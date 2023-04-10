Месси в случае возвращения в «Барсу» будет играть в полузащите. Клуб подпишет форварда летом – рассматривают Обамеянга и Роке из «Атлетико Паранаэнсе»

«Барселона» хочет летом подписать нападающего.

По информации Mundo Deportivo, если вернется в «Барселону», он будет играть на позиции полузащитника, поэтому клуб хочет подписать еще одного форварда.

Ранее сообщалось, что основными кандидатами являются , летом 2022 года перешедший из «Барселоны» в « », и 18-летний Витор Роке из бразильского « ».

Mundo Deportivo сообщает, что на прошлой неделе Матеу Алемани и провели переговоры с отцом Витора Роке и одним из его агентов. Однако трансфер 18-летнего форварда обойдется «Барселоне» как минимум в 40 миллионов евро.

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