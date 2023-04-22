Клаудиньо о паспорте РФ: «Цель – игра за Бразилию. По какой причине меня вызовут в российскую сборную? Есть много талантливых и качественных футболистов»
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо намерен играть за Бразилию, несмотря на паспорт РФ.
– Вы вместе с Малкомом получили российский паспорт. Почему решили это сделать и как возникла эта идея?
– Много раз отвечал на этот вопрос. Когда мне представилась такая возможность, понял, что это будет хорошо как для меня, так и для клуба, а еще большая гордость и честь.
В очередной раз хотел бы поблагодарить команду и всех причастных к моей натурализации, потому что очень счастлив!
– После матча с «Фенербахче» вы говорили, что приехали именно по российскому паспорту. В каких еще случаях приходилось им пользоваться?
– Пока пользуюсь им только при перелетах по России.
– Учитывая текущую ситуацию, можно ли говорить, что распрощались со сборной Бразилии, или это по-прежнему цель?
– Конечно же, игра за сборную Бразилии остается целью. Я уверен, что все зависит только от меня и от того, как проявлю себя, выступая за клуб.
Любой бразильский мальчишка с самого детства мечтает попасть в национальную команду. Я продолжу прилагать все усилия, чтобы это вновь произошло и со мной.
– Рассматриваете ли вы вариант с игрой за сборную России, если не получится выступать за Бразилию?
– В настоящий момент не думаю об этом и даже не могу представить, по какой причине меня вызовут в российскую сборную. Есть много талантливых и качественных футболистов, достойных играть за национальную команду.
– Сообщалось, что Густаво Мантуан не исключает возможности получить российский паспорт. Слышали ли про это? Есть ли в «Зените» кто-то еще из легионеров, кто думает над таким вариантом?
– Если честно, ничего об этом не знаю. Что касается Густаво, лучше спросить у него самого, – сказал Клаудиньо.
Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
-никому не нужная сборная
-отсутствие интриги в борьбе за первое место из-за доминирования зенита
-отсутствие интриги в борьбе за другие места из-за бана в еврокубках
-отсутствие большей части фанатов на трибунах из-за фан айди
-отсутствие пива на стадионах из-за тупости чиновников
а так ему на сб.России насрать и про конкуренцию это он из вежливости говорит
никому не нужная страна
отсутствие интриги в борьбе за пост президента
доминирование единой россии
отсутствие интриги в распределение госзаказов, важных постов, званий всяких и прочее (роттенберг)
отсутствие молодежи изза известных событий
отсутвтие пива это , тупо, низкая покупательная способность и потому производители делают воду со вкусом пива, которая по карману людям. импортное пиво при этом просто божественное. есть с чем сравнить.
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Это да. Валера прям нарадоваться не может от такого количества талантов и топарей.
А в России даже патриот Володи Ари не хочет жить
Зачем ему игры за Россию, сейчас плюс-минус тоже самое, что вообще не играть, а дома чилить.
Мы пока варимся в собственном соку, других вариантов не остаётся.