Алвеса не привезли в суд для дачи показаний из-за ошибки в письме, направленном в тюрьму

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Дани Алвес не смог вовремя появиться в здании суда.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии с января находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Сегодня утром Алвес должен был появиться в суде в 10:30 утра по местному времени, чтобы дать новые показания по этому делу. Его должны были привезти вместе с другими заключенными.

Однако уже у здания суда выяснилось, что футболист не приехал на слушание. Ведущая передачи El programa de Ana Rosa Майка Наварро объяснила причины отсутствия игрока. 

«После некоторой неопределенности адвокат жертвы Эстер Гарсия подтвердила, что заседание приостановлено, потому что, должно быть, была допущена ошибка в письме из суда в тюрьму с просьбой об освобождении, что помешало Алвесу приехать сюда здесь точно в 10:30 утра.

Нам сказали, что эта путаница уже разрешена и что примерно через час бразильский игрок будет здесь, чтобы дать показания по собственному желанию», – сказала Наварро.

На данный момент футболист представил четыре разные версии случившегося, в последний раз подтвердив, что у него с жертвой был секс с проникновением. До этого Алвес трижды дал разные показания по делу об изнасиловании. 

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13 комментариев

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Пако
Хорошо, что по ошибке не пустили под гильотину...
Алвесу нужен толковый адвокат. Лапорта подошел бы.
+10
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teto
Алвеса не привезли в суд для дачи показаний... чтобы он их опять не изменил
+4
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Тюменец
- Привезите Алвеса!
- Какого именно? - мы в Бразилии, тут их сотни две!
- Ладно, пока не надо. Будем разбираться какого.
+3
0
+3
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Евгений - 79
Ответ ConorNite
Человек даже в тюрьме не может научиться дисциплине. Уникальный профессионал
Комментируем не читая? Должно быть допущена ошибка в письме из суда в тюрьму. При чем тут то что Алвес не может научиться дисциплине?
+3
0
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Н.Ф.
Ошибка была грамматическая?
+2
0
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Геннадий Тимченко
Ответ Пако
Хорошо, что по ошибке не пустили под гильотину... Алвесу нужен толковый адвокат. Лапорта подошел бы.
у него же есть адвокат Месси, который тоже не дурак, своих версий тоже отгрузил нехило🤣
+4
-3
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Arkadios Avgitidis
Ответ Евгений - 79
Комментируем не читая? Должно быть допущена ошибка в письме из суда в тюрьму. При чем тут то что Алвес не может научиться дисциплине?
понос мыслей не сдерживается)
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wmfrxwf5rq
Лучший пост который я когда либо видел
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Goofts
Совпадение, не думаю. Цитата одного безмозглого человека)
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Zenith forever
Все не просто. Спецслужбы узнали, что по пути в суд Алвеса запланировали отбить толпы многочисленных фанаток. Пришлось их запутать.
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Best game on Earth
Пока едет в суд, придумает пятую версию показаний.
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