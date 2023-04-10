«Мантуан захочет российский паспорт, может быть. Ему нравится Россия, вероятность остаться в «Зените» большая». Вильям Оливейра об арендованном игроке
Еще один бразильский футболист «Зенита» может получить паспорт РФ.
– Малком и Клаудиньо получили российские паспорта. Кто-то еще из игроков команды планирует получить паспорт РФ?
– Может быть, Густаво Мантуан захочет получить российский паспорт. Эта тема спокойно развивается с ним.
Понимаете же, это все исходит от желания самого футболиста. Ему очень нравится Россия, как и другим бразильцам. Мантуан очень доволен здесь. Но с другими футболистами на эту тему мы пока еще не разговаривали.
– Есть какая-то ясность по Мантуану, который сейчас играет на правах аренды? Останется ли он в команде после окончания сезона?
– Да. Большая вероятность того, что Мантуан останется в клубе и после этого сезона. Он хороший футболист. Густаво – молодой и талантливый игрок. Он принес большую пользу нашей команде. Он забил очень важные голы в очень важных матчах. Но решать клубу, если будет желание оставить его себе.
– Устраивает ли его все в клубе? Он получает небольшую игровую практику.
– Мы довольны Густаво, а он доволен всем в клубе. Он помогает нашей команде забирать важные очки. Но на его позицию действительно большая конкуренция. Малком, Мостовой, Клаудиньо – все они могут играть на его позиции. Но то время, которое он получает, проводит с максимальной пользой для клуба, доказывает, что заслуживает играть, попадать в состав, – сказал член тренерского штаба «Зенита» Вильям Оливейра.
Мантуан арендован «Зенитом» у «Коринтианс». В Мир РПЛ он забил 4 гола за 16 матчей. Подробно со статистикой 21-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Ну или можно на СВО скататься - там вообще 1 год. Вон Реннан молодой еще - в штурмы на год и потом на гражданке с паспортом РФ.
Игрок интересный, но в СМИ упоминалась сумма в 10 млн. А за игрока ротации с двумя крестами к 21 году это прямо перебор.