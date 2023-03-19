«Мы – Россия, не маленькие Люксембург или Швейцария. Самоуважение быть должно». Юран против натурализации

против натурализации – он считает, что Россия должна уважать себя.

– и – россияне. Гарре из « » тоже хочет получить российский паспорт и играть за сборную России. Вас это удивляет?

– Не слышал, чтобы они хотели играть за нашу сборную. Что касается гражданства – ну, хорошо, нравится им наша страна.

Что касается игры за сборную России: мы же не Люксембург или Швейцария – маленькие страны. Мы – Россия, самоуважение быть должно. Нужно сейчас заняться своим хозяйством, у нас раньше было много хороших игроков. Давайте тогда закроем спортивные школы, и будут играть одни легионеры в и сборной России.

У нас большая страна, развивайте регионы! Ничего личного, но я не понимаю эту натурализацию спортсменов – надо воспитывать своих! Для этого есть все возможности.

Раньше были еврокубки, для которых требовались качественные иностранцы, чтобы представлять страну на международной арене. А сейчас мы не выступаем нигде, и я не понимаю, зачем нужны легионеры, – сказал бывший главный тренер «Химок».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас