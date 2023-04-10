Месси в случае возвращения в «Барсу» будет играть в полузащите. Клуб подпишет форварда летом – рассматривают Обамеянга и Роке из «Атлетико Паранаэнсе»
«Барселона» хочет летом подписать нападающего.
По информации Mundo Deportivo, если Лионель Месси вернется в «Барселону», он будет играть на позиции полузащитника, поэтому клуб хочет подписать еще одного форварда.
Ранее сообщалось, что основными кандидатами являются Пьер-Эмерик Обамеянг, летом 2022 года перешедший из «Барселоны» в «Челси», и 18-летний Витор Роке из бразильского «Атлетико Паранаэнсе».
Mundo Deportivo сообщает, что на прошлой неделе Матеу Алемани и Йорди Кройфф провели переговоры с отцом Витора Роке и одним из его агентов. Однако трансфер 18-летнего форварда обойдется «Барселоне» как минимум в 40 миллионов евро.
Месси надеется, что Лапорта лично свяжется с ним, чтобы обсудить возвращение в «Барсу». Хави уже рассказал Лео, какой будет его роль в команде
Лига 1 физически очень быстрая и силовая за счет афроамериканцев, с тактикой тоже все норм, от Ла лиги отличает отсутствие 2 суперсильных команд и все
Плюс Ла лига помягче будет
С мячом Месси будет прекрасен до самой пенсии, мне кажется.
Только будет ли Лео полезен для карьеры Хави?
Очень спорный момент, учитывая возраст и перестройку Барсы
В любом случае остаётся только ждать и надеяться на лучший исход
Но есть одно большое НО!!!
В составе псж в двнный момент кроме Месси и Мбпапе больше никого нето игроков уровня лиге чемпионов , которые могли выиграть лигу чемпионов.
Это колхозная команда, просто
Деку в оборонительных действиях участие принимал
Но если Месси повторит путь Роналду, который играл только на голы и для своей статистики, то тогда будет очень плохо для самой барсы и для самого Лео