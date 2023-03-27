Дюков об игре Малкома и Клаудиньо за Россию: «РФС прорабатывает возможность. Но их мотивациия – получение паспорта РФ, а не российского футбольного гражданства»
Президент РФС высказался о получении игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо паспортов РФ.
– Я бы пока не смотрел на этот вопрос с точки зрения футбола. Малком и Клаудиньо приняли для себя решение выбрать гражданство Российской Федерации и стать гражданами. Это прежде всего.
Что касается футбольной составляющей, то об этом говорить еще преждевременно. У них есть право, как и у любых граждан, выбирать то или иное гражданство. Они выбрали российское.
Будет ли их использовать тренер нашей сборной или нет – для этого надо ответить на два вопроса. Первый: смогут ли Малком и Клаудиньо получить именно наше футбольное гражданство? И второй: будет ли соответствовать уровень их игры критериям главного тренера сборной в тот момент, когда это произойдет?
– РФС изучал вопрос, когда Малком и Клаудиньо смогут быть заиграны за сборную?
– Мы прорабатываем возможность. Но еще раз – прежде всего мотивацией было именно получение паспорта Российской Федерации, а не получение российского футбольного гражданства, – сказал Александр Дюков.
Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?
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Если Марио после получения гражданства заявил о желании играть , то эти двое ни словом не обмолвились
Они ни словом не обмолвились о том что хотят играть за Россию
Зачем быть таким наивным