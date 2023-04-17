Колосков о матче «Ростов» – «Зенит»: «Лучшая игра второй части сезона. Было все: скорости, физподготовка, голевые моменты»

Вячеслав Колосков остался доволен матчем «Ростов» — «Зенит» (0:0) в Мир РПЛ.

«Это была хорошая игра, которой не хватило забитых голов. Команды могли по два-три гола спокойно забивать, один Малком сколько не сумел забить.

Я думаю, что это была лучшая игра второй части сезона РПЛ. Было все: скорости, физическая подготовка, голевые моменты. Матч очень живо смотрелся. Не случайно то, что обе команды являются лидерами нашего чемпионата», — сказал почетный президент РФС.

Быстрые мысли про 0:0 «Ростова» и «Зенита». Лидеры РПЛ показали хоть что-нибудь интересное?