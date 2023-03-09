Команды Месси не проходят действующих чемпионов стран в ЛЧ с 2018 года

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Команды Лионеля Месси не проходят действующих чемпионов национальных лиг в ЛЧ с 2018 года.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» уступил «Баварии» (0:2, 0:1).

Ранее Месси дважды подряд проигрывал в турнире действующим чемпионам национальных лиг в составе «Барселоны» – каталонцы уступили «Баварии» в 1/4 финала в 2020 году (2:8) и «ПСЖ» в 1/8 финала в 2021 году (1:4, 1:1).   Последний раз команда Лионеля Месси прошла действующего чемпиона национальной лиги в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2017/18, когда «Барселона» по сумме двух матчей обыграла «Челси».

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45 комментариев

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FC.Barcelona
Ответ Bayern_Norway
Опять повторяю Месси классный игрок но Рон зверь просто.Он в свои годы в АПЛ голы пачками клал.
Роналду в ЛЧ после Реала изверг просто)
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Ислам Базгиев
А недействующих дополнил автор…
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Tahir Turk
Спортс,что за прикол? Почему не могу ни минусовать, ни плюсовать?
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Айлин 1990
Ответ KING_OF_RUSSIA
Из-за кого из-за него 🤡🤡🤡? Там куча махинаций у руководства, ты сначала разберись в вопросе, прежде чем лаять тут) >по привычке 2 года держались Ничего глуппе я не слышал. Команда побеждает в лиге "по привычке" 🤣🤣🤣 Т.е. остальные команды не развиваются? И Наполи не изменился, который сейчас всех разрывает?)
Наполи только начал 🤡, когда играл Кокорин2.0 Не было никого Наполи.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Айлин 1990
Ну конечно, по привычке 2 года держались, а на третий уже утратили всю силу который был, так как балласт добил Юве, а теперь из-за него 15 очков забрали у клуба , а ещё и он хочет судится сними, за свои крысиные деньги. Неблагодарный со...а
Из-за кого из-за него 🤡🤡🤡? Там куча махинаций у руководства, ты сначала разберись в вопросе, прежде чем лаять тут)
>по привычке 2 года держались
Ничего глуппе я не слышал. Команда побеждает в лиге "по привычке" 🤣🤣🤣
Т.е. остальные команды не развиваются? И Наполи не изменился, который сейчас всех разрывает?)
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Айлин 1990
Ответ KING_OF_RUSSIA
Комментарий удален модератором
А я о чем запах??))))
Запах, я тебе и говорю, что у Холанда за пол сезона больше хет-триков, чем у роналду за 8 лет в АПЛ.
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Andrew Chepaylo
Ответ dimamak10
Не защитник Месси, но и у Роналду ситуация была не лучше в юве. Юве 3 сезона до Рона: 1/8, 1/4, финал 3 сезона с Роном: 1/4, 1/8,1/8
А причем тут Роналду?
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Айлин 1990
Ответ KING_OF_RUSSIA
С Роналду 2 раза из 3 брали Серию А, не позорься
Ну конечно, по привычке 2 года держались, а на третий уже утратили всю силу который был, так как балласт добил Юве, а теперь из-за него 15 очков забрали у клуба , а ещё и он хочет судится сними, за свои крысиные деньги. Неблагодарный со...а
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koshaus
Ответ dimamak10
Не защитник Месси, но и у Роналду ситуация была не лучше в юве. Юве 3 сезона до Рона: 1/8, 1/4, финал 3 сезона с Роном: 1/4, 1/8,1/8
Рон уходил из Реала - обладателя 4-х ЛЧ за 5 лет, Месси бежал из Барсы после 6-ти лет ежегодных вылетов из плей-офф ЛЧ. Рон в Юве и в МЮ был лучшим бомбардиром в первый же сезон, а Месси за первый сезон забил 6!!! голов в Лиге 1. Как бы без вопросов понятно кто есть кто.
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FanLFC
Ответ Bayern_Norway
Опять повторяю Месси классный игрок но Рон зверь просто.Он в свои годы в АПЛ голы пачками клал.
У Роналду всего 1 раз больше 17 голов в АПЛ. Что за бред ты написал?
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Айлин 1990
Bayer_Norvay тебе вопрос за твои слова. Пачками это сколько???? Больше чем у Салаха?? Больше чем Руни??? Больше чем у Кейна??? Больше чем у Агуэро??? Сколько хет-трика за 8 лет в АПЛ???))) 3 ИЛИ 4???))) У Холанда за пол сезона больше Хет-трика чем у роналду за 8 лет. Где он рвал то??))) Пиарят Кокорина 2.0 на уровне Бога
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MajestySport
Отличное лицезрение пиар продукта ФИФА
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Glukinho
а Месси в свои - в Испании, причем гораздо бОльшими пачками
Ла Лига (пока Рон там играл)
Месси 329 голов за 309 матчей
Роналду 311 голов за 292 матча.
Что, прямо-таки гораздо бОльшие пачки?
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Glukinho
а Месси в свои - в Испании, причем гораздо бОльшими пачками
За период игры Рона в Реале у Месси 472 гола за 476 матчей, у Роналду 450 голов за 438 матчей.
Ну и, где тут бОльшие пачки? У Рона соотношение даже лучше, к количеству сыгранных матчей
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Игорь Климов
Ответ Николай Косаченко
якорь. пора к саудитам
Якорь7 уже в Аль-Наср.
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Айлин 1990
Ответ Николай Косаченко
якорь. пора к саудитам
Якорь уже играет в СА, зачем ему переходить из Аль Насрала на Аль Писаль???
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Айлин 1990
Ответ zrada prada
Месси пора в CAS жаловаться ! Вчера было 5 нарушений на нем , и не дали не одного пенальти беспредел ! Золотой пенальтист ЧМ не привык к такому судейству
У роналду 150+ пенальти и все они левые. Все позорные пенальти. Нет не 1 чистого пенальти. Вот он позорник.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Айлин 1990
До роналду 2 финала в ЛЧ Ювентус. С роналду позорные поражение от карликов, клубы не из ТОП5 лиги. До роналду 7 подряд СерииА, с роналду в первые за много много много лет 4 место в СерииА. Такого позорного футболиста мир ещё не видел.
С Роналду 2 раза из 3 брали Серию А, не позорься
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KING_OF_RUSSIA
Ответ dimamak10
Не защитник Месси, но и у Роналду ситуация была не лучше в юве. Юве 3 сезона до Рона: 1/8, 1/4, финал 3 сезона с Роном: 1/4, 1/8,1/8
Ты правда сравниваешь Юве и ПСЖ?) Сравни их зарплатные ведомости и трансферную политику в таком случае))
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Николай Косаченко
якорь. пора к саудитам
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Айлин 1990
Bayer_Norvay тебе вопрос за твои слова.

Пачками это сколько????
Больше чем у Салаха?? Больше чем Руни??? Больше чем у Кейна??? Больше чем у Агуэро???
Сколько хет-трика за 8 лет в АПЛ???)))
3 ИЛИ 4???)))
У Холанда за пол сезона больше Хет-трика чем у роналду за 8 лет.
Где он рвал то??)))
Пиарят Кокорина 2.0 на уровне Бога
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Numunu
Ответ Мадрид наказывает!
Фанат Пеонеля Мессе выходи, куда спрятался? Фудбол это жизнь, ты тоже)))
Отрываешься по полной ))
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Айлин 1990
Ответ dimamak10
Не защитник Месси, но и у Роналду ситуация была не лучше в юве. Юве 3 сезона до Рона: 1/8, 1/4, финал 3 сезона с Роном: 1/4, 1/8,1/8
2015 и 2017 Юве играл в финале.
С роналду они позорились клубам не из ТОП5 лиги, Аякс, Лион, Порту.
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Айлин 1990
Ответ СуперНегр228
До Месси:Финал и полуфинал ЛЧ С Месси:Два года подряд вылет из 1/8 ЛЧ Эффект Гения
До роналду 2 финала в ЛЧ Ювентус.
С роналду позорные поражение от карликов, клубы не из ТОП5 лиги.
До роналду 7 подряд СерииА, с роналду в первые за много много много лет 4 место в СерииА.

Такого позорного футболиста мир ещё не видел.
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rigobersong
Ответ dimamak10
Не защитник Месси, но и у Роналду ситуация была не лучше в юве. Юве 3 сезона до Рона: 1/8, 1/4, финал 3 сезона с Роном: 1/4, 1/8,1/8
Зачем защищать чемпиона мира, он всем и все доказал!:)) Остальное лишь пыль из пустыни:))
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