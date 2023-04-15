«11 друзей Карпина». «Ростов» анонсировал матч с «Зенитом» в стиле фильма «11 друзей Оушена»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин фото Александр Сильянов кино Футбол

«Ростов» анонсировал матч с «Зенитом» в стиле фильма «11 друзей Оушена».

Клуб выложил постер в стиле фильма, написав «11 друзей Карпина».

 

Иллюстрация: t.me/fcrostov_official

Кроме того, «Ростов» выпустил видео в стилистике фильма. Роли сыграли тренер Валерий Карпин и защитник Александр Сильянов.

– Силь, дело непростое, такого давно не было, поэтому нужен план и хорошая команда, – сказал Карпин.

– Команда есть, молодая. Не без грешков, конечно, но с психологией все в порядке. А о чем речь, хотим заработать хотя бы очко? – ответил Сильянов.

– Три (показывает три пальца).

– А смысл? В конечном итоге мы все равно их не обгоним.

– Понятно, что с учетом нынешних реалий и всех наших проблем, это будет тяжело. Но раз уж пришла такая карта, давай попробуем сорвать весь куш.

Матч «Ростов» – «Зенит» пройдет в воскресенье, 16 апреля. Начало – в 19.00 по московскому времени.

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17 комментариев

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prus_3
Я бы добавил еще несколько секунд, эпизод после матча. Стоят эти же 11 друзей Карпина и орут известную фразу: "Валера, б**, сюда иди! Валера!"
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Тюменский медвежонок
Эх жаль что давно перепрыгнули отметку 11 пенальти за сезон, а то так было бы смешнее если б вывеска была "11 пенальти Карпина"
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Mixet.spb
Нормальный анонс, чего Вы?
Они же не свиньи
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Спартак сила
порвут Валеру физрука
ему не впервой сливать матчи
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Shinco
Много мы видели этих анонсов 😅
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xoms
Главное артиста не трогать в штрафной, а лучше даже не дышать в его сторону, от от ветра упадёт
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Almaz KENZHEBEKOV
11 метровые друзья Карпина
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Моисей Слоним
Удачи!
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Aleksandr Danilov
22 пенальти Карпина. Ростов» анонсировал 2 место в РПЛ
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hulk&boloto
Главное миллер за бронестеклом будет?
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Ебздрогыч
Зенит выложил ответное фото - 11 друзей Каманцева
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Советник_042
Я бы тут проверил бы их на кое что, скреп не хватает
0
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MU<3
Ростов до матча: 11 друзей Карпина
Ростов после матча: 12 разгневанных мужчин
+3
-1
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Назар Игорь
Игра будет спокойная, счëт 1:1.
Надеюсь Ренану объяснили что Комличенко трогать нельзя.
+10
-3
+7
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igls54
В отсутствие Клуни, Питта и Деймона шансов у Ростова немного
+9
-3
+6
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Spaten
Большой Куш ))
+1
-2
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Антон Фалафель
11 друзей физрука☻☻☻
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