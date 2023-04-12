Куман о деле Негрейры: «Барса» потеряла свой имидж. В Нидерландах люди теперь относятся к клубу по-другому»

Теги сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман Барселона Ла Лига Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Роналд Куман заявил, что коррупционный скандал сильно влияет на имидж «Барселоны».

Главный тренер сборной Нидерландов, ранее работавший в каталонском клубе, высказался о деле Негрейры, связанном с выплатами бывшему вице-президенту технического судейского комитета. 

«Это сильно влияет на имидж клуба. Я заметил, что в Нидерландах люди теперь относятся [к клубу] по-другому.

«Барса» потеряла свой имидж. Это не приносит ей пользу. Я не могу больше ничего комментировать, потому что не знаю, что произошло», – сказал Куман.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

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44 комментария

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МТБ
Ответ Muhammad Orhan
Какие же всё таки люди жалкие даже если ты легенда Барселоны ,так нельзя себя вести по отношению клуба , если тебя уволили значит ты не справился со своей работой нужна защищать клуб а не высказывать такие мысли , обидели его иди по плач легче станет жалкий Куман
Какая полная чушь. А есть разница, является он легендой клуба и уволенным тренером, если он просто озвучил факт, который, к прочему, секретным не является?
Причём тут плач, с чего он жалкий?
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Muhammad Orhan
Ответ Altim
Он ведёт себя куда лучше, чем люди, называющие себя болельщиками Барселоны, в комментариях к нему...
что то не за метно как он себя ведёт лучше болельщиков
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МТБ
Барса не потеряла имидж, а пришла к тому восприятию, которое и должно было быть. Пузырик лопнул
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Altim
Ответ Muhammad Orhan
Какие же всё таки люди жалкие даже если ты легенда Барселоны ,так нельзя себя вести по отношению клуба , если тебя уволили значит ты не справился со своей работой нужна защищать клуб а не высказывать такие мысли , обидели его иди по плач легче станет жалкий Куман
Он ведёт себя куда лучше, чем люди, называющие себя болельщиками Барселоны, в комментариях к нему...
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Muhammad Orhan
Ответ Штаны Габора Кирая
Прости бедного Рональда, он совсем забыл приехать в Шымкент и посоветоваться с тобой перед тем, как озвучить своё мнение
так себя не ведут если ты не знаешь
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AurelioDeLaurentis
Куман всё больше теряет к себе уважение перед болельщиками Барселоны, лучше бы обзавелся самокритикой
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Штаны Габора Кирая
Ответ Muhammad Orhan
Какие же всё таки люди жалкие даже если ты легенда Барселоны ,так нельзя себя вести по отношению клуба , если тебя уволили значит ты не справился со своей работой нужна защищать клуб а не высказывать такие мысли , обидели его иди по плач легче станет жалкий Куман
Прости бедного Рональда, он совсем забыл приехать в Шымкент и посоветоваться с тобой перед тем, как озвучить своё мнение
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Штаны Габора Кирая
Но ведь местные кулес уже выяснили, что все эти обвинения яйца выеденного не стоят, и вообще ФК "рычаг" только выиграл.
+3
-2
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AurelioDeLaurentis
Ответ alberto-m
Меня выгнали из Барсы,потому что я ничтожный тренер!!!! Теперь я буду писать плохие вещи о Барсе . я отвечаю за всю Голландию ,я её президент!!! извиняюсь, таблетки плохо на меня действуют.
😆😆😆😆😆
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AurelioDeLaurentis
Ответ ak83
Если честно вообще пох на какую-то репутацию. Я за Барселону 28 лет более и мне лично плевать что думаете вы или болельщик с Голландии)
красава
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Goofts
Ответ London.is.blue
Благодаря Куману в том числе, более бездарного физрука сложно себе представить.
Кумана спасал Месси, вел команду.
Как Месси не стало, все увидел. Что представляет из себя Куман
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Том Мунтян
Ответ Кирилл
Сначала сказать ««Барса» потеряла свой имидж» А потом «Я не могу больше ничего комментировать, потому что не знаю, что произошло» Какой же Куман обиженный на Барселону за его увольнение )
Так нет противоречий в его словах. Имидж дело непостоянное. Кто-то из любителей футбола реагирует на сам факт обвинения, и ему в этот момент не важно, что ещё идет расследование. Об этом он и сказал.
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Леван Сиукаев
лучше бы промолчал,а Куман не подумал что етими словами, он уже вредит своему имиджу? вроде мужик взрослый,а ведёт себя как обиженный ребёнок.
+2
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Том Мунтян
Ответ Muhammad Orhan
Какие же всё таки люди жалкие даже если ты легенда Барселоны ,так нельзя себя вести по отношению клуба , если тебя уволили значит ты не справился со своей работой нужна защищать клуб а не высказывать такие мысли , обидели его иди по плач легче станет жалкий Куман
Человек лишь озвучил то, что всем и без него понятно.
+8
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VG15
Куман жалок как человек и как тренер. Нихера не получилось в Барсе на тренерском посту (как и в других клубах впрочем), а теперь везде в СМИ рассказывает как обиженка, какая Барса плохая, как там все плохо.
+2
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ak83
Ответ Dikki Shelton
Репутация и имидж Барселоны уничтожены этим скандалом. Исправить ситуацию может только справедливое наказание этого клуба. Другого выхода здесь нет.
Если честно вообще пох на какую-то репутацию. Я за Барселону 28 лет более и мне лично плевать что думаете вы или болельщик с Голландии)
+15
-6
+9
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Вячеслав Новиков
Этот нытик и сюда влез, решение суда не было если мне не изменяет память
+1
-2
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TheCreator
Ответ Dikki Shelton
Репутация и имидж Барселоны уничтожены этим скандалом. Исправить ситуацию может только справедливое наказание этого клуба. Другого выхода здесь нет.
Что бы понести наказание , нужно для начала вину доказать. Ну я же забыл, что о правах и законах жителям ссср расказывают только родственники живущие в ЮСА
+5
-3
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romavor
обиженный
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Mikel Dominator Arteta
Куман фактит. Мчк скоро расформируют, это всем очевидно
+5
-6
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Алексей Муравьёв
Ответ Muhammad Orhan
Какие же всё таки люди жалкие даже если ты легенда Барселоны ,так нельзя себя вести по отношению клуба , если тебя уволили значит ты не справился со своей работой нужна защищать клуб а не высказывать такие мысли , обидели его иди по плач легче станет жалкий Куман
Согласен полностью, Куман ведет себя как девочка, ну не зря говорят: - у рыжих нет души!
+6
-9
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Dnoni R
Ответ Мадрид наказывает!
Да и в Европе их сношают все кому не лень))
По тебе уже прошли они
+3
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Dnoni R
Ответ BoixosNois1899
Комментарий удален модератором
Все правильно написал
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Кирилл
Сначала сказать ««Барса» потеряла свой имидж»
А потом «Я не могу больше ничего комментировать, потому что не знаю, что произошло»

Какой же Куман обиженный на Барселону за его увольнение )
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Rassvetoff
Какой же Куман жалкий!
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