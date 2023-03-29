Месси – 3-й в истории игрок, забивший 100+ голов за сборную. У Роналду 122, у Даеи – 109

сделал хет-трик в товарищеском матче с Кюрасао (7:0).

Форвард сборной стал третьим в истории игроком, забившим не менее 100 голов за национальную команду. Всего на его счету 102 мяча.

Рекордсмен – нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду с 122 голами, вторым идет ( , 109).