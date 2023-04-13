Ренан, Пиняев, Малком, Вендел, Писарский – в рейтинге самых подорожавших игроков РПЛ весной (Transfermarkt)

Малком, Сергей Пиняев и Роберт Ренан вошли в десятку самых подорожавших игроков РПЛ весной.

Transfermarkt представил обновленный рейтинг стоимости футболистов российского чемпионата.

Больше всех в цене прибавил защитник « » – плюс 4 млн евро, теперь он стоит 7 млн.

Кроме Ренана, в топ-7 по увеличению трансферной стоимости в Мир вошли:

2. , « » – плюс 3,5 млн евро (нынешняя цена – 7 млн евро);

3. Малком, «Зенит» – +3 млн евро (27 млн);

4. Вендел, «Зенит» – +3 млн евро (22 млн);

5. Даниил Уткин, «Ростов» – +2 млн евро (7 млн);

6. Владимир Писарский, «Крылья Советов» – +2 млн евро (2,5 млн);

7. Кади, «Краснодар» – +1,8 млн евро (3 млн евро).