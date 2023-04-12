Куман о деле Негрейры: «Барса» потеряла свой имидж. В Нидерландах люди теперь относятся к клубу по-другому»

Роналд Куман заявил, что коррупционный скандал сильно влияет на имидж «Барселоны».

Главный тренер сборной Нидерландов, ранее работавший в каталонском клубе, высказался о деле Негрейры, связанном с выплатами бывшему вице-президенту технического судейского комитета.

«Это сильно влияет на имидж клуба. Я заметил, что в Нидерландах люди теперь относятся [к клубу] по-другому.

«Барса» потеряла свой имидж. Это не приносит ей пользу. Я не могу больше ничего комментировать, потому что не знаю, что произошло», – сказал .

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета . «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.