Алвес снова даст показания по делу об изнасиловании. Он 4 раза менял версию событий ранее

Дани Алвес может представить пятую версию по делу о предполагаемом изнасиловании.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной с января находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Алвес хочет снова изложить свою версию произошедшего, сообщает Cadena SER. Его защита запросила у суда возможность вновь дать показания. Судья удовлетворил прошение, Дани выступит перед судом в понедельник.

На данный момент футболист представил четыре разные версии случившегося, в последний раз подтвердив, что у него с жертвой был секс с проникновением.

До этого Алвес трижды дал разные показания по делу об изнасиловании. Сначала бразилец сказал, что не знает девушку, обвинившую его в изнасиловании, затем заявил, что видел ее, но ничего не было. А потом сказал, что это она накинулась на него, пока игрок собирался справить нужду, и сделала ему минет.

Алвес играет в футбол и раздает автографы в тюрьме. Он в хорошем настроении, бодр и уверен в своей невиновности

Дани Алвеса не выпустят под залог – он останется в тюрьме до суда. Что нового в деле?