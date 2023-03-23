Альба о деле Алвеса: «Я шокирован, это неприятно. Болезненный вопрос»
Жорди Альбу шокировало обвинение Дани Алвеса в изнасиловании.
«Я потрясен этой новостью. Это неприятно, тем более, что мы столько времени проводили в раздевалке с Дани Алвесом. Но я слежу за своей жизнью, а не за чужими.
Я шокирован этой новостью, независимо от того, кто это. Речь идет о футболисте, который был моим партнером много лет. Я не говорил ни с ним, ни с его окружением. Это болезненный вопрос для всех», – сказал защитник «Барселоны».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
2 комментария