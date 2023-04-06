Гасилин против натурализации Малкома и Клаудиньо: «Не поверю, что в 150-миллионной стране нет качественных игроков. Мы конкурентоспособны до 20 лет, а потом все пропадает»

Алексей Гасилин высказался против натурализации легионеров

Ранее полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо получили гражданство РФ.

– У нас многие ветераны против натурализации в сборной. Ты, как петербуржец, против натурализации и в «Зените»?

– Конечно. Это топ-игроки для нашего чемпионата. Но натурализация…

Я никогда не поверю, что в 150-миллионной стране нет качественных футболистов. Но есть и доказательство того, что мы конкурентоспособны до 20 лет, а потом куда-то все пропадает, – сказал бывший футболист « », выступающий за медиафутбольный « ».