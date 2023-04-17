Дани Алвес повторил одну из своих версий на новом заседании суда по делу об изнасиловании.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии с января находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Сегодня футболист снова дал показания в зале суда. Он повторил одну из версий, которые высказывал ранее. По слова , секс с 23-летней девушкой у него был по взаимному согласию, а в показаниях он путался из-за желания скрыть измену от жены.

Алвес заявил, что танцевал с девушкой в клубе, и с самого начала между ними было «сексуальное напряжение», из-за чего они решили заняться сексом в туалете.

Защита игрока утверждает перед судьей, что футболист всегда «уважителен» в своих отношениях с женщинами и что он никогда не предпримет никаких действий, если не увидит, что девушка «явно предрасположена» к интимной близости.

Дани подчеркнул, что не знает, почему его обвинили в изнасиловании. Он допускает что девушка могла обидеться на него за то, что он не был «внимательным и нежным» по отношению к ней, когда секс закончился. Так, Алвес попросил ее выйти из туалета порознь.

Напомним, ранее Алвес трижды дал разные показания по делу об изнасиловании. Сначала бразилец сказал, что не знает девушку, обвинившую его в изнасиловании, затем заявил, что видел ее, но ничего не было. А потом сказал, что это она накинулась на него, пока игрок собирался справить нужду, и сделала ему минет.