Месси – 3-й в истории игрок, забивший 100+ голов за сборную. У Роналду 122, у Даеи – 109
Лионель Месси сделал хет-трик в товарищеском матче с Кюрасао (7:0).
Форвард сборной Аргентины стал третьим в истории игроком, забившим не менее 100 голов за национальную команду. Всего на его счету 102 мяча.
Рекордсмен – нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду с 122 голами, вторым идет Али Даеи (Иран, 109).
Днарь он Аль Насровский и жить тебе с этим.
Но рекорд Месси он не побьёт никогда, так как не играет в ЮА.
А у Месси таких матчей всего 7. Дубовик 32 и 7 это не одно и тоже, а это в 3 раза больше карликов подают рюналде.
Хороший рейтинг из топ сборных для рюналду.
Рейтинг 144 🇱🇹 Литва = 7.
Рейтинг 153 🇦🇩 Андорра = 6.
Рейтинг 133🇱🇻 Латвия = 5.
Рейтинг 109 🇪🇪 Эстония = 4.
Рейтинг 123🇫🇴 Фарерские Острова 4.
Рейтинг 194🇱🇮 Лихтенштейн = 2.
Рейтинг 125 🇦🇿 Азербайджан = 2.
Рейтинг 115🇰🇿 Казахстан = 2.
Рейтинг 110 🇨🇾 Кипр = 2.
Рейтинг 105🇳🇿 Новая Зеландия = 1.
Рейтинг 112КНДР = 1.
Годы когда рюналду забивал Андорра, Люксембургу, Литве, Латвии первые голы они были где-то 205,200,210 и 215
Съел???
Пешеход за карьеру забил 0 Бразилии в официальных матчах, единственной стабильно сильной команде на своём контененте
Хочу после каждого гола напоминать гелевым сколько ещё осталось голов.
Никогда не сравнивайте Месси с рюналду по голам за сборную.
Так как один играет в Европе а другой за ЮА.
Ведь мы незнаем сколько Месси забил бы в Европе и сколько рюналду в ЮА.
Месси надо по голам сравнить с Пеле, Неймаром, Роналдо 🇧🇷, Роналдиньо, Ромарио, Кавани, Суарес, Марадона и т.п.
У рюналду с Левой, Лукаку, Кейн, Пушкаш, Герд Мюллер, Холанд, Мбапе и т.п.
Это ты про...
Золото МЧМ-2005
Серебро КА-2007
Золото Олимпиады-2008
Серебро ЧМ-2014
Серебро КА-2015
Серебро КА-2016
Бронзу КА-2019
Золото КА-2021
Победную Финалиссиму-2022
ЧМ-2022
И про уже почти 7 лет как лучшего бомбардира в истории сб. Аргентины?
Такое се.
По факту он просто в конце добрал и закончил логически начатое ещё на Under-20 ЧМ в 2005.
Безупречная стабильная карьера.
И удачной она была всё время кроме цикла кокаинового тренерства Марадоны. 2008-2010 и еще год наследственных отходосов после шизы Армандыча реально в унитаз слили. Благо не оказалось фатально в целом.