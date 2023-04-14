Слуцкий считает, что «Спартак» выбыл из чемпионской гонки в РПЛ: «Отставание в 12 очков критично. Если и будет интрига, то от «Ростова»

Леонид Слуцкий считает, что «Спартак» потерял шансы на чемпионство в Мир РПЛ.

«Совсем недавно мы говорили, что «Спартак» – основной преследователь «Зенита». Когда мы говорили о возможной чемпионской интриге, мы подразумевали именно «Спартак».

Сегодня мы видим «Ростов» на втором месте, и если и будет какая-то чемпионская интрига, то от «Ростова», потому что отставание «Спартака» в 12 очков слишком критично», – сказал бывший тренер ЦСКА и «Рубина» в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.