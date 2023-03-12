Месси – самый дорогой игрок, бесплатно сменивший клуб. Доннарумма – 2-й, Алаба – 3-й, Погба – 5-й

признан самым дорогим игроком, сменившим команду в статусе свободного агента.

По подсчетам Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинца, бесплатно перешедшего в « » в 2021 году, составляла на момент заключения сделки 80 млн евро.

В список также вошли:

1. Лионель Месси – 80 млн, из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2021 году;

2. – 60 млн евро, из «Милана» в «ПСЖ» в 2021 году;

3. Давид Алаба – 55 млн евро, из «Баварии» в «Реал» в 2021 году;

4. – 50 млн евро, из « » в «Баварию» в 2014 году;

5. Поль Погба – 48 млн евро, из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус» в 2022 году;

6-7. Мемфис Депай – 45 млн евро, из «Лиона» в «Барселону» в 2021 году;

6-7. Франк Кессиэ – 45 млн евро, из «Милана» в «Барселону» в 2022 году;

8-11. Стефан де Врей – 40 млн евро, из «Лацио» в «Интер» в 2018 году;

8-11. Леон Горетцка – 40 млн евро, из «Шальке» в «Баварию» в 2018 году;

8-11. Аарон Рэмзи – 40 млн евро, из «Арсенала» в «Ювентус» в 2019 году;

8-11. Антонио Рюдигер – 40 млн евро, из «Челси» в «Реал» в 2022 году.

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