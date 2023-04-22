Клаудиньо о паспорте РФ: «Цель – игра за Бразилию. По какой причине меня вызовут в российскую сборную? Есть много талантливых и качественных футболистов»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо намерен играть за Бразилию, несмотря на паспорт РФ.

– Вы вместе с получили российский паспорт. Почему решили это сделать и как возникла эта идея?

– Много раз отвечал на этот вопрос. Когда мне представилась такая возможность, понял, что это будет хорошо как для меня, так и для клуба, а еще большая гордость и честь.

В очередной раз хотел бы поблагодарить команду и всех причастных к моей натурализации, потому что очень счастлив!

– После матча с «Фенербахче» вы говорили, что приехали именно по российскому паспорту. В каких еще случаях приходилось им пользоваться?

– Пока пользуюсь им только при перелетах по России.

– Учитывая текущую ситуацию, можно ли говорить, что распрощались со сборной , или это по-прежнему цель?

– Конечно же, игра за сборную Бразилии остается целью. Я уверен, что все зависит только от меня и от того, как проявлю себя, выступая за клуб.

Любой бразильский мальчишка с самого детства мечтает попасть в национальную команду. Я продолжу прилагать все усилия, чтобы это вновь произошло и со мной.



– Рассматриваете ли вы вариант с игрой за сборную России, если не получится выступать за Бразилию?

– В настоящий момент не думаю об этом и даже не могу представить, по какой причине меня вызовут в российскую сборную. Есть много талантливых и качественных футболистов, достойных играть за национальную команду.

– Сообщалось, что не исключает возможности получить российский паспорт. Слышали ли про это? Есть ли в « » кто-то еще из легионеров, кто думает над таким вариантом?

– Если честно, ничего об этом не знаю. Что касается Густаво, лучше спросить у него самого, – сказал Клаудиньо.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?

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