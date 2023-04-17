Алвес допускает, что обвиняющая его девушка обиделась, поскольку он не был «внимательным и нежным» после секса. Дани повторил, что все было по обоюдному согласию

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Дани Алвес повторил одну из своих версий на новом заседании суда по делу об изнасиловании.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии с января находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Сегодня футболист снова дал показания в зале суда. Он повторил одну из версий, которые высказывал ранее. По слова Алвеса, секс с 23-летней девушкой у него был по взаимному согласию, а в показаниях он путался из-за желания скрыть измену от жены. 

Алвес заявил, что танцевал с девушкой в клубе, и с самого начала между ними было «сексуальное напряжение», из-за чего они решили заняться сексом в туалете.

Защита игрока утверждает перед судьей, что футболист всегда «уважителен» в своих отношениях с женщинами и что он никогда не предпримет никаких действий, если не увидит, что девушка «явно предрасположена» к интимной близости. 

Дани подчеркнул, что не знает, почему его обвинили в изнасиловании. Он допускает что девушка могла обидеться на него за то, что он не был «внимательным и нежным» по отношению к ней, когда секс закончился. Так, Алвес попросил ее выйти из туалета порознь. 

Напомним, ранее Алвес трижды дал разные показания по делу об изнасиловании. Сначала бразилец сказал, что не знает девушку, обвинившую его в изнасиловании, затем заявил, что видел ее, но ничего не было. А потом сказал, что это она накинулась на него, пока игрок собирался справить нужду, и сделала ему минет.

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41 комментарий

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Team_Coach
В итоге выяснится, что это она его изнасиловала
+34
-1
+33
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ConorNite
Девушка отказалась от любых денег и заявила, что хочет видеть его в тюрьме. Она похожа на ту, кто хотел интима в данному случае ?! При этом четырежды менял показания Дани (что уже повод посадить его надолго)
+44
-19
+25
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Вадим Слуцкий
Ответ ConorNite
Девушка отказалась от любых денег и заявила, что хочет видеть его в тюрьме. Она похожа на ту, кто хотел интима в данному случае ?! При этом четырежды менял показания Дани (что уже повод посадить его надолго)
Она потом согласится - так и быть - взять деньги. В этом ведь состоит её цель.
+41
-25
+16
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Ян Константинопольский
Ответ Кирилл.С-Пб
Рука/лицо... Напала в туалете... Он же бегает быстро, мог бы и дёру дать )))
Только по правому флангу)
+12
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Ignazio DE Alter
а где заголовок?🗿
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Саламбек Алаев
Ответ ConorNite
Девушка отказалась от любых денег и заявила, что хочет видеть его в тюрьме. Она похожа на ту, кто хотел интима в данному случае ?! При этом четырежды менял показания Дани (что уже повод посадить его надолго)
Сказки детские , сейчас формирование дела закончится и Алекса прикрутят на моральный ущерб . Она просто хочет больше , чем просто досудебное соглашение ) Алаем в любом случаи не прав , я не об этом. Но история о деньгах в любом случаи
+18
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+6
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Pb-SE
Ответ Team_Coach
В итоге выяснится, что это она его изнасиловала
Ну хоть была нежной и внимательной после?
+4
0
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Артем Алмазов
Ответ Ignazio DE Alter
а где заголовок?🗿
Он испарился.
+5
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TaR
По итогу и жену потерял и присядет похоже… Финт не вышел
+6
-2
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Пылесос
Ответ ConorNite
Девушка отказалась от любых денег и заявила, что хочет видеть его в тюрьме. Она похожа на ту, кто хотел интима в данному случае ?! При этом четырежды менял показания Дани (что уже повод посадить его надолго)
Эта девушка заявила, что Алвес к ней грязно приставал еще в баре, ей это не нравилось, и она хотела, чтобы он от нее отвязался. Поэтому, когда этот наглый и грязный приставальщик предложил ей пойти на сеновал (то бишь в туалет), она тут же согласилась. Очевидно подумала, что он ей там будет декламировать Гейне и читать из Сервантеса.
+4
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Pb-SE
Ответ Антон Хандусь
Комментарий удален модератором
Большую или малую нужду?
+3
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Кирилл.С-Пб
Рука/лицо... Напала в туалете... Он же бегает быстро, мог бы и дёру дать )))
+4
-1
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Blaumerc
Ответ Ignazio DE Alter
а где заголовок?🗿
новость без головы 😎
+4
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Удар Кержакова
Ответ OldRedWhite
Была информация за какой ФК болеет потерпевшая ?
Это был переодетый Лапорта. Так и не простил уход Алвеса из Барсы.
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Оригинальный Ник
Ответ ConorNite
Девушка отказалась от любых денег и заявила, что хочет видеть его в тюрьме. Она похожа на ту, кто хотел интима в данному случае ?! При этом четырежды менял показания Дани (что уже повод посадить его надолго)
Она похожа на ту, кто от обиды хочет сгноить в тюрьме известного футболиста. Ни одного доказательства изнасилования не было предоставлено, а вот эти "отказалась" и прочее — аргументы для бедных
+11
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Кирилл.С-Пб
Ответ Ян Константинопольский
Только по правому флангу)
Угу, с шляпой на перевес🤣🤣🤣
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OldRedWhite
Была информация за какой ФК болеет потерпевшая ?
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TaR
Ну тут вообще нечего сказать как о том, что «не очень значит чпокнул», раз внимания и нежности захотелось. Не доработал
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Александр Васильев
Ответ Вадим Слуцкий
Она потом согласится - так и быть - взять деньги. В этом ведь состоит её цель.
Она же сказала, что из обеспеченной семьи и деньги ей не нужны
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Матвей Суицидин
Ответ ConorNite
Девушка отказалась от любых денег и заявила, что хочет видеть его в тюрьме. Она похожа на ту, кто хотел интима в данному случае ?! При этом четырежды менял показания Дани (что уже повод посадить его надолго)
она отказалась за бабки забрать заявление, это не значит, что она от денег отказалась. во первых Алвесу скорее всего потребуется деятельное раскаяние, то есть он может без ее согласия перевести ей бабки или выписать чек в качестве компенсации и предъявить его в суде ( в России это так работает), в во вторых она в любой момент может добавить требования с точки зрения компенсации морального вреда, это не запрещено.
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Sobachkin
Грубо и вероломно вышел из нее, и не попрощался поцелуем
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Chep82
Рафик зашёл в туалет просто умыться, а тут она раком стоит , и прям сходу начала натыкаться на стоячий и так пока он не упал. А Рафик просто стоял и ему так не приятно было все это время, прям оч плохо…
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Геннадий Тимченко
защита представила "свидетельниц", с которыми у Алвеса во время второго брака был сэкс и Алвес был к ним "уважителен"❓🤔
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Кокич
Самый титулованный, но не самый нежный.
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cgane
Ответ scorp19
Алвес, садись уже в тюряжку, а. Достал. Будь хоть раз в жизни мужиком и ответь за свой поступок, а не юли как уж на сковородке.
Не сидел, не мужик
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