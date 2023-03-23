Альба о деле Алвеса: «Я шокирован, это неприятно. Болезненный вопрос»

шокировало обвинение в изнасиловании.

«Я потрясен этой новостью. Это неприятно, тем более, что мы столько времени проводили в раздевалке с Дани Алвесом. Но я слежу за своей жизнью, а не за чужими.

Я шокирован этой новостью, независимо от того, кто это. Речь идет о футболисте, который был моим партнером много лет. Я не говорил ни с ним, ни с его окружением. Это болезненный вопрос для всех», – сказал защитник «Барселоны».

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