Месси в случае возвращения в «Барсу» будет играть в полузащите. Клуб подпишет форварда летом – рассматривают Обамеянга и Роке из «Атлетико Паранаэнсе»

Теги ПСЖ Челси Йорди Кройфф высшая лига Бразилия премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига трансферы Атлетико Паранаэнсе Пьер-Эмерик Обамеянг Матеу Алемани Витор Роке Футбол

«Барселона» хочет летом подписать нападающего.

По информации Mundo Deportivo, если Лионель Месси вернется в «Барселону», он будет играть на позиции полузащитника, поэтому клуб хочет подписать еще одного форварда.

Ранее сообщалось, что основными кандидатами являются Пьер-Эмерик Обамеянг, летом 2022 года перешедший из «Барселоны» в «Челси», и 18-летний Витор Роке из бразильского «Атлетико Паранаэнсе».

Mundo Deportivo сообщает, что на прошлой неделе Матеу Алемани и Йорди Кройфф провели переговоры с отцом Витора Роке и одним из его агентов. Однако трансфер 18-летнего форварда обойдется «Барселоне» как минимум в 40 миллионов евро.

Месси надеется, что Лапорта лично свяжется с ним, чтобы обсудить возвращение в «Барсу». Хави уже рассказал Лео, какой будет его роль в команде

50 комментариев

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Zidan GOAT
Ответ Абдул Абакаев
в том что Лео не играет и не играл на статку нет никаких сомнений.
Ага, поэтому товарняк с Кюрасао отыграл до конца 🤣
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ariuntrius
Креатива точно добавит, но вмести с Левой -2 игрока в активном прессинге.
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Олег Акимов
Ответ Абдул Абакаев
вынуждены были. зарплатный фонд. его бы не продали без финансовых проблем
А сейчас что поменялось? Те же финансовые проблемы
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rej1sta
Ответ Mr@k123
Обаму назад потому что бесплатно и играть будет за 5К в неделю?...
Запасной вариант, если с Роке не получится
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vwzx8mx5vh
Ответ kaka10
Давайте на чистоту. Чемпионат Франции это монополия похлеще Германии. Месси брали для ЛЧ, где в плей-офф он 0+0. Про ЧМ только не рассказывайте. К ПСЖ это не относится
Ну это не так, рубилово там в каждом матче и против псж все заряженые на 200%, та же ницца возила псж в прошлом матче, легких матчей там нет

Лига 1 физически очень быстрая и силовая за счет афроамериканцев, с тактикой тоже все норм, от Ла лиги отличает отсутствие 2 суперсильных команд и все

Плюс Ла лига помягче будет
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PsichoEscape
Ответ Alex1104
Можно во ворота попробовать поставить с тем же успехом. Он, безусловно, прекрасный футболист, но полузащита не для него. Она подразумевает всё-таки участие в оборонительных действиях.
Последний сезон в барсе он простоял в районе центрального круга - чем не полузащитник
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Ola BP
Ответ Ramin Mamedov
а в чем прикол? кто кто, а полузащитник вроде всегда должен возвращаться в защиту, а Месси очень вряд ли будет этим заниматься же
Да ничего не поменяется. Так же будет стоять в опорной зоне, иногда уходя на фланги.
С мячом Месси будет прекрасен до самой пенсии, мне кажется.
Только будет ли Лео полезен для карьеры Хави?
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AnMe
Не знаю даже
Очень спорный момент, учитывая возраст и перестройку Барсы
В любом случае остаётся только ждать и надеяться на лучший исход
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vova123456
Ответ ФК Пушкино
Футбол с тех пор изменился.
Но такие случаи остались, финалисты ЧМ тому доказательства. У обеих команд был такой игрок который не отрабатывает в обороне. А также как минимум чемпионаты Италии, Испании и Франции будут выиграны командами с не отрабатывающими нападающими. АПЛ тоже может присоединиться, если Сити выиграет.
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Донат Голицин
Если будет Месси в полузащите то очевидно в роле классической 10 в ромбе с гави и Педри по флангам и де Йонгом опорником, вопрос что делать с Фати дембеле и всеми остальными фланговыми нападающими, те если он вернется он пол состава на скамейку посадит тк нужно будет поменять схему
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Я Гражданин Мира
Ответ kaka10
Давайте на чистоту. Чемпионат Франции это монополия похлеще Германии. Месси брали для ЛЧ, где в плей-офф он 0+0. Про ЧМ только не рассказывайте. К ПСЖ это не относится
Я с вами полностью согласен.
Но есть одно большое НО!!!
В составе псж в двнный момент кроме Месси и Мбпапе больше никого нето игроков уровня лиге чемпионов , которые могли выиграть лигу чемпионов.
Это колхозная команда, просто
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TemaGovnoed
Ответ Crazy Diamond
Назовете такого полузащитника в Барсе сейчас? Гави, Педри, все в обороне пашут это главная фишка сейчас в Барсе, очень крутой прессинг, я конечно буду рад увидеть Месси снова в Барсе, очень его люблю, но крайне настороженно к этому отношусь
А я не говорю, что такой полузащитник щас есть. Гави, Педри больше бокс-ту-боксы
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Crazy Diamond
Ответ TemaGovnoed
Атакующий полузащитник не возвращается
Назовете такого полузащитника в Барсе сейчас? Гави, Педри, все в обороне пашут это главная фишка сейчас в Барсе, очень крутой прессинг, я конечно буду рад увидеть Месси снова в Барсе, очень его люблю, но крайне настороженно к этому отношусь
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Я Гражданин Мира
Ответ Ramin Mamedov
а в чем прикол? кто кто, а полузащитник вроде всегда должен возвращаться в защиту, а Месси очень вряд ли будет этим заниматься же
Это не царские дела .😀😀😀
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Абдул Абакаев
Ответ Lincolneo
Я надеюсь что Месси сломает свое эго и будет играть в Барсе с огнем в глазах. Я более чем уверен что Хави сможет сделать из Месси полузащитника который играет в защиту, участвует в прессинге и не думает об личной статистики голов, а будет думать только о победе и трофеях. Если Месси сломает свое эго и лень на поле, то с его футбольным интеллектом он сможет играть как Гризманн или же ДэБруйне+-. В крайнем случае быть как Ибра в Милане тоже не плохой сценарий. Но если Месси повторит путь Роналду, который играл только на голы и для своей статистики, то тогда будет очень плохо для самой барсы и для самого Лео
в том что Лео не играет и не играл на статку нет никаких сомнений.
+6
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Абдул Абакаев
Ответ Олег Акимов
Зачем тогда отдавали Обамеянга менее года назад? Что с тех пор изменилось? Я серьёзно
вынуждены были. зарплатный фонд. его бы не продали без финансовых проблем
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Абдул Абакаев
Ответ Ramin Mamedov
а в чем прикол? кто кто, а полузащитник вроде всегда должен возвращаться в защиту, а Месси очень вряд ли будет этим заниматься же
если ставить его под Лёвой. то будут пахать не толко 2 других полузашитника ну и два вингера
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Ilia Maksiokov
Ответ 2vdhrvmmzf
Условный Роналдиньо который является идолом многих любителей футбола принимал какое то участие в оборонительных действиях?
Условный Роналдиньо играл на фланге как и Месси .
Деку в оборонительных действиях участие принимал
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B_Boris
Восьмёркой интересно будет посмотреть 👀
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Олег Акимов
Зачем тогда отдавали Обамеянга менее года назад? Что с тех пор изменилось? Я серьёзно
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kaka10
Ответ cektor
Месси уже и так плеймейкер 14+14 говорят сами за себя
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+6
-15
-9
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zinovy itskovich
Месси, если будет играть за Барсу, то в полузащите. А если не будет играть в полузащите, то будет играть в другой команде за 400 млн.
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Lincolneo
Я надеюсь что Месси сломает свое эго и будет играть в Барсе с огнем в глазах. Я более чем уверен что Хави сможет сделать из Месси полузащитника который играет в защиту, участвует в прессинге и не думает об личной статистики голов, а будет думать только о победе и трофеях. Если Месси сломает свое эго и лень на поле, то с его футбольным интеллектом он сможет играть как Гризманн или же ДэБруйне+-. В крайнем случае быть как Ибра в Милане тоже не плохой сценарий.
Но если Месси повторит путь Роналду, который играл только на голы и для своей статистики, то тогда будет очень плохо для самой барсы и для самого Лео
0
-2
-2
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DDii
Ответ 2vdhrvmmzf
Условный Роналдиньо который является идолом многих любителей футбола принимал какое то участие в оборонительных действиях?
Условный Роналдиньо не играл в 35 в Топ клубе.
+4
-1
+3
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TinTin
Обамеянга? А че не Суареза или Давида Вилью? Самуэль Этоо тоже вроде без клуба сейчас, можно еще более ранние свои варианты рассмотреть
+2
-2
0
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