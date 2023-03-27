Дюков об игре Малкома и Клаудиньо за Россию: «РФС прорабатывает возможность. Но их мотивациия – получение паспорта РФ, а не российского футбольного гражданства»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Александр Дюков натурализация Малком Клаудиньо Футбол

Президент РФС высказался о получении игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо паспортов РФ.

– Я бы пока не смотрел на этот вопрос с точки зрения футбола. Малком и Клаудиньо приняли для себя решение выбрать гражданство Российской Федерации и стать гражданами. Это прежде всего.

Что касается футбольной составляющей, то об этом говорить еще преждевременно. У них есть право, как и у любых граждан, выбирать то или иное гражданство. Они выбрали российское.

Будет ли их использовать тренер нашей сборной или нет – для этого надо ответить на два вопроса. Первый: смогут ли Малком и Клаудиньо получить именно наше футбольное гражданство? И второй: будет ли соответствовать уровень их игры критериям главного тренера сборной в тот момент, когда это произойдет?

– РФС изучал вопрос, когда Малком и Клаудиньо смогут быть заиграны за сборную?

– Мы прорабатываем возможность. Но еще раз – прежде всего мотивацией было именно получение паспорта Российской Федерации, а не получение российского футбольного гражданства, – сказал Александр Дюков.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?

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33 комментария

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Дмитрий Аленичев
Александр Валерьевич тот ещё мошенник
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Виктор
Ответ Pertinax Gandi
Интересно узнать, по каким критериям им дали гражданство, если они не собираются играть за сборную. Но этого нам никогда не расскажут.
А гражданство только для сборной получают? Больше никаких мыслей?
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1футбол1
Ответ Ебздрогыч
Он реально нас за идиотов держит? На хрена этим новым россиянам наша сборная? Зениту больше места в заявке для легов, ребятам снижение налогов - вот и вся цена российского паспорта
Для таких обдолбышей скажу они в Зените считаются легами!
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Глеб Орлов
Почему у нас вводят лимиты-цуиметы на паспорт, а не на юр возможность играть за сборную России?
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Ковид 07.10.52
Ответ Pertinax Gandi
Интересно узнать, по каким критериям им дали гражданство, если они не собираются играть за сборную. Но этого нам никогда не расскажут.
Земляки решили окончательно превратиться в риобург...
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Ковид 07.10.52
Сам нес этот закон вождю на подпись и не смотрел на это с футбольной стороны в масштабе страны, все делал для родного клуба....тьфу...надоела ложь....тьфу еще раз....
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Игорь Новиков
Ответ melmi
Они не заиграны и не собираются Они ни словом не обмолвились о том что хотят играть за Россию Зачем быть таким наивным
Их желание не имеет никакого значения. Они не могут играть за сборную России, значит, легионеры. Точка.
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Игорь Новиков
Ответ Тайосич
Появится через полтора сезона. Возможность у них такая будет всегда, пока они не заиграны за другую сборную.
Через полтора сезона их в Зените уже не будет, скорее всего.
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Игорь Новиков
Ответ фахитос
с паспортм РФ? почему они легионеры?
Потому что не могут играть за сборную России. Точка.
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Лёха Жданчик
Ответ Игорь Новиков
Никакого места Зениту в заявке для легов без их возможности играть за сборную не будет. Сейчас они не могут.
Половина россиян не могут играть за сборную....потому что их Карпин не вызвал. Получается легионеры тоже))
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фахитос
Ответ Игорь Новиков
Так они и есть легионеры.
с паспортм РФ? почему они легионеры?
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melmi
Ответ ЦСКА1960
Может из-за санкций иностранным гражданам сложнее принимать платежи от российской компании, вот им и сделали паспорта.
Так же допускаю
+ налоги
Если Марио после получения гражданства заявил о желании играть , то эти двое ни словом не обмолвились
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melmi
Ответ Игорь Новиков
Никакого места Зениту в заявке для легов без их возможности играть за сборную не будет. Сейчас они не могут.
Они не заиграны и не собираются
Они ни словом не обмолвились о том что хотят играть за Россию
Зачем быть таким наивным
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ЦСКА1960
Ответ melmi
Так инициатива изначально шла от клуба Это всем понятно Они получали гражданство потому что клуб предложил и все для этого сделал , а не потому что они стремятся играть в сборной Это как раз и не новость Им пообещали прибавку к зп, они согласились А как они выходят на поле -легионерами или гражданами РФ- им фиолетово
Может из-за санкций иностранным гражданам сложнее принимать платежи от российской компании, вот им и сделали паспорта.
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Pertinax Gandi
Интересно узнать, по каким критериям им дали гражданство, если они не собираются играть за сборную. Но этого нам никогда не расскажут.
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FNT
Ответ Ебздрогыч
Он реально нас за идиотов держит? На хрена этим новым россиянам наша сборная? Зениту больше места в заявке для легов, ребятам снижение налогов - вот и вся цена российского паспорта
Пока они не могут играть за сборную, они считаются легионерами. Гонец за плюсиками хренов.
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Тайосич
Ответ Игорь Новиков
Никакого места Зениту в заявке для легов без их возможности играть за сборную не будет. Сейчас они не могут.
Появится через полтора сезона. Возможность у них такая будет всегда, пока они не заиграны за другую сборную.
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<~Inter~>
Ответ Ебздрогыч
Он реально нас за идиотов держит? На хрена этим новым россиянам наша сборная? Зениту больше места в заявке для легов, ребятам снижение налогов - вот и вся цена российского паспорта
И то судя по всему Малком имеет неплохие шансы вернуться в топ чемпионат летом
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Тайосич
Ответ мутятя
Фернандес получил и играл за сборную. Ари так же играл. Рауш, Гельерме, Нойштетер. Там была мотивировка за что им дали гражданство. А тут какая мотивировка? За что? Просто админресурс и все.
У Рауша и Нойштедтера хоть родители русские.
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Тайосич
Чушь всё это. Нет у них никакой мотивации. Это мотивация Зенита, чтобы Малком и Клаудиньо легионерами не считались. Очередной газовый стыд и позор.
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Игорь Новиков
Ответ фахитос
будет правильно считать малкома и клаудиньо легионерами если им был нужен только паспорт
Так они и есть легионеры.
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Игорь Новиков
Ответ Ебздрогыч
Он реально нас за идиотов держит? На хрена этим новым россиянам наша сборная? Зениту больше места в заявке для легов, ребятам снижение налогов - вот и вся цена российского паспорта
Никакого места Зениту в заявке для легов без их возможности играть за сборную не будет. Сейчас они не могут.
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avcgloronalduMU
он лукавит, многое сейчас против, но потом будут играть
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мутятя
Два немотивированных негра ушли от налогов. Россия щедрая душа, налоги меньше.
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Пользователь Имени
Играть они будут за отдельный бонус. Можно подумать они гражданство получали по зову сердца, а не для уменьшения налога, возможно Зенит ещё как-то "простимулировал" в угоду легионерского лимита
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