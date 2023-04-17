Колосков о матче «Ростов» – «Зенит»: «Лучшая игра второй части сезона. Было все: скорости, физподготовка, голевые моменты»
Вячеслав Колосков остался доволен матчем «Ростов» — «Зенит» (0:0) в Мир РПЛ.
«Это была хорошая игра, которой не хватило забитых голов. Команды могли по два-три гола спокойно забивать, один Малком сколько не сумел забить.
Я думаю, что это была лучшая игра второй части сезона РПЛ. Было все: скорости, физическая подготовка, голевые моменты. Матч очень живо смотрелся. Не случайно то, что обе команды являются лидерами нашего чемпионата», — сказал почетный президент РФС.
Быстрые мысли про 0:0 «Ростова» и «Зенита». Лидеры РПЛ показали хоть что-нибудь интересное?
При этом людям больше нравится не борьба, а скорости, комбинации и много моментов. В этом плане матч с Локо круче в разы, потому что Локомотив не закрылся - играл сам и давал Зениту.
посмотрим.
клубу нужны деньги, игрокам нужно прогрессировать.
так что самое интересное, начинает потихоньку вырисовываться интересная атакующая комбинационная игра, которая была при предыдущем пике во времена Шомуродова и Норманна