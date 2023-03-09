Команды Месси не проходят действующих чемпионов стран в ЛЧ с 2018 года

Команды Лионеля Месси не проходят действующих чемпионов национальных лиг в ЛЧ с 2018 года.

В 1/8 финала Лиги чемпионов « » уступил «Баварии» (0:2, 0:1).

Ранее Месси дважды подряд проигрывал в турнире действующим чемпионам национальных лиг в составе «Барселоны» – каталонцы уступили «Баварии» в 1/4 финала в 2020 году (2:8) и «ПСЖ» в 1/8 финала в 2021 году (1:4, 1:1). Последний раз команда Лионеля Месси прошла действующего чемпиона национальной лиги в 1/8 финала чемпионов в сезоне-2017/18, когда « » по сумме двух матчей обыграла « ».