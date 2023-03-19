«Мы – Россия, не маленькие Люксембург или Швейцария. Самоуважение быть должно». Юран против натурализации

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сергей Юран натурализация Малком Клаудиньо Бенхамин Гарре Футбол

Сергей Юран против натурализации – он считает, что Россия должна уважать себя.

Малком и Клаудиньо – россияне. Гарре из «Крыльев Советов» тоже хочет получить российский паспорт и играть за сборную России. Вас это удивляет?

– Не слышал, чтобы они хотели играть за нашу сборную. Что касается гражданства – ну, хорошо, нравится им наша страна.

Что касается игры за сборную России: мы же не Люксембург или Швейцария – маленькие страны. Мы – Россия, самоуважение быть должно. Нужно сейчас заняться своим хозяйством, у нас раньше было много хороших игроков. Давайте тогда закроем спортивные школы, и будут играть одни легионеры в РПЛ и сборной России.

У нас большая страна, развивайте регионы! Ничего личного, но я не понимаю эту натурализацию спортсменов – надо воспитывать своих! Для этого есть все возможности.

Раньше были еврокубки, для которых требовались качественные иностранцы, чтобы представлять страну на международной арене. А сейчас мы не выступаем нигде, и я не понимаю, зачем нужны легионеры, – сказал бывший главный тренер «Химок».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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35 комментариев

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Arty K.
И ещё один потенциальный лидер в конкурсе на самый низкий IQ!
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Sarumian
Ответ Дмитрий
Люксембурцы и швейцарцы из за размеров стран не уважают себя. С. Юран
Большой учёный !
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Sarumian
Ответ Tollie
ну да, недалек тот день, когда маленькие Люксы выйдут на ЧЕ. большая Россия к тому времени будет на равных биться с Непалом
Часть.
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Sarumian
Чем Люксембург или Швейцария хуже РФ ?

Опять все нам завидуют ?

Вата из ушей.
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Rainn
У него самоуважение на размере зациклено? Сочувствую)
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Pb-SE
Ответ dmitry.tchidakin
Сколько раз сборная Швейцарии выигрывал у сборной России?
А сколько раз Голландия выигрывала у России, если брать только официальные матчи? 0:0 в 1992 и 1:3 в 2008. Какой вывод из этого?
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Pavelaznaurov
Маленькая—большая….размерами меряется???? Пусть посчитает очковые сортиры и количество домов без газа….дороги!!!! Странный человек,но ложку мимо рта не проносит….
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Александр Андреев
Граждане России, даже не желающие изучать великий и могучий. Всегда был против натурализации. Особенно бесанул Гилерме. Плевок отечественной школе вратарей.
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Balt
Юрана понесло в рассуждения.
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Pol Belov
Ответ dmitry.tchidakin
Сколько раз сборная Швейцарии выигрывал у сборной России?
ну так вектор движения разный, они вверх, мы - вниз, вот и гордись победами дедов... своего-то для гордости мало чего есть..
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Игорь Замаруев
Почему в спорте должно быть самоуважение, если в других сферах РФ в разы хуже Швейцарии?
+4
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Anton Abaturov
Самоуважение дожно на чем то базироваться. На передовой медицине, на высоком уровне жизни людей, достойных пенсиях, технологиях, на правах и свободах граждан. . Где это в сегодняшней России? У нас только коррупция передовая
+11
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Игорь Замаруев
Ответ dmitry.tchidakin
Сколько раз сборная Швейцарии выигрывал у сборной России?
Сколько раз сборная России выигрывала у Италии? У Франции? Сколько игроков сборной России выступают в топ-5 чемпионатов?
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Всеволод Х
Ничего выдающегося не добился зато уже других поливает😐
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Ковид 07.10.52
Большая страна с низким развитием, но высокой манией величия ....Пора опуститься с небес...и начать работать....
+7
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Дмитрий
Люксембурцы и швейцарцы из за размеров стран не уважают себя. С. Юран
+3
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Pelerin
Ох, лол. В Швейцарии как раз самоуважения побольше будет ;)
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alwes
Уважение должно быть ко всем, а не у кого больше, тогда самоуважаться не надо будет. Всё это рабский менталитет.
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dmitry.tchidakin
Ответ Борис Гигачад
всё верно, сборная России явно не Швейцария, ведь существенно уступает ей в классе. вот с Люксембургом — относительно равны, да..
Сколько раз сборная Швейцарии выигрывал у сборной России?
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Greenalem
Ответ Борис Гигачад
всё верно, сборная России явно не Швейцария, ведь существенно уступает ей в классе. вот с Люксембургом — относительно равны, да..
Швейцарии реально обидно было. Недавно занимали 8 место в рейтинге ФИФА, а сейчас на 12 месте. Ну и чемпионат тоже уже не уступает российскому, на 13 месте в таблице коэффициентов УЕФА)
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Sobachkin
Ну с ЧСВ проблем у нас не было, у нас большая страна да, оо полностью зависима от внешнего мелкого в её понимании мира
+3
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Ярик01
Ответ Игорь Васильев
Германия тоже немаленькая страна, как и Испания с Италией
Сколько натурализованных в сборных Германии, Испании, Италии, что гражданство получило лишь во взрослом возрасте?
+3
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Alрина M
Ответ Tiestorzn17
Этот недалекий еще умудряется другие страны оскорблять…
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Вадим Сидоров
И не сборная России по мини-футболу
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Tollie
ну да, недалек тот день, когда маленькие Люксы выйдут на ЧЕ. большая Россия к тому времени будет на равных биться с Непалом
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