Семак не назвал матч с «Ростовом» чемпионским: «Нет смысла говорить об этом за 8 туров до конца»

Сергей Семак отказался назвать матч «Зенита» с «Ростовом» чемпионским.

Сине-бело-голубые лидируют в таблице Мир , набрав 54 очка за 22 тура. « » с 45 баллами идет вторым.

– Валерий Карпин назвал этот матч не чемпионским, а просто игру двух лидирующих команд в чемпионате. Согласны ли вы с ним или считаете как-то иначе?

– Нет, я полностью согласен с трактовкой. Для нас каждый матч важен, как и для «Ростова». Говорить сейчас о чемпионском матче за восемь туров до окончания чемпионата, конечно, нет смысла, – сказал главный тренер «Зенита».

«Зенит» сыграет с «Ростовом» в гостях в воскресенье, 16 апреля. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Цифра дня. Вероятность чемпионства «Зенита» – 99%