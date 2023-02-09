Бывшая жена Алвеса о деле об изнасиловании: «Он не способен обесчестить женщину. Эта ситуация больно ранит»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия девушки и спорт Футбол

Бывшая жена Дани Алвеса считает, что он не способен на изнасилование.

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

«Дани не способен на что-то подобное. Он никогда бы не обесчестил женщину. Я знаю его 22 года, и 10 лет была за ним замужем.

Все окружение Дани знает, кто он такой и что он не способен на подобные вещи. Эта ситуация больно ранит», – сказала Динора Сантана.

Все о деле Дани Алвеса: он постоянно меняет показания, уже получил тюремные 100 евро, грозит до 12 лет

Бывшая жена Алвеса о деле об изнасиловании: «Дани никогда бы этого не сделал, я знаю его 22 года. Это кошмар»

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Ответ Vitto
Для тебя главное чтобы овечки не обвиняли...
Ну не обвиняй
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maks44
А я прочитал: "Он не способен обеспечить женщину".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sakata Gintoki
Ответ Jedemdasseine
Я буду ждать итогового решения. Может быть всякое. Я уже писал, что как девушка может быть искусным манипулятором, так и Дани мог облажаться.
Да и в целом, презумпцию невиновности еще никто не отменял, вон, Менди тоже во всех смертных грехах обвиняли, а в итоге оправдали почти по всем делам.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zaur za azalkm
Уапервых Дани полностью неуиноуный. В крайней степени. Он с утра чувствовал, будет изнасилование
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Birdman NBA
Ответ Jedemdasseine
Я буду ждать итогового решения. Может быть всякое. Я уже писал, что как девушка может быть искусным манипулятором, так и Дани мог облажаться.
Облажаться это когда ты на пьянку с друзьями безалкогольного пива купил. А если правда на стороне девушки, то облажаться явно не то слово, которое описывает поступок Алвеса
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Теперь каждая девушка севшая сверху, может обвинить в изнасиловании. Неудивительно что в Европе процветает феминизм и ЛГБТ. Госконтроль секса .
По поводу фемок отлично высказался Маэстро, даже добавить нечего:))

https://youtu.be/1Te7HbS1XsA
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Балабаев
Алвес девственник?)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitto
Ответ Назар Игорь
Комментарий удален пользователем
Это старая жена. Не последняя.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ТимТалер
Многие жены маньяков тоже так говорили )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitto
Ответ CaSpeR-13
Зачем тогда развелась с ним?
Она развелась с ним очень давно. Имеет право.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Но не поверю я, что Алвес зная на примере того же Робиньо, мог в здравом уме будучи виновным поехать давать показания, а не спетлять в Бразилию. Какой в этом смысл?:) Может тогда эта девушка кинула ему банан и ей не понравилось, что вместо злости он просто его съел, и показал хейтерам, что он как человек гораздо на более высокой стадии эволюции:)) В отличии от того же винисиуса:))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DpeMa111
Плохо значит знала
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
forward1988
Шкура ты одним словом
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
История с Ван Перси, Менди о многом говорит. Н
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitto
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Теперь каждая девушка севшая сверху, может обвинить в изнасиловании. Неудивительно что в Европе процветает феминизм и ЛГБТ. Госконтроль секса .
Для тебя главное чтобы овечки не обвиняли...
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
здоровяк
Ответ Назар Игорь
Комментарий удален пользователем
Ну так Алвес признался в половом акте. Или думаешь для нее это норм?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Сафонов
Ответ Назар Игорь
Комментарий удален пользователем
Ну он гулящий оказался. Но не насильник. Или для тебя есть только белое и черное?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CaSpeR-13
Зачем тогда развелась с ним?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jedemdasseine
Я буду ждать итогового решения. Может быть всякое. Я уже писал, что как девушка может быть искусным манипулятором, так и Дани мог облажаться.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Стоит поверить этой женщине, если даже после развода говорит такое. Ну а случай подозрительный как минимум, с какой целью девушка идёт за мужчиной в мужской туалет, ее не заставляли ведь?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gleb_k
т.е. жена всегда думала что изменить-то он может?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Теперь каждая девушка севшая сверху, может обвинить в изнасиловании. Неудивительно что в Европе процветает феминизм и ЛГБТ. Госконтроль секса .
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Остап Бендер
- Разве вот этим можно кого-то изнасиловать? Посмотрите, вот этим разве можно?
- Мама, не теребите, проиграем суд... (C)
+26
-3
+23
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Суд разберется
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий