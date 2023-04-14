Слуцкий считает, что «Спартак» выбыл из чемпионской гонки в РПЛ: «Отставание в 12 очков критично. Если и будет интрига, то от «Ростова»

Теги Спартак Зенит Ростов Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Футбол

Леонид Слуцкий считает, что «Спартак» потерял шансы на чемпионство в Мир РПЛ.

«Совсем недавно мы говорили, что «Спартак» – основной преследователь «Зенита». Когда мы говорили о возможной чемпионской интриге, мы подразумевали именно «Спартак».

Сегодня мы видим «Ростов» на втором месте, и если и будет какая-то чемпионская интрига, то от «Ростова», потому что отставание «Спартака» в 12 очков слишком критично», – сказал бывший тренер ЦСКА и «Рубина» в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kit244098
Спартаку, в его сегодняшнем состоянии, за тройку уцепиться, за счастье будет. А интриги в борьбе за первенство, уже много лет как нет. Все уже украдено до нас, как говорил классик))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эндрю81
Новость была, что ’’Спартак’’ потерял математически шансы на первое место? Нет! Значит ’’Спартак’’ в гонке: за красно-белую королеву!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Тогда были Цезарь Навас, Нобоа, Азмун... А сейчас в Ростове в защите основные игроки от 18 до 21 года. Только Осипенко,, старый,,.
Тогда всё было иначе. :) Впрочем, и Навас, и прочие защитники стоили без системы Бердыева примерно нифига. Азмун - игрок атаки и тоже доказал на уровне рпл, а вот Нобоа вообще бесценен на этом уровне
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любовь Мелехова
Ответ Ростов-на-Дону
"Спартака" и не было в этой чемпионской гонке. Так что ниоткуда он не выбыл.
Что-то с памятью вашей стало - Спартак был чемпионом 5 тура. 😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dimario
Спартак как всегда ближе к пердиву, нежели к чемпионтсву.
это же понятная истина, как "Земля — круглая".
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Броманталь
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Тогда были Цезарь Навас, Нобоа, Азмун... А сейчас в Ростове в защите основные игроки от 18 до 21 года. Только Осипенко,, старый,,.
И тренер тогда был нормальный а не текущая пустышка.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Сагайдачный
Лёня гений.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MihuS
«О»- очевидность 😃
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
muslim95
Какая интрига? Если мерседес и жигули будут соревноваться в скорости возникнет ли интрига?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artem saribekyan
Ответ Filipp Gorski
А кто то еще думал что Спартак в гонке за 1 место?
Никто!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zorin
Фигасе, как долго доходят до Слуцкого очевидные вещи.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
swinostyd
спортак благодаря ручным СМИ способен участвовать в чемпионской гонке даже из подвала таблицы. А то и из пердива. Гыгыгыгыгыгыгыгыгыгыгы...
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Log in
Я чот вспомнил один момент: когда Ростов боролся за чемпионство с конями(та история с годом Дзагоева, сейвом Акинфеева на последних минутах и матом в прямом эфире от Васи(или с Васей было не тогда?)), то и весь сезон, и в последнем туре Ростов играл заряженным на успех, но случилось серебро. И тогда - не первый случай в современной истории(и не только российской) - все матчи последнего тура начались в одно время, а вот вторые таймы - нет. У кого-то судья добавил три минуты к первому тайму, у кого-то задержал начало второго - легион таких эпизодов. Мне было бы противно, если бы Ростов победил в чемпионате, хоть и вёл к перерыву в два или три мяча, а закончил с +4, а именно было бы противно из-за задержки на пять минут с игрой коней. Противно скорее за саму организацию игр в футболе вообще(типа мы фокусов с затяжками времени на ЧМ не видели). Ведь, кажется, можно делегатов добавить в чат, чтобы они общались и прикидывали, когда стартовать второй тайм, чтоб всем было честно. Блин, к чему это я ) Тот Ростов был суперский, и был куда ближе к золоту, чем этот.
Тогда были Цезарь Навас, Нобоа, Азмун... А сейчас в Ростове в защите основные игроки от 18 до 21 года. Только Осипенко,, старый,,.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slavnov
Спартаку за счастье в 5 оказаться,с мозесом,промесом,джикией,о чем вы вообще...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
исянов
убойная аналитика от бегемота. я бы добавил, что если спартак забьет на гол больше, чем торпедо, то победит.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Пантелеев
Ответ Filipp Gorski
А кто то еще думал что Спартак в гонке за 1 место?
Они специально выдумывают, чтобы потом типа высмеивать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Пантелеев
Ничесе аналитик.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Ну кстати если Ростов победит, то отрыв сократится до 6 очков, и Зенит может занервничать, ведь впереди еще Динамо, Спартак и Краснодар как минимум.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ error505
От Ростова тоже вряд ли можно ожидать какой-то гонки, их состав слишком слаб по сравнению с Зенитом. Максимум за 2 место поборются
Я чот вспомнил один момент: когда Ростов боролся за чемпионство с конями(та история с годом Дзагоева, сейвом Акинфеева на последних минутах и матом в прямом эфире от Васи(или с Васей было не тогда?)), то и весь сезон, и в последнем туре Ростов играл заряженным на успех, но случилось серебро. И тогда - не первый случай в современной истории(и не только российской) - все матчи последнего тура начались в одно время, а вот вторые таймы - нет. У кого-то судья добавил три минуты к первому тайму, у кого-то задержал начало второго - легион таких эпизодов. Мне было бы противно, если бы Ростов победил в чемпионате, хоть и вёл к перерыву в два или три мяча, а закончил с +4, а именно было бы противно из-за задержки на пять минут с игрой коней. Противно скорее за саму организацию игр в футболе вообще(типа мы фокусов с затяжками времени на ЧМ не видели). Ведь, кажется, можно делегатов добавить в чат, чтобы они общались и прикидывали, когда стартовать второй тайм, чтоб всем было честно.

Блин, к чему это я ) Тот Ростов был суперский, и был куда ближе к золоту, чем этот.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Пусть делом займется.. Бегемот- оракул)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Павел Ермаков
Конечно,зато ваш бей-беги прям запотел в гонке.)))
Так Ростов и не заявлял, что учавствует в гонке.)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Ермаков
Ответ Ростов-на-Дону
"Спартака" и не было в этой чемпионской гонке. Так что ниоткуда он не выбыл.
Конечно,зато ваш бей-беги прям запотел в гонке.)))
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Ермаков
А я,наивный,жду чуда)))А тут Леня глаза мне открыл.)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростов-на-Дону
"Спартака" и не было в этой чемпионской гонке. Так что ниоткуда он не выбыл.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KOTOV71
Ответ Filipp Gorski
А кто то еще думал что Спартак в гонке за 1 место?
Ну Слуцкий и думал. Наверное ждал когда газету принесут,прочитал ,и выдал " вердикт".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий