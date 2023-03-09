Команды Месси не проходят действующих чемпионов стран в ЛЧ с 2018 года
Команды Лионеля Месси не проходят действующих чемпионов национальных лиг в ЛЧ с 2018 года.
В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» уступил «Баварии» (0:2, 0:1).
Ранее Месси дважды подряд проигрывал в турнире действующим чемпионам национальных лиг в составе «Барселоны» – каталонцы уступили «Баварии» в 1/4 финала в 2020 году (2:8) и «ПСЖ» в 1/8 финала в 2021 году (1:4, 1:1). Последний раз команда Лионеля Месси прошла действующего чемпиона национальной лиги в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2017/18, когда «Барселона» по сумме двух матчей обыграла «Челси».
>по привычке 2 года держались
Ничего глуппе я не слышал. Команда побеждает в лиге "по привычке" 🤣🤣🤣
Т.е. остальные команды не развиваются? И Наполи не изменился, который сейчас всех разрывает?)
Запах, я тебе и говорю, что у Холанда за пол сезона больше хет-триков, чем у роналду за 8 лет в АПЛ.
Месси 329 голов за 309 матчей
Роналду 311 голов за 292 матча.
Что, прямо-таки гораздо бОльшие пачки?
Ну и, где тут бОльшие пачки? У Рона соотношение даже лучше, к количеству сыгранных матчей
Пачками это сколько????
Больше чем у Салаха?? Больше чем Руни??? Больше чем у Кейна??? Больше чем у Агуэро???
Сколько хет-трика за 8 лет в АПЛ???)))
3 ИЛИ 4???)))
У Холанда за пол сезона больше Хет-трика чем у роналду за 8 лет.
Где он рвал то??)))
Пиарят Кокорина 2.0 на уровне Бога
С роналду они позорились клубам не из ТОП5 лиги, Аякс, Лион, Порту.
С роналду позорные поражение от карликов, клубы не из ТОП5 лиги.
До роналду 7 подряд СерииА, с роналду в первые за много много много лет 4 место в СерииА.
Такого позорного футболиста мир ещё не видел.