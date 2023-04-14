В чемпионат Саудовской Аравии после Роналду и Месси хотят подписать 50 игроков из топ-5 лиг и Португалии

В чемпионат Саудовской Аравии после Криштиану Роналду хотят подписать 50 игроков топ-5 лиг.

Как пишет ESPN, вслед за Роналду в Саудовскую Аравию может переехать , контракт которого с « » истекает этим летом. Однако руководство чемпионата Саудовской Аравии не планируется останавливаться на этом.

Источники в Саудовской Аравии сообщили ESPN, что летом лига планирует подписать до 50 футболистов из топ-5 лиг, а также из чемпионата Португалии. Этот план поддерживает Министерство спорта Саудовской Аравии. Главной целью станут игроки, контракты которых с нынешними клубами истекают летом. В их число входят Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Адама Траоре («Вулверхэмптон»), Йерри Мина и Абдулай Дукуре (оба – «Эвертон»). Источники в Саудовской Аравии сообщили ESPN, что финансовые сложности, с которыми столкнулись некоторые европейские клубы, открыли новые трансферные возможности для саудовских команд.

Почти у всех саудовских клубов в заявках сейчас по восемь иностранцев – это максимально допустимая квота. Но, как пишет ESPN, летом ожидается значительный рост качества иностранцев, выступающих в лиге. Клубы проведут чистку составов.

Один агент сообщил ESPN, что он вел переговоры с клубами из Саудовской Аравии по игрокам сборных Испании, Марокко и Колумбии. Отмечается, что, несмотря на огромную зарплату, которую получает Роналду в « », большинству футболистов не предложат аналогичных сумм. и Месси в данной ситуации рассматривают как исключения.

«Это не будет что-то вроде чемпионата Китая несколько лет назад. Планов по вложению огромных сумм нет. Саудовская Аравия быстро меняется, а футбол – массовый вид спорта, у него множество болельщиков. Это было видно во время чемпионата мира в Катаре. Цель – сделать чемпионат Саудовской Аравии лучшей лигой региона. Но это не попытка подписать 50 лучших игроков мира. Мы хотим повысить качество и имидж лиги, сделать ее первым выбором за пределами топ-лиг Европы», – сказал источник.