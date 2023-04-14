Семак не назвал матч с «Ростовом» чемпионским: «Нет смысла говорить об этом за 8 туров до конца»

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Семак отказался назвать матч «Зенита» с «Ростовом» чемпионским.

Сине-бело-голубые лидируют в таблице Мир РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Ростов» с 45 баллами идет вторым.

– Валерий Карпин назвал этот матч не чемпионским, а просто игру двух лидирующих команд в чемпионате. Согласны ли вы с ним или считаете как-то иначе?

– Нет, я полностью согласен с трактовкой. Для нас каждый матч важен, как и для «Ростова». Говорить сейчас о чемпионском матче за восемь туров до окончания чемпионата, конечно, нет смысла, – сказал главный тренер «Зенита».

«Зенит» сыграет с «Ростовом» в гостях в воскресенье, 16 апреля. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Цифра дня. Вероятность чемпионства «Зенита» – 99%

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6 комментариев

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дронреш
ну и правильно
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Любовь Мелехова
Ответ igls54
Решение вопроса надо подогнать к 7 мая
И повторить 7:1.
+2
0
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Мосгорсуд
По моему о чемпионстве, давно пора закрыть тему
+1
-1
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igls54
Решение вопроса надо подогнать к 7 мая
+1
-1
0
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Zenith forever
Ответ Зелёный гопник
Чемпионский матч это Торпедо-Спартак 😀
Кстати, а кто там в чемпионате большой деревни лидирует?
+2
-3
-1
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Зелёный гопник
Чемпионский матч это Торпедо-Спартак 😀
+2
-1
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