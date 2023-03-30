Друг Алвеса связывался с сестрой жертвы изнасилования и предлагал помощь. Он был с Дани в клубе в ночь происшествия
Друг Дани Алвеса связывался с сестрой жертвы изнасилования.
Как сообщает El programa de Ana Rosa, друг экс-игрока «Барселоны» по имени Бруно был в ночном клубе вместе с Алвесом в ночь на 30 декабря, когда, как утверждает следствие, было совершено изнасилование. На следующий день мужчина связался с двоюродной сестрой жертвы через инстаграм, чтобы поинтересоваться ее состоянием и предложить помощь. Сообщается, что переписка содержится в материалах дела.
«Давайте дружить. Мой дом находится... Я нечасто бываю здесь, но если вам что-нибудь потребуется, вы всегда можете ко мне обратиться. Вы и ваша сестра понравились мне как люди. Всегда рад новым друзьям», – написал Бруно.
«Взаимно, большое спасибо. С Новым годом», – ответила девушка.
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Она т.к. являлась супругой могла отказаться от показаний, не давать на эту тему интервью. И в окончании дела - спокойно себе развестись.
Субъективная точка зрения.
Она могла поддержать хотя бы для прессы и суда (никто не говорить навещать, любить, простить...).
Но она решила подать на развод. Ты думаешь она не знала о изменах? Пфф.
Она хочет урвать часть медийного (кол-во её никчемных интервью...). Коварная ...
Спасиб.