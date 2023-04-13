Ренан, Пиняев, Малком, Вендел, Писарский – в рейтинге самых подорожавших игроков РПЛ весной (Transfermarkt)

Теги Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия рейтинги Краснодар Малком Даниил Уткин Кади Вендел Сергей Пиняев Владимир Писарский (Сычевой) Роберт Ренан Футбол

Малком, Сергей Пиняев и Роберт Ренан вошли в десятку самых подорожавших игроков РПЛ весной.

Transfermarkt представил обновленный рейтинг стоимости футболистов российского чемпионата.

Больше всех в цене прибавил защитник «Зенита» Роберт Ренан – плюс 4 млн евро, теперь он стоит 7 млн.

Кроме Ренана, в топ-7 по увеличению трансферной стоимости в Мир РПЛ вошли:

2. Сергей Пиняев, «Локомотив» – плюс 3,5 млн евро (нынешняя цена – 7 млн евро);

3. Малком, «Зенит» – +3 млн евро (27 млн);

4. Вендел, «Зенит» – +3 млн евро (22 млн);

5. Даниил Уткин, «Ростов» – +2 млн евро (7 млн);

6. Владимир Писарский, «Крылья Советов» – +2 млн евро (2,5 млн);

7. Кади, «Краснодар» – +1,8 млн евро (3 млн евро).

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20 комментариев

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Azat LA
Новость - огонь!
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мистер бин
Грудь плохо видно. А так красивая.
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Честный контроль
Ответ Денис Олегович
Не, ну если Вендел стоит всего 22 млн, то я уже вообще ничего не понимаю после трансферов Мудриков и прочих стомиллионных тинейджеров
Да там простой откат возведенный в рамки официального. конечно Мудрик столько не стоил, все это понимают, даже 8 части
+1
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Герман Ткаченко
Побольше бы Пиняевых в РПЛ, а то один игрок с перспективой раз в пять лет.
+2
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Yavich
Новый уровень — додумайте новость сами
+4
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Денис Олегович
Не, ну если Вендел стоит всего 22 млн, то я уже вообще ничего не понимаю после трансферов Мудриков и прочих стомиллионных тинейджеров
+1
-1
0
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DontYouSay
Ответ Честный контроль
Почему не написали что Селихов подешевел на 4$ млн, Максименко на 5$ млн, а Соболев на 1,5$ млн А услуги судьи Сергея Иванова подорожали ровно в два раза, в связи с надежностью 100% исполнения заказа.
Потому что новость только про футболистов, бгг
+3
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+3
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дронреш
Ответ damondiamond
потому что нужно было посветить
Из-за Т9 я ничего там не увидел(((
+1
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damondiamond
Ответ дронреш
Посвятил чего то ничего нет(
потому что нужно было посветить
+5
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schwein
Ответ Честный контроль
Почему не написали что Селихов подешевел на 4$ млн, Максименко на 5$ млн, а Соболев на 1,5$ млн А услуги судьи Сергея Иванова подорожали ровно в два раза, в связи с надежностью 100% исполнения заказа.
Это ещё может выйти отдельной новостью. Да и вообще заговором попахивает.
+2
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дронреш
Ответ damondiamond
посветите ультрафиолетом
Посвятил чего то ничего нет(
0
-1
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Честный контроль
Почему не написали что Селихов подешевел на 4$ млн,
Максименко на 5$ млн, а Соболев на 1,5$ млн
А услуги судьи Сергея Иванова подорожали ровно в два раза, в связи с надежностью 100% исполнения заказа.
+14
-2
+12
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кuraakula belov
Писарский/Сычевой игрок даже не одного сезона, а половины его
0
-3
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Алан Махов
😀😀
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BaltikaSPb
Школьники с Transfermarkt выковыряли из носа очередные циферки
Весьма "познавательно"
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-2
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Three Days Grace
Новость года
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Tun
сколько здоровых молодых парней, мёд для госуслуг
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-8
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tolobas
А где 8-е, 9-е и 10-е место?
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ЛЮБИТЕЛЬ
Топ новость!
+38
0
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damondiamond
посветите ультрафиолетом
+35
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