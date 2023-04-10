«Мантуан захочет российский паспорт, может быть. Ему нравится Россия, вероятность остаться в «Зените» большая». Вильям Оливейра об арендованном игроке

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Вильям Оливейра натурализация Малком Андрей Мостовой Клаудиньо Густаво Мантуан Футбол

Еще один бразильский футболист «Зенита» может получить паспорт РФ.

Малком и Клаудиньо получили российские паспорта. Кто-то еще из игроков команды планирует получить паспорт РФ?

– Может быть, Густаво Мантуан захочет получить российский паспорт. Эта тема спокойно развивается с ним.

Понимаете же, это все исходит от желания самого футболиста. Ему очень нравится Россия, как и другим бразильцам. Мантуан очень доволен здесь. Но с другими футболистами на эту тему мы пока еще не разговаривали.

– Есть какая-то ясность по Мантуану, который сейчас играет на правах аренды? Останется ли он в команде после окончания сезона?

– Да. Большая вероятность того, что Мантуан останется в клубе и после этого сезона. Он хороший футболист. Густаво – молодой и талантливый игрок. Он принес большую пользу нашей команде. Он забил очень важные голы в очень важных матчах. Но решать клубу, если будет желание оставить его себе.

– Устраивает ли его все в клубе? Он получает небольшую игровую практику.

– Мы довольны Густаво, а он доволен всем в клубе. Он помогает нашей команде забирать важные очки. Но на его позицию действительно большая конкуренция. Малком, Мостовой, Клаудиньо – все они могут играть на его позиции. Но то время, которое он получает, проводит с максимальной пользой для клуба, доказывает, что заслуживает играть, попадать в состав, – сказал член тренерского штаба «Зенита» Вильям Оливейра.

Мантуан арендован «Зенитом» у «Коринтианс». В Мир РПЛ он забил 4 гола за 16 матчей. Подробно со статистикой 21-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев

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Злодей Спб
Всем легионерам Зенита надо зарегистрировать маленький бизнес в РФ, чтобы ускорить получение гражданства с 5 до 3 лет как инвестор.

Ну или можно на СВО скататься - там вообще 1 год. Вон Реннан молодой еще - в штурмы на год и потом на гражданке с паспортом РФ.
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Dmitry Family
Слишком мало играет сложно сказать на что он способен, наверное после ухода малкома будет чаще играть, но как по мне он точно не хуже Мостового а в плане командной игры он даже лучше
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Russian Horse
Ну вот, а говорили, что у зенита воспитанники не играют в составе - вот она кузнеца российских талантов, бгг
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Alexandr Tarakanoff
Это прям страна в миниатюре. Сначала мы придумаем губящий закон(лимит на легов), а потом будем его всячески обходить.
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Дмитрий9779
Ответ fil_spb
"вероятность остаться в «Зените» большая" Игрок интересный, но в СМИ упоминалась сумма в 10 млн. А за игрока ротации с двумя крестами к 21 году это прямо перебор.
Может продлят аренду,так-то годный игрок.
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Андрей Максимкин
Ответ Peter Kosenkov
Мы по ментальности и по жизненному укладу много чем схожи с бразильцами . Возможно поэтому им тут и нравится.
Многих бразильцев вы встречали? Может жили там какое-то время?
+2
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Дмитрий9779
Ответ Удар Кержакова
интересно почему именно бразильцы получают гражданство? Жоазиньо, Фернандес, Гильерме, Малком, Клаудиньо. Почему из других стран никого нет?
Тчуйсе и Рамирес...
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fil_spb
"вероятность остаться в «Зените» большая"

Игрок интересный, но в СМИ упоминалась сумма в 10 млн. А за игрока ротации с двумя крестами к 21 году это прямо перебор.
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GerbertS
говорят, после контракта в армии легам дают быстро гражданство.
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.ru
вот интересно, нет ли в нашем законодательстве какой нибудь уголовной статьи... за торговлю гражданством
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Саша Котляров
Хорошая новость
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Ilia Ashirov
Ответ Удар Кержакова
интересно почему именно бразильцы получают гражданство? Жоазиньо, Фернандес, Гильерме, Малком, Клаудиньо. Почему из других стран никого нет?
Игроки из Бразилии делают разницу в нашем чемпионате. А в Зените им комфортно развиваться в том числе и из-за большого бразильского комьюнити. В чужой стране важно, чтобы был кто-то рядом с той же культурой, что и у тебя. И Семак умело поддерживает этот микроклимат
+7
-1
+6
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Peter Kosenkov
Ответ Удар Кержакова
интересно почему именно бразильцы получают гражданство? Жоазиньо, Фернандес, Гильерме, Малком, Клаудиньо. Почему из других стран никого нет?
Мы по ментальности и по жизненному укладу много чем схожи с бразильцами . Возможно поэтому им тут и нравится.
+9
-2
+7
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Алексей Ильин
Ответ Удар Кержакова
интересно почему именно бразильцы получают гражданство? Жоазиньо, Фернандес, Гильерме, Малком, Клаудиньо. Почему из других стран никого нет?
Также как и в баскетболе американцы, а в футбике бразилы)
+4
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Клирик
Может паспорт нравится, может Россия, может Зенит. Может в Европу поедет, может в Бразилию.
+2
-1
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Удар Кержакова
интересно почему именно бразильцы получают гражданство? Жоазиньо, Фернандес, Гильерме, Малком, Клаудиньо. Почему из других стран никого нет?
+8
0
+8
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