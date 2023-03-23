Альба о деле Алвеса: «Я шокирован, это неприятно. Болезненный вопрос»

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Жорди Альба Футбол

Жорди Альбу шокировало обвинение Дани Алвеса в изнасиловании.

«Я потрясен этой новостью. Это неприятно, тем более, что мы столько времени проводили в раздевалке с Дани Алвесом. Но я слежу за своей жизнью, а не за чужими.

Я шокирован этой новостью, независимо от того, кто это. Речь идет о футболисте, который был моим партнером много лет. Я не говорил ни с ним, ни с его окружением. Это болезненный вопрос для всех», – сказал защитник «Барселоны».

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2 комментария

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Роман
Альба, кто ж знал, что вы столько времени проводили с будущим насильником.
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rigobersong
Да, жаль Алвеса. Очевидная подстава, а вот нашего кринжа за то, что насиловал Майоргу не стали наказывать, потому что знали, что в тюрячке ему и дня не прожить, продырявят за сутки:))
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