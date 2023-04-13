Карпин о «Ростов» – «Зенит»: «Ни у кого нет ощущения чемпионского матча. Отрыв слишком большой, задачи и возможности у клубов слишком разные»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о предстоящем матче против «Зенита».

Команды встретятся в 23-м туре Мир РПЛ. Игра состоится 16 апреля. 

– Впереди матч двух лидеров. Есть ощущение, что это игра за золото, или «Зенит» слишком далеко оторвался?

– Это встреча двух команд, которые располагаются вверху турнирной таблицы, но думаю, что ни у кого нет ощущения чемпионского матча. Давайте все-таки будем реалистами: отрыв слишком большой, задачи и возможности у двух клубов слишком разные.

Мы с первого тура двигались от игры к игре, так и движемся дальше, думая только о предстоящей встрече, – сказал Карпин.

После 22 проведенных туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Ростов» идет вторым с 45 баллами. 

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16 комментариев

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Доктор Броманталь
Ответ Честный контроль
соломку Валера умеет подстелить заранее. В этом он не физрук.
Валера будучи тренером Спартака виртуозно научился искать причины собственных неудач.
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Честный контроль
соломку Валера умеет подстелить заранее. В этом он не физрук.
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Доктор Броманталь
Валера, ты спортсмен или нет ? Хороший тренер обязан мотивировать играть команду на победу даже если шансы мизерные. В истории 9 очков неоднократно отыгрывались.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Arti22
Что бы Валера не говорил, но по факту это чемпионский матч и если он его проиграет, к нему появятся большие вопросы.
Не пробовал сравнить бюджеты команд, стоимость составов перед публикованием подобного бреда?
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Алексеич (Ростов-Дон)
В любом случае матч не проходной, вызовет повышенный интерес. Надеюсь, качество игры будет достаточно хорошим. Одно смущает: уже несколько дней идёт дождь и заканчиваться не собирается.
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44ndfwwgbr
Всё равно Валераверим!
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Злодей Спб
Ответ Spartakus1984
Сложно будет Ростову,против зенита пенальти им вряд ли дадут)).
Сегодня в чате спартака прочел, что раз с этим сезоном уже всё понятно, основная задача КБ в 23 туре помочь Торпедо очками и спасти от вылета - в следующем сезоне вернут шесть!

Правда или брешут?
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Arti22
Что бы Валера не говорил, но по факту это чемпионский матч и если он его проиграет, к нему появятся большие вопросы.
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инок
Вопрос насчёт "игры за золото" позабавил, конечно)
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Спартак сила
физруку не в первый раз сливать зениту
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schwein
Я вот тут задумался. У Зенита за 22 тура 54 очка. В розыгрыше еще 24 очка, то есть максимум 78. А рекорд РПЛ 72 очка.
Чем вам не новый вызов?
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Spartakus1984
Сложно будет Ростову,против зенита пенальти им вряд ли дадут)).
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Никита Самарин
К сожалению так и есть. Но всегда есть шанс в одном единственном матче обыграть лидера, тем более когда у тебя есть Комличенко 😉(от пенальти никто не застрахован).
+3
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+3
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Forte Live
Всё адекватно. Никаких розовых очков.
+4
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Дед Щукарь порожняк не гонит
я согласен на ничью.
+4
-2
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Bartez1986
Журналист, который спросил про игру за золото - он нормальный вообще? или только положение в команд таблице знает?
+8
-2
+6
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