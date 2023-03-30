Друг Алвеса связывался с сестрой жертвы изнасилования и предлагал помощь. Он был с Дани в клубе в ночь происшествия

Друг Дани Алвеса связывался с сестрой жертвы изнасилования.

Как сообщает El programa de Ana Rosa, друг экс-игрока «Барселоны» по имени Бруно был в ночном клубе вместе с Алвесом в ночь на 30 декабря, когда, как утверждает следствие, было совершено изнасилование. На следующий день мужчина связался с двоюродной сестрой жертвы через инстаграм, чтобы поинтересоваться ее состоянием и предложить помощь. Сообщается, что переписка содержится в материалах дела.

«Давайте дружить. Мой дом находится... Я нечасто бываю здесь, но если вам что-нибудь потребуется, вы всегда можете ко мне обратиться. Вы и ваша сестра понравились мне как люди. Всегда рад новым друзьям», – написал Бруно.

«Взаимно, большое спасибо. С Новым годом», – ответила девушка.

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