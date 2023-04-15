«11 друзей Карпина». «Ростов» анонсировал матч с «Зенитом» в стиле фильма «11 друзей Оушена»

«Ростов» анонсировал матч с «Зенитом» в стиле фильма «11 друзей Оушена».

Клуб выложил постер в стиле фильма, написав «11 друзей Карпина».

Иллюстрация: t.me/fcrostov_official

Кроме того, «Ростов» выпустил видео в стилистике фильма. Роли сыграли тренер Валерий Карпин и защитник Александр Сильянов.

– Силь, дело непростое, такого давно не было, поэтому нужен план и хорошая команда, – сказал Карпин.

– Команда есть, молодая. Не без грешков, конечно, но с психологией все в порядке. А о чем речь, хотим заработать хотя бы очко? – ответил Сильянов.

– Три (показывает три пальца).

– А смысл? В конечном итоге мы все равно их не обгоним.

– Понятно, что с учетом нынешних реалий и всех наших проблем, это будет тяжело. Но раз уж пришла такая карта, давай попробуем сорвать весь куш.

Матч «Ростов» – «Зенит» пройдет в воскресенье, 16 апреля. Начало – в 19.00 по московскому времени.