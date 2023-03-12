Месси – самый дорогой игрок, бесплатно сменивший клуб. Доннарумма – 2-й, Алаба – 3-й, Погба – 5-й

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Лионель Месси признан самым дорогим игроком, сменившим команду в статусе свободного агента.

По подсчетам Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинца, бесплатно перешедшего в «ПСЖ» в 2021 году, составляла на момент заключения сделки 80 млн евро.

В список также вошли:

1. Лионель Месси – 80 млн, из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2021 году;

2. Джанлуиджи Доннарумма – 60 млн евро, из «Милана» в «ПСЖ» в 2021 году;

3. Давид Алаба – 55 млн евро, из «Баварии» в «Реал» в 2021 году;

4. Роберт Левандовски – 50 млн евро, из «Боруссии» в «Баварию» в 2014 году;

5. Поль Погба – 48 млн евро, из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус» в 2022 году;

6-7. Мемфис Депай – 45 млн евро, из «Лиона» в «Барселону» в 2021 году;

6-7. Франк Кессиэ – 45 млн евро, из «Милана» в «Барселону» в 2022 году;

8-11. Стефан де Врей – 40 млн евро, из «Лацио» в «Интер» в 2018 году;

8-11. Леон Горетцка – 40 млн евро, из «Шальке» в «Баварию» в 2018 году;

8-11. Аарон Рэмзи – 40 млн евро, из «Арсенала» в «Ювентус» в 2019 году;

8-11. Антонио Рюдигер – 40 млн евро, из «Челси» в «Реал» в 2022 году.

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18 комментариев

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Dexter Dallas
Ответ Блуждающий странник
Двое из Милана. Чисто представить если даже половину суммы отбить от Кессье и Доннаруммы сейчас команда смогла бы усилиться как следует, а не собирать копейки
А главное что один, что второй провалились. Особенно конечно странно долларума смотрелся рассказывая басни о Милане в сердце и при этом. Потом ныл, что ему Милан не дал столько денег, сколько псж. А по итогу там вышло, что в Милане он вообще бы заработал больше по-моему. Что-то типо того было. Но может ошибаюсь
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Сергей Киреев
Переход Роналду в СА?
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Dexter Dallas
Ответ a2wai
Самый обидное, наверное, переход Горецки из Шальке в Баварию. Очевидно, что в Гельзенкирхине хотели на трансфере заработать, но суетиться начали тогда, когда стало очевидно, что Горецка уйдет в Баварию бесплатно.
Так это же тема Баварии. Один переход левандовского чего стоит.
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Блуждающий странник
Ответ a2wai
Самый обидное, наверное, переход Горецки из Шальке в Баварию. Очевидно, что в Гельзенкирхине хотели на трансфере заработать, но суетиться начали тогда, когда стало очевидно, что Горецка уйдет в Баварию бесплатно.
Кому как. Для меня самый обидный это переход Кессье. Обманул болельщиков, сказал, что продлит контракт после олимпиады и ушел свободным агентом. Очень некрасивая история, при чем и сам небось жалеет, не очень у него идет в Барсе, а в Милане мог стать легендой на долгие годы. Публика его обожала, был лидером вокруг которого строили новый проект, но президент решил попробовать себя в Испании где ему обещали светлое будущее и золотые горы
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Under
Ответ Месси,суарес, неймар лучшие Минкаилов
Рэмзи 40?
почему нет?
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Блуждающий странник
Двое из Милана. Чисто представить если даже половину суммы отбить от Кессье и Доннаруммы сейчас команда смогла бы усилиться как следует, а не собирать копейки
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хавбек+
Рюдигера недооценили нынче даже бестолковые цз дороже идут
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AlexKovalev
Если б Левандовски в наше время переходил свободным агентом в том же возрасте, то стоил бы не меньше 150
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_Amelina_ Landau
Погба? Серьёзно? Он кому-нибудь еще нужен? ))
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DolJun
кристенсен - бесценен, сразу заставил местных кулес забыть про гавича и прочих пуйолей
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sitnik
Горецка топ рейтинга
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Нефанатик
По факту, за него никогда никто не платил ни копейки)) на сколько бы его не оценивали.
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rigobersong
Король футбола!:)👑👑👑
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Алексей Кузьмичев
Рэмси 40 миллионов ахахах
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a2wai
Самый обидное, наверное, переход Горецки из Шальке в Баварию. Очевидно, что в Гельзенкирхине хотели на трансфере заработать, но суетиться начали тогда, когда стало очевидно, что Горецка уйдет в Баварию бесплатно.
+5
-1
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Fox_Mulder_12
А как же переход фрукта в Аль-Наср?
+3
-7
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Los Galácticos
Месси в этом рейтинге ни о чём, вот сделка Баварии это нечто.
+3
-7
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Месси,суарес, неймар лучшие Минкаилов
Рэмзи 40?
+11
-2
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