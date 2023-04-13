Алвес снова даст показания по делу об изнасиловании. Он 4 раза менял версию событий ранее

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Дани Алвес может представить пятую версию по делу о предполагаемом изнасиловании.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии с января находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Алвес хочет снова изложить свою версию произошедшего, сообщает Cadena SER. Его защита запросила у суда возможность вновь дать показания. Судья удовлетворил прошение, Дани выступит перед судом в понедельник.

На данный момент футболист представил четыре разные версии случившегося, в последний раз подтвердив, что у него с жертвой был секс с проникновением.

До этого Алвес трижды дал разные показания по делу об изнасиловании. Сначала бразилец сказал, что не знает девушку, обвинившую его в изнасиловании, затем заявил, что видел ее, но ничего не было. А потом сказал, что это она накинулась на него, пока игрок собирался справить нужду, и сделала ему минет.

Алвес играет в футбол и раздает автографы в тюрьме. Он в хорошем настроении, бодр и уверен в своей невиновности

Дани Алвеса не выпустят под залог – он останется в тюрьме до суда. Что нового в деле?

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41 комментарий

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Илья Еремеев
Ответ ConorNite
У человека было все - семья, супруга, дети, богатство, слава, поклонники, звание самого титулованного футболиста в истории.. И все насмарку. Ради чего ? Бразильцы с головой и дисциплиной действительно не дружат
Дисциплина это индивидуальная характеристика, у неё нету национального признака
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Романелло Кивогенс
Ответ Goofts
На какой версии остановится Алвес? На 7-8?
Будет ещё ложная 9 )
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filippa
Ответ slow focus
идиот. сам себя закапывает все глубже
куда уж глубже то ? расм рел не дают а на пятерик он и так прилип.
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filippa
Ответ Денис Давыдов
Незаконно полученную запись не примут в суде, надо предупреждать о ведении записи.
в суде да..
но для общественного мнения этого достаточно. а сейчас это важнее всего.
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filippa
посыпался парняга... вот хороший пример как нажо змея своего в штанах держать..
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10ztv
чем дальше, тем хуже. на 10 версии страшно представить что скажет
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дронреш
кое кого он мне напоминает)
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Сергей Котов
да сто процентов что он бухущий в хлам был и больше половины всего что было просто не помнит...вот вспоминает частями и выдает...он взрослый и умный и знает что такая частота смен показаний будет действовать против него самого..
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Денис Давыдов
Ответ Lost Sock
вот поэтому диктофон нужно включать при совокуплении
Незаконно полученную запись не примут в суде, надо предупреждать о ведении записи.
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Денис Давыдов
Ответ Goofts
На какой версии остановится Алвес? На 7-8?
Буки ставки принимают интересно?)
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Vatikan
Ответ elkipalki
Да вроде как должны доказать его виновность. Вроде так всегда судебная система работала. Девушка спокойно сама пошла с ним в туалет, там занялись сексом. Где тут изнасилование хз. В клубах такое происходит порой в туалетах. Теперь сторона обвинения должна доказать факт изнасилования.
В том то и дело, что в туалетах это постоянно, просто не всегда там богатые футболисты попадаются
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гилберт
Хобби у него такое, показания раздавать.
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elkipalki
Ответ Vatikan
Ему надо не подробности рассказать, а версию, где он невиновен
Да вроде как должны доказать его виновность. Вроде так всегда судебная система работала. Девушка спокойно сама пошла с ним в туалет, там занялись сексом. Где тут изнасилование хз. В клубах такое происходит порой в туалетах. Теперь сторона обвинения должна доказать факт изнасилования.
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гилберт
Придумал наконец.
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red hikkikomori
Ответ Eden Hazard
Кроме Каземиро остальные бразильцы алкаши и насильники по твоему?
Я привел первый пришедший в голову пример бразильца дружащего с дисциплиной и с головой, следом человек понял что я имею ввиду и дополнил мой комментарий,все остальное - это твое воображение
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Eden Hazard
Ответ red hikkikomori
Каземиро: ну да, ну да, пошел я ...
Кроме Каземиро остальные бразильцы алкаши и насильники по твоему?
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reteka
Надо очную ставку провести и следственный эксперимент на месте преступления.
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Пако
По пути на "Зубову поляну" (учреждение УФСИН МЮ).
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Истину Глаголящий
с четырех направлений(с)
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Barcelona For Life83
Дай им что хотят они, выходи оттуда!!!!!!!!!!!! Это клевета, ему насиловать не надо, сами дадут
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Vatikan
Ответ Lost Sock
ну присунул он ей пьяный , чё все подробности должен помнить ?
Ему надо не подробности рассказать, а версию, где он невиновен
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Бухгалтер2021
признался бы меньше бы канители было
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aza_inso
Ответ red hikkikomori
Каземиро: ну да, ну да, пошел я ...
+ Тьяго Силва и еще куча бразильских футболистов:)
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slow focus
идиот. сам себя закапывает все глубже
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Glukinho
надо им уже к следственным экспериментам переходить
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