищев
Ответ Knight-XIV
привет. первый тайм был вообще очень оптимистичным. ловил себя на мысли, что с такой интенсивностью игроков может не хватить на 90 минут. молодцы, что дотерпели. вариантов пропустить было больше, но удача могла в концовке улыбнуться. молодцы жду, когда летом бразилы уедут, и будем раскатывать Зенит в удовольствие.
Тоже ловил себя на этой мысли примерно на 20-й минуты, а хватит ли на все 90)) видимо Георгич физику подтягивает, молодёжь молодцы, чувствуется, что команда сыгрывается, и даже при потерях стараются тут же вернуть мяч
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Slava Vestiaz
дед явно не смотрел Локомотив-Зенит в прошлом туре
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Юрий Петрищев
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Привет! Пока что на повестке Урал и Спартак.
Да, Урал и Спартак! И почему в последних играх так Спартаку везёт, что судьи на их стороне. ЭСК подтверждает оплохи судей
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Александр Беляков
Тут уже одни уехали , другие приехали, а вы все 9 лет не можете раскатать )))
У Ростова 9 лет нет побед над Зенитом, я правильно понял?
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Knight-XIV
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Вопрос кого потеряем летом. По Сильянову, например.
Сильянов, Осипенко, Глебов...
посмотрим.
клубу нужны деньги, игрокам нужно прогрессировать.
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Loginov
Зенит Чемпион💪
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Knight-XIV
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Да лёгкого у нас в принципе уже ничего не будет. Тот же Факел будет по-полной упираться. Но игра у нас действительно пошла, так что смотрим вперёд с оптимизмом. Ну а прибить Спартак, тем более в Москве, это святое.
да, место в 4ке с текущим составом и отсутствием нормальной логистики - чудо.
так что самое интересное, начинает потихоньку вырисовываться интересная атакующая комбинационная игра, которая была при предыдущем пике во времена Шомуродова и Норманна
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Александр Беляков
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
У Ростова 9 лет нет побед над Зенитом, я правильно понял?
Перепутал , 9 игр
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He11raizer
Ответ Alexander Baskakov
Ростов показывает чемпионскую игру в отличие от других , и я рад что все Ростов раздражает , раздражает значит уважают !!! Даже полутренер Талалаев что то там заикался про лучшего форварда чемпионата ))) те кто рядом с Ростовом особенно Спартак тупо рисуют очки ,как это было с торпедо
Закусывать надо.
+4
-4
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Knight-XIV
Сильянов, Осипенко, Глебов... посмотрим. клубу нужны деньги, игрокам нужно прогрессировать.
А тут ещё назло не факт, что Динамо Норманна купит.
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Виталик Украинский
Ответ Ямальский СБГ
Вчерашний матч был скорее английским - сплошная борьба с немногочисленными, но очень опасными моментами. При этом людям больше нравится не борьба, а скорости, комбинации и много моментов. В этом плане матч с Локо круче в разы, потому что Локомотив не закрылся - играл сам и давал Зениту.
Ростову для счастия не хватает футболистов, вчера на поле вышли борцуны. Да, бегали, старались..., но футбола было меньше чем борьбы. Это кстати многие клубы РПЛ касается. Когда их физруки научат игроков играть именно в футбол, АПЛ нервно закурит в сторонке.
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Knight-XIV
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Зачем ,, что бы бразилы уезжали? С ними интереснее.
без Зенита российский футбол будет иметь шанс на развитие.
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jdrk
Ответ Knight-XIV
привет. первый тайм был вообще очень оптимистичным. ловил себя на мысли, что с такой интенсивностью игроков может не хватить на 90 минут. молодцы, что дотерпели. вариантов пропустить было больше, но удача могла в концовке улыбнуться. молодцы жду, когда летом бразилы уедут, и будем раскатывать Зенит в удовольствие.
А другие по твоей логике не приедут?
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Виталий Кузнецов
Ответ fil_spb
И близко не лучший. Далеко ходить не надо, прошлый тур, игра Локо-Зенит на порядок сильнее и смотрибельнее была. Или Локо-Краснодар. Или игры весёлого Оренбурга. Вчера вообще матч так себе был, где Зенит запомнился тем, что весь матч транжирил моменты, а Ростов запомнился только грубостью и периодически неадекватной реакцией игроков. У Ростова разве что прессинг можно отметить, но без лояльного судейства и он бы поскучнел. Ведь ростовчане не боялись выбрасываться и безнаказанно фолить и срывать атаки, чувствуя что Карасёв простит фол.
Спартаковец?
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