Ренан, Пиняев, Малком, Вендел, Писарский – в рейтинге самых подорожавших игроков РПЛ весной (Transfermarkt)
Малком, Сергей Пиняев и Роберт Ренан вошли в десятку самых подорожавших игроков РПЛ весной.
Transfermarkt представил обновленный рейтинг стоимости футболистов российского чемпионата.
Больше всех в цене прибавил защитник «Зенита» Роберт Ренан – плюс 4 млн евро, теперь он стоит 7 млн.
Кроме Ренана, в топ-7 по увеличению трансферной стоимости в Мир РПЛ вошли:
2. Сергей Пиняев, «Локомотив» – плюс 3,5 млн евро (нынешняя цена – 7 млн евро);
3. Малком, «Зенит» – +3 млн евро (27 млн);
4. Вендел, «Зенит» – +3 млн евро (22 млн);
5. Даниил Уткин, «Ростов» – +2 млн евро (7 млн);
6. Владимир Писарский, «Крылья Советов» – +2 млн евро (2,5 млн);
7. Кади, «Краснодар» – +1,8 млн евро (3 млн евро).
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Весьма "познавательно"