Гасилин против натурализации Малкома и Клаудиньо: «Не поверю, что в 150-миллионной стране нет качественных игроков. Мы конкурентоспособны до 20 лет, а потом все пропадает»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Алексей Гасилин натурализация Малком Клаудиньо Амкал медийный футбол Футбол

Алексей Гасилин высказался против натурализации легионеров

Ранее полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо получили гражданство РФ.

– У нас многие ветераны против натурализации в сборной. Ты, как петербуржец, против натурализации Малкома и Клаудиньо в «Зените»?

– Конечно. Это топ-игроки для нашего чемпионата. Но натурализация…

Я никогда не поверю, что в 150-миллионной стране нет качественных футболистов. Но есть и доказательство того, что мы конкурентоспособны до 20 лет, а потом куда-то все пропадает, – сказал бывший футболист «Зенита», выступающий за медиафутбольный «Амкал».

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19 комментариев

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Maks Pinkman
в миллиардных китаях и индиях нет качественных игроков, ну и?
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Ковид 07.10.52
Пока Ларин сидит в тюрьме, а Терюшков и его соратники рассказывают о том, как развивать футбол....у нас ничего своего не будет...как гвоздей , например...
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Аркадий Аркадич
Ответ Bartez1986
а Гасилин мысль свою продолжить не хочет? какие причины довели его до Медиалиги во вполне футбольном возрасте?
Он может ее продолжить, но в его голове в этом виноват Евсеев, который его убрал из состава.
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jxmazefan
Ответ Artuom Batishev
Да даже взять чуть более футбольные США. Населения там в 4,5 раза больше, чем в Германии и более чем в 7 раз больше, чем в Испании. Вот только сколько сильных игроков воспитывается в Германии и Испании... и сравнить с единицами сильных/средних игроков в США. Или например американцев больше в полтора раза чем бразильцев... )
Можно взять басков, сколько там людей и сколько крутых игроков дали/дают
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Artuom Batishev
Ответ Рашпель793
Никогда не поверю, что в Китае и Индии, где на двоих 3 млрд человек, не могут найти хотя бы 22 ногомячиста, чтобы те могли играть на приличном уровне. Не может такого быть.
Да даже взять чуть более футбольные США. Населения там в 4,5 раза больше, чем в Германии и более чем в 7 раз больше, чем в Испании. Вот только сколько сильных игроков воспитывается в Германии и Испании... и сравнить с единицами сильных/средних игроков в США.

Или например американцев больше в полтора раза чем бразильцев... )
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zyba50@mail.ru
Уважаемый , ты в это действительно не можешь поверить , вы красиво научились играть словами а не мячом , вырасти сначала детских тренеров как в Европе , построй футбольные поля качественные для детишек , ну а потом вдруг и заиграем
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SuperStarrrr
Ответ kostyan89
А потом вы подписываете первые контракты и заканчиваете с футболом
Или хорошего игрока заставляют подписать контракт с агентиком/дать 10 процентов от зп тренеру, он не соглашается, так как знает себе цену, и понимает, что может без подачек бороться за место в основе, его по тихой сливают, вторая команда - дубль, он уходит во второй дивизион, и в 23-25 лет заканчивает с футболом.
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Golos Razuma
Ну в Китае 1,5 млрд и? Индии 1,5 млрд и? Тоже мастодонты футбола что ли? В Хорватии всего 4 млн и какой прогресс в футболе! В Португалии 10 млн и состав одних звезд! Спорт должен быть в умах и в сердце населения, тогда и будет эффект. А так хоть всю страну просмотри, толку не будет.
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ktibr
Ответ Рашпель793
Никогда не поверю, что в Китае и Индии, где на двоих 3 млрд человек, не могут найти хотя бы 22 ногомячиста, чтобы те могли играть на приличном уровне. Не может такого быть.
Он просто не верит, а вот показать не может. К батюшке и молиться!
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Spartakus1984
Ответ Рашпель793
Никогда не поверю, что в Китае и Индии, где на двоих 3 млрд человек, не могут найти хотя бы 22 ногомячиста, чтобы те могли играть на приличном уровне. Не может такого быть.
Потенциально очень много там может быть потенциальных звезд,но как их открыть,если не особо популярен этот вид спорта там.
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Bartez1986
а Гасилин мысль свою продолжить не хочет? какие причины довели его до Медиалиги во вполне футбольном возрасте?
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Spartakus1984
Для чего паспорт делали не понятно,уедет и не вспомнит про Россию а потом еще подаст заявление на отказ от гражданства,когда в Евпрое его начнут прессовать за это.
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ЗЕНИТ65
Ну и кого ещё об этом не спросили?
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Назар Игорь
И при чём тут 150 млн.? В 7 миллионной Сербии классных футболистов выращивают постоянно, более полусотни играли и играют в лучших клубах Европы. А наших и пятëрка не наберëтся.
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Alex Slobodskikh
Какая связь между 150 млн и качеством футболистов?
И почему у Уругвая с населением меньше Ростовской области к каждом поколении по 3-4 топ футболиста минимум, а в России по 300-400 Гасилиных
+19
-1
+18
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Рашпель793
Никогда не поверю, что в Китае и Индии, где на двоих 3 млрд человек, не могут найти хотя бы 22 ногомячиста, чтобы те могли играть на приличном уровне. Не может такого быть.
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igls54
Для игр с Ираком и Кыргыстаном в недалеком будущем пригодятся, однозначно
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kapitan_kakao
Медиафутбол все мозги отбил парню. Ну причём тут 150 миллионов, когда они за сборную сыграть не смогут
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kostyan89
А потом вы подписываете первые контракты и заканчиваете с футболом
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