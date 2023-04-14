В чемпионат Саудовской Аравии после Роналду и Месси хотят подписать 50 игроков из топ-5 лиг и Португалии

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

В чемпионат Саудовской Аравии после Криштиану Роналду хотят подписать 50 игроков топ-5 лиг.

Как пишет ESPN, вслед за Роналду в Саудовскую Аравию может переехать Лионель Месси, контракт которого с «ПСЖ» истекает этим летом. Однако руководство чемпионата Саудовской Аравии не планируется останавливаться на этом.

Источники в Саудовской Аравии сообщили ESPN, что летом лига планирует подписать до 50 футболистов из топ-5 лиг, а также из чемпионата Португалии. Этот план поддерживает Министерство спорта Саудовской Аравии. Главной целью станут игроки, контракты которых с нынешними клубами истекают летом. В их число входят Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Адама Траоре («Вулверхэмптон»), Йерри Мина и Абдулай Дукуре (оба – «Эвертон»). Источники в Саудовской Аравии сообщили ESPN, что финансовые сложности, с которыми столкнулись некоторые европейские клубы, открыли новые трансферные возможности для саудовских команд.

Почти у всех саудовских клубов в заявках сейчас по восемь иностранцев – это максимально допустимая квота. Но, как пишет ESPN, летом ожидается значительный рост качества иностранцев, выступающих в лиге. Клубы проведут чистку составов.

Один агент сообщил ESPN, что он вел переговоры с клубами из Саудовской Аравии по игрокам сборных Испании, Марокко и Колумбии. Отмечается, что, несмотря на огромную зарплату, которую получает Роналду в «Аль-Насре», большинству футболистов не предложат аналогичных сумм. Роналду и Месси в данной ситуации рассматривают как исключения.

«Это не будет что-то вроде чемпионата Китая несколько лет назад. Планов по вложению огромных сумм нет. Саудовская Аравия быстро меняется, а футбол – массовый вид спорта, у него множество болельщиков. Это было видно во время чемпионата мира в Катаре. Цель – сделать чемпионат Саудовской Аравии лучшей лигой региона. Но это не попытка подписать 50 лучших игроков мира. Мы хотим повысить качество и имидж лиги, сделать ее первым выбором за пределами топ-лиг Европы», – сказал источник.

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9 комментариев

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Three Days Grace
ну вот и аргумент за переход в Азию
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&_Bishep_&
Ответ Экспертное мнение
Действительно, что им собственно мешает сделать лигу топовой? Установить минимальную зп 50 млн, и всё, игроки из топ лиг попрутся потоком. В общем, я за Аль-Хиляль если что. Hala Al-Hilal!
Но пост держать всем придется.
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bolatov.t@icloud.com
Европейские матеря еще нарожают новых звезд, пусть идут)
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cektor
а месси что уже дал согласие на чемпионат верблюдов ? ахах не смешите
+3
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Severfan
скоро и арабская лига обгонит РПЛ. или уже обогнала
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-1
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Экспертное мнение
Действительно, что им собственно мешает сделать лигу топовой? Установить минимальную зп 50 млн, и всё, игроки из топ лиг попрутся потоком. В общем, я за Аль-Хиляль если что. Hala Al-Hilal!
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-1
-1
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Евгений Квасников
Ого-го. может быть, т к СА хочет провести у себя ЧМ. А ИМИДЖ НАДО ПОДНИМАТЬ!!!! ДЕНЬГИ ЕСТЬ ТАК ЧТО УДАЧИ ИМ!!!
+1
-1
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igls54
Время ########### историй
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-1
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Marat Sultanov
Китайская лига 2.0
+4
-1
+3
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