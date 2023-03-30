Друг Алвеса связывался с сестрой жертвы изнасилования и предлагал помощь. Он был с Дани в клубе в ночь происшествия

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия соцсети Футбол

Друг Дани Алвеса связывался с сестрой жертвы изнасилования.

Как сообщает El programa de Ana Rosa, друг экс-игрока «Барселоны» по имени Бруно был в ночном клубе вместе с Алвесом в ночь на 30 декабря, когда, как утверждает следствие, было совершено изнасилование. На следующий день мужчина связался с двоюродной сестрой жертвы через инстаграм, чтобы поинтересоваться ее состоянием и предложить помощь. Сообщается, что переписка содержится в материалах дела.

«Давайте дружить. Мой дом находится... Я нечасто бываю здесь, но если вам что-нибудь потребуется, вы всегда можете ко мне обратиться. Вы и ваша сестра понравились мне как люди. Всегда рад новым друзьям», – написал Бруно.

«Взаимно, большое спасибо. С Новым годом», – ответила девушка.

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7 комментариев

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Inside 88 LW
Ответ Ярик01
У неё своя высокая модельная карьера и жизнь, не думаю, что поддержка экс-мужа в таком негативном деле не сказалась бы на контрактах
Молчание и бездействие - лучшая поддержка.
Она т.к. являлась супругой могла отказаться от показаний, не давать на эту тему интервью. И в окончании дела - спокойно себе развестись.
Субъективная точка зрения.
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Ярик01
Ответ Inside 88 LW
Жене - позор. Она могла поддержать хотя бы для прессы и суда (никто не говорить навещать, любить, простить...). Но она решила подать на развод. Ты думаешь она не знала о изменах? Пфф. Она хочет урвать часть медийного (кол-во её никчемных интервью...). Коварная ...
У неё своя высокая модельная карьера и жизнь, не думаю, что поддержка экс-мужа в таком негативном деле не сказалась бы на контрактах
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Inside 88 LW
Ответ Fatty Toni
Респект? За что? Тем паче, "на фоне его жены" - жены Алвеса? Она то что? Должна была проглотить ситуацию? И обтекать до конца дней? Барсик опозорил себя, опозорил семью, опозорил звание футболиста. Естественно, не он первый, не он последний. Но чалится за дело, и пусть чалится. Остальным, не умеющим сдерживать свой зуд в паху, того же желаю.
Жене - позор.
Она могла поддержать хотя бы для прессы и суда (никто не говорить навещать, любить, простить...).
Но она решила подать на развод. Ты думаешь она не знала о изменах? Пфф.
Она хочет урвать часть медийного (кол-во её никчемных интервью...). Коварная ...
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Fatty Toni
Ответ Inside 88 LW
Комментарий удален пользователем
Респект? За что? Тем паче, "на фоне его жены" - жены Алвеса? Она то что? Должна была проглотить ситуацию? И обтекать до конца дней? Барсик опозорил себя, опозорил семью, опозорил звание футболиста. Естественно, не он первый, не он последний. Но чалится за дело, и пусть чалится. Остальным, не умеющим сдерживать свой зуд в паху, того же желаю.
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Inside 88 LW
Ответ Ярик01
Немного ты не понял, это сразу после изнасилования произошло, в декабре, для решения вопроса третье лицо контактировало
Пардон, бегло прочитал...
Спасиб.
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Ярик01
Ответ Inside 88 LW
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Немного ты не понял, это сразу после изнасилования произошло, в декабре, для решения вопроса третье лицо контактировало
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Матвей Медведев
Ответ Inside 88 LW
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Новость читай. Он это сделал сразу, поэтому переписка в материалах дела
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Inside 88 LW
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