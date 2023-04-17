Дани Алвес не смог вовремя появиться в здании суда.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии с января находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Сегодня утром должен был появиться в суде в 10:30 утра по местному времени, чтобы дать новые показания по этому делу. Его должны были привезти вместе с другими заключенными.

Однако уже у здания суда выяснилось, что футболист не приехал на слушание. Ведущая передачи El programa de Ana Rosa Майка Наварро объяснила причины отсутствия игрока.

«После некоторой неопределенности адвокат жертвы Эстер Гарсия подтвердила, что заседание приостановлено, потому что, должно быть, была допущена ошибка в письме из суда в тюрьму с просьбой об освобождении, что помешало Алвесу приехать сюда здесь точно в 10:30 утра.

Нам сказали, что эта путаница уже разрешена и что примерно через час бразильский игрок будет здесь, чтобы дать показания по собственному желанию», – сказала Наварро.

На данный момент футболист представил четыре разные версии случившегося, в последний раз подтвердив, что у него с жертвой был секс с проникновением. До этого Алвес трижды дал разные показания по делу об изнасиловании.