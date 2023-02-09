Бывшая жена Алвеса о деле об изнасиловании: «Он не способен обесчестить женщину. Эта ситуация больно ранит»
Бывшая жена Дани Алвеса считает, что он не способен на изнасилование.
Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
«Дани не способен на что-то подобное. Он никогда бы не обесчестил женщину. Я знаю его 22 года, и 10 лет была за ним замужем.
Все окружение Дани знает, кто он такой и что он не способен на подобные вещи. Эта ситуация больно ранит», – сказала Динора Сантана.
Все о деле Дани Алвеса: он постоянно меняет показания, уже получил тюремные 100 евро, грозит до 12 лет
Бывшая жена Алвеса о деле об изнасиловании: «Дани никогда бы этого не сделал, я знаю его 22 года. Это кошмар»
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