Клаудиньо о паспорте РФ: «Цель – игра за Бразилию. По какой причине меня вызовут в российскую сборную? Есть много талантливых и качественных футболистов»

Теги Зенит Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу натурализация Малком Клаудиньо Р-Спорт Густаво Мантуан Футбол

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо намерен играть за Бразилию, несмотря на паспорт РФ.

– Вы вместе с Малкомом получили российский паспорт. Почему решили это сделать и как возникла эта идея?

– Много раз отвечал на этот вопрос. Когда мне представилась такая возможность, понял, что это будет хорошо как для меня, так и для клуба, а еще большая гордость и честь.

В очередной раз хотел бы поблагодарить команду и всех причастных к моей натурализации, потому что очень счастлив! 

– После матча с «Фенербахче» вы говорили, что приехали именно по российскому паспорту. В каких еще случаях приходилось им пользоваться?

– Пока пользуюсь им только при перелетах по России.

– Учитывая текущую ситуацию, можно ли говорить, что распрощались со сборной Бразилии, или это по-прежнему цель?

– Конечно же, игра за сборную Бразилии остается целью. Я уверен, что все зависит только от меня и от того, как проявлю себя, выступая за клуб.

Любой бразильский мальчишка с самого детства мечтает попасть в национальную команду. Я продолжу прилагать все усилия, чтобы это вновь произошло и со мной.
 
– Рассматриваете ли вы вариант с игрой за сборную России, если не получится выступать за Бразилию?

– В настоящий момент не думаю об этом и даже не могу представить, по какой причине меня вызовут в российскую сборную. Есть много талантливых и качественных футболистов, достойных играть за национальную команду.

– Сообщалось, что Густаво Мантуан не исключает возможности получить российский паспорт. Слышали ли про это? Есть ли в «Зените» кто-то еще из легионеров, кто думает над таким вариантом?

– Если честно, ничего об этом не знаю. Что касается Густаво, лучше спросить у него самого, – сказал Клаудиньо.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?

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80 комментариев

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v.belorussky
Что представляет собой футбол в РФ на данный момент:

-никому не нужная сборная
-отсутствие интриги в борьбе за первое место из-за доминирования зенита
-отсутствие интриги в борьбе за другие места из-за бана в еврокубках
-отсутствие большей части фанатов на трибунах из-за фан айди
-отсутствие пива на стадионах из-за тупости чиновников
+181
-16
+165
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Dizzod
Ответ SuperCombain
То есть он хочет попасть в сборную Бразилии, но при этом признаёт конкуренцию в российской сборной? Ни черта не понял вообще из этого вью
в российскую сложнее попасть, а в Бразилии нет талантливых.
+102
-2
+100
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SuperCombain
То есть он хочет попасть в сборную Бразилии, но при этом признаёт конкуренцию в российской сборной? Ни черта не понял вообще из этого вью
+63
-8
+55
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amantheboss
Ответ SuperCombain
То есть он хочет попасть в сборную Бразилии, но при этом признаёт конкуренцию в российской сборной? Ни черта не понял вообще из этого вью
да ему за надбавили или в деньги в мешке передали, чтоб паспорт получил и зенит лимит обошёл.
а так ему на сб.России насрать и про конкуренцию это он из вежливости говорит
+44
-8
+36
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Михаил1970
Гражданство получено для того чтобы было проще жить в России. У многих наших хоккеистов играющих в НХЛ есть паспорта США или Канады. И получают их они примерно для тех же целей, что и Клаудиньо с Малкомом.
+38
-15
+23
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Tigran Shuts
Ответ Михаил1970
Гражданство получено для того чтобы было проще жить в России. У многих наших хоккеистов играющих в НХЛ есть паспорта США или Канады. И получают их они примерно для тех же целей, что и Клаудиньо с Малкомом.
А живущие в России патриоты для каких целей едут рожать в США?
+32
-10
+22
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ v.belorussky
Что представляет собой футбол в РФ на данный момент: -никому не нужная сборная -отсутствие интриги в борьбе за первое место из-за доминирования зенита -отсутствие интриги в борьбе за другие места из-за бана в еврокубках -отсутствие большей части фанатов на трибунах из-за фан айди -отсутствие пива на стадионах из-за тупости чиновников
-деградация
+28
-9
+19
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Overkiller
Ответ Kanan Jarrus
типичный патриот вроде соловьева или депутатов с паспортами, виллами и детьми за рубежом
В каком месте он вдруг стал патриотом? И патриотом чего?
+23
-7
+16
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BeastI666I
Ответ v.belorussky
Что представляет собой футбол в РФ на данный момент: -никому не нужная сборная -отсутствие интриги в борьбе за первое место из-за доминирования зенита -отсутствие интриги в борьбе за другие места из-за бана в еврокубках -отсутствие большей части фанатов на трибунах из-за фан айди -отсутствие пива на стадионах из-за тупости чиновников
ты просто Россию описал! ))))
никому не нужная страна
отсутствие интриги в борьбе за пост президента
доминирование единой россии
отсутствие интриги в распределение госзаказов, важных постов, званий всяких и прочее (роттенберг)
отсутствие молодежи изза известных событий
отсутвтие пива это , тупо, низкая покупательная способность и потому производители делают воду со вкусом пива, которая по карману людям. импортное пиво при этом просто божественное. есть с чем сравнить.
+16
-8
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Eridan
Это была грамотная попытка сказать, что сборная России Клаудиньо нужна как козе баян.
+9
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Big Nick
Для лучшей жизни их детям. Что тут не понятного?
Но они же патриоты! Как они могут уехать в исчадие сатанизма и ЛГБТ? Лицемернинько
+12
-5
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Тимофей Кушнир
Цель – сборная Бразилии, хотя не уверен, что в Российскую попаду. Какой-то оксюморон.
+6
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закрыт по беспределу
"В настоящий момент не думаю об этом и даже не могу представить, по какой причине меня вызовут в российскую сборную. Есть много талантливых и качественных футболистов, достойных играть за национальную команду."
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Это да. Валера прям нарадоваться не может от такого количества талантов и топарей.
+7
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Ярик01
Ответ Михаил1970
Гражданство получено для того чтобы было проще жить в России. У многих наших хоккеистов играющих в НХЛ есть паспорта США или Канады. И получают их они примерно для тех же целей, что и Клаудиньо с Малкомом.
Получают в НХЛ чтобы их семьи и после окончания карьеры жили в США.
А в России даже патриот Володи Ари не хочет жить
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ЦСКА1960
Ответ Михаил1970
Гражданство получено для того чтобы было проще жить в России. У многих наших хоккеистов играющих в НХЛ есть паспорта США или Канады. И получают их они примерно для тех же целей, что и Клаудиньо с Малкомом.
Ама чем сложность проживания в России футболисту-миллионеру? Они себе пособия оформлять хотят, материнский капитал им нужен, или ипотека?
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Pushkin_CR7
Ответ SuperCombain
То есть он хочет попасть в сборную Бразилии, но при этом признаёт конкуренцию в российской сборной? Ни черта не понял вообще из этого вью
Да слил он просто плавно этот вопрос и все. Что ему еще сказать))
Зачем ему игры за Россию, сейчас плюс-минус тоже самое, что вообще не играть, а дома чилить.
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Мосгорсуд
А зачем тогда паспорт делал?))
+6
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Kanan Jarrus
типичный патриот вроде соловьева или депутатов с паспортами, виллами и детьми за рубежом
+28
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Tigran Shuts
А живущие в России патриоты для каких целей едут рожать в США?
Чтобы их дети автоматически получили Грин-карту 🤣🤣🤣
+6
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Tydeus
Ответ Тимофей Кушнир
Цель – сборная Бразилии, хотя не уверен, что в Российскую попаду. Какой-то оксюморон.
Клаудиньо банально вежлив, чего ему российская сборная?
+5
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dem
Ответ v.belorussky
Что представляет собой футбол в РФ на данный момент: -никому не нужная сборная -отсутствие интриги в борьбе за первое место из-за доминирования зенита -отсутствие интриги в борьбе за другие места из-за бана в еврокубках -отсутствие большей части фанатов на трибунах из-за фан айди -отсутствие пива на стадионах из-за тупости чиновников
Ещё добавил бы - отсутсвие логики в формате кубка России.
Мы пока варимся в собственном соку, других вариантов не остаётся.
+3
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wRong
Ответ MosFzz
Ясненько. Сделали паспорт ему, чтобы не считался легионером. Можно будет купить ещё больше бразильцев. И, естественно, тоже дать им паспорта. Какой кринж.:)
Ясненько. Даже после того, как московским на молекулы разжевали, что они не перестают быть легионерами, получив паспорт, эти самые москвичи с феноменальным упорством продолжают изображать из себя неполноценных, которые не понимают русского языка
+4
-1
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Big Nick
Ответ Tigran Shuts
А живущие в России патриоты для каких целей едут рожать в США?
Для лучшей жизни их детям. Что тут не понятного?
+7
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Михаил1970
Ответ wadwill13
напоминаю закон. чтобы иметь право получения рос.гражданства нужно пожить в стране 5 лет и сдать экзамены. также в срочном и скором порядке получить паспорт РФ можно если ситуация предполагает защиту гражданина от насадкой например другой страны и прочее. я к тому что идёт прямое нарушение закона по уголовной статье и всем пофиг) никто не читает закон и комментарии к закону. нельзя просто так получить гражданство сейчас.. конечно это делается для налогов клуба и лично игрока- так как процент платится в карман самому игроку как добавленная стоимость к зарплате которую официально платить клуба не может чтобы представитель спонсора клуба мог вести дела в спортивном мире ( например быть спонсором уефа)
Гражданство можно получить по упомянутому закону или по указу президента. Здесь второй случай. Уголовный кодекс не нарушен)
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SadButTrue
Ответ Михаил1970
Гражданство получено для того чтобы было проще жить в России. У многих наших хоккеистов играющих в НХЛ есть паспорта США или Канады. И получают их они примерно для тех же целей, что и Клаудиньо с Малкомом.
Вид на жительство или рабочая виза в России отличается от гражданства только тем, что гражданство даёт право участвовать в выборах (очень актуально) и служить в армии(бвахаха!). Явно Клаудиньо этого и хотел.
+4
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