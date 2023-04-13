Карпин о «Ростов» – «Зенит»: «Ни у кого нет ощущения чемпионского матча. Отрыв слишком большой, задачи и возможности у клубов слишком разные»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о предстоящем матче против «Зенита».
Команды встретятся в 23-м туре Мир РПЛ. Игра состоится 16 апреля.
– Впереди матч двух лидеров. Есть ощущение, что это игра за золото, или «Зенит» слишком далеко оторвался?
– Это встреча двух команд, которые располагаются вверху турнирной таблицы, но думаю, что ни у кого нет ощущения чемпионского матча. Давайте все-таки будем реалистами: отрыв слишком большой, задачи и возможности у двух клубов слишком разные.
Мы с первого тура двигались от игры к игре, так и движемся дальше, думая только о предстоящей встрече, – сказал Карпин.
После 22 проведенных туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Ростов» идет вторым с 45 баллами.
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