Месси – 3-й в истории игрок, забивший 100+ голов за сборную. У Роналду 122, у Даеи – 109

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Сборная Ирана по футболу высшая лига Саудовская Аравия Али Даеи Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Лионель Месси сделал хет-трик в товарищеском матче с Кюрасао (7:0).

Форвард сборной Аргентины стал третьим в истории игроком, забившим не менее 100 голов за национальную команду. Всего на его счету 102 мяча.

Рекордсмен – нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду с 122 голами, вторым идет Али Даеи (Иран, 109).

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45 комментариев

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Айлин 1990
Ответ Aleksandr Dubovik
Ахахаха какая удобная статистика? А ты в курсе что вторая сборная которой он забивал это Швеция, причем во времена с праймовым Ибрагимовичем? А где была статистика Гнома? Ни одного гола в официальных матчах против Бразилии, вся стата это кюросао да Панама, а потом такие 🤡 пытаются доказать, что этот мутант выросший на инъекциях тестостерона ровня величайшему КР7😂😂😂
Дубовик, Тут рейтинг из карликов с рейтингом 100 и выше. Причём тут Швеция??)))🤣🤣🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Днарь он Аль Насровский и жить тебе с этим.
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Aleksandr Dubovik
Ответ Айлин 1990
Дубовик, У рюналду 32 матча против сборных у кого рейтинг 100,150,200,250. А у Месси таких матчей всего 7. Дубовик 32 и 7 это не одно и тоже, а это в 3 раза больше карликов подают рюналде. Хороший рейтинг из топ сборных для рюналду. Рейтинг 144 🇱🇹 Литва = 7. Рейтинг 153 🇦🇩 Андорра = 6. Рейтинг 133🇱🇻 Латвия = 5. Рейтинг 109 🇪🇪 Эстония = 4. Рейтинг 123🇫🇴 Фарерские Острова 4. Рейтинг 194🇱🇮 Лихтенштейн = 2. Рейтинг 125 🇦🇿 Азербайджан = 2. Рейтинг 115🇰🇿 Казахстан = 2. Рейтинг 110 🇨🇾 Кипр = 2. Рейтинг 105🇳🇿 Новая Зеландия = 1. Рейтинг 112КНДР = 1. Годы когда рюналду забивал Андорра, Люксембургу, Литве, Латвии первые голы они были где-то 205,200,210 и 215 Съел???
Ахахаха какая удобная статистика? А ты в курсе что вторая сборная которой он забивал это Швеция, причем во времена с праймовым Ибрагимовичем? А где была статистика Гнома? Ни одного гола в официальных матчах против Бразилии, вся стата это кюросао да Панама, а потом такие 🤡 пытаются доказать, что этот мутант выросший на инъекциях тестостерона ровня величайшему КР7😂😂😂
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Айлин 1990
Ответ Adham Boy
В будущем Мбаппе побьёт все рекорды, так кажется.
Мбапе побьёт рекорд рюналду, так как он тоже играет в Европе.
Но рекорд Месси он не побьёт никогда, так как не играет в ЮА.
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Айлин 1990
Ответ Aleksandr Dubovik
Лол да твой карлан стату и делает на Кюросао с тринидадами, когда как его величество КР7 казнил каждую сборную в Европу. Что с лицом?
Дубовик, У рюналду 32 матча против сборных у кого рейтинг 100,150,200,250.

А у Месси таких матчей всего 7. Дубовик 32 и 7 это не одно и тоже, а это в 3 раза больше карликов подают рюналде.

Хороший рейтинг из топ сборных для рюналду.

Рейтинг 144 🇱🇹 Литва = 7.
Рейтинг 153 🇦🇩 Андорра = 6.
Рейтинг 133🇱🇻 Латвия = 5.
Рейтинг 109 🇪🇪 Эстония = 4.
Рейтинг 123🇫🇴 Фарерские Острова 4.
Рейтинг 194🇱🇮 Лихтенштейн = 2.
Рейтинг 125 🇦🇿 Азербайджан = 2.
Рейтинг 115🇰🇿 Казахстан = 2.
Рейтинг 110 🇨🇾 Кипр = 2.
Рейтинг 105🇳🇿 Новая Зеландия = 1.
Рейтинг 112КНДР = 1.

Годы когда рюналду забивал Андорра, Люксембургу, Литве, Латвии первые голы они были где-то 205,200,210 и 215

Съел???
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Федя Букин
Ответ Александр Куприянов
Да, ненадо сравнивать пешехода с гоатом. Пешеход за карьеру забил 0 Бразилии в официальных матчах, единственной стабильно сильной команде на своём контененте
ппц ты беспощадный
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Иван Петров
Король Кюросао.
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Александр Куприянов
Ответ Айлин 1990
Скажу следующее слова. Никогда не сравнивайте Месси с рюналду по голам за сборную. Так как один играет в Европе а другой за ЮА. Ведь мы незнаем сколько Месси забил бы в Европе и сколько рюналду в ЮА. Месси надо по голам сравнить с Пеле, Неймаром, Роналдо 🇧🇷, Роналдиньо, Ромарио, Кавани, Суарес, Марадона и т.п. У рюналду с Левой, Лукаку, Кейн, Пушкаш, Герд Мюллер, Холанд, Мбапе и т.п.
Да, ненадо сравнивать пешехода с гоатом.
Пешеход за карьеру забил 0 Бразилии в официальных матчах, единственной стабильно сильной команде на своём контененте
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Aleksandr Dubovik
А вот эти лицемерные фанатки гнома учитывают, что Кюросао за последние 1,5 года обыграли только Гондурас? Или это неудобная статистика для них?
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Aleksandr Dubovik
Ответ NomerSports
В списке один гений и два статиста .
Согласен, но хотя Али достоин быть на пьедестале с Роналду, когда как аргентос просто пассажир
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Aleksandr Dubovik
Ответ Айлин 1990
Скажу следующее слова. Никогда не сравнивайте Месси с рюналду по голам за сборную. Так как один играет в Европе а другой за ЮА. Ведь мы незнаем сколько Месси забил бы в Европе и сколько рюналду в ЮА. Месси надо по голам сравнить с Пеле, Неймаром, Роналдо 🇧🇷, Роналдиньо, Ромарио, Кавани, Суарес, Марадона и т.п. У рюналду с Левой, Лукаку, Кейн, Пушкаш, Герд Мюллер, Холанд, Мбапе и т.п.
Лол да твой карлан стату и делает на Кюросао с тринидадами, когда как его величество КР7 казнил каждую сборную в Европу. Что с лицом?
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Aleksandr Dubovik
Ответ Universal1000
Ну нет. Куева туча товарняков ЮА сборных проводится друг против друга. А один товарняк против Бразилии стоит 187 официалкок с Лихтенштейном и Литвой. Ста восьмидесяти семи. Минимум.)
Лол твои кюросао за последние 1,5 года обыграли только Гондурас, когда как в Европе уровень сборных на порядок выше. Но вам сектантам разве что-то докажешь?🤡
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Алексей Фирстов
Великий!!!
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NomerSports
Ответ Lucky Z
И переписывал голы с партнеров на себя
Тут и добавить нечего
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usamaaliev2819@mail.ru
Ответ Рождён в 90
18 декабря 2022 ты видимо пропустил
Он родился 19 декабря 🤣
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Айлин 1990
Ответ Отец Абду
В чем?:) По голам против Лихтенштейна, Люксембурга Мальты, Андорры или по росту?:)
Кстати кто знает, сколько ещё осталось Королю забить, что быть лучшим бомбардиром в Европе???
Хочу после каждого гола напоминать гелевым сколько ещё осталось голов.
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Рождён в 90
Ответ Dmitry Shaolin
Нет, я видел этот постановочный спектакль. На одном месте при чем.
Да, да, а ещё луна полая и над нами купол, земля плоская и стоит на трех черепахах. Ты сам то в это веришь?
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Айлин 1990
Ответ Отец Абду
Да не, они убрали эту дату из своей жизни:) Теперь для них 18-декабря не существует:)
Теперь у них Декабрь из 30 дней состоит))) 18 Декабрь они убрали)))
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Айлин 1990
Скажу следующее слова.

Никогда не сравнивайте Месси с рюналду по голам за сборную.
Так как один играет в Европе а другой за ЮА.

Ведь мы незнаем сколько Месси забил бы в Европе и сколько рюналду в ЮА.

Месси надо по голам сравнить с Пеле, Неймаром, Роналдо 🇧🇷, Роналдиньо, Ромарио, Кавани, Суарес, Марадона и т.п.

У рюналду с Левой, Лукаку, Кейн, Пушкаш, Герд Мюллер, Холанд, Мбапе и т.п.
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Adham Boy
В будущем Мбаппе побьёт все рекорды, так кажется.
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Терминатор///Айлбибекович
Ответ Dmitry Shaolin
Нет, я видел этот постановочный спектакль. На одном месте при чем.
Вас таких несколько тут на сайте.Криштианофилия последней стадии.И думаю медицина тут бессильна.
+8
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MK
Ответ NomerSports
Месси ведёт себя как здоровый человек , радуется голам обнимается с партнерами отдаёт пенальти . А потом его будут сравнивать по статистике с жадным эгоистом который неоднократно в карьере ходил с кислой миной если забивал не он, забирал пенки и шакалил все рикошеты что бы потом заявить о своей уникальности . Мде
особенно голы с волосами украсть )
+9
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Dmitry Shaolin
Ответ otchim kaloeda
поднимем бокалы за тяжело больных
Да, сочувствую тебе. Но я не пью, извиняй.
+1
-7
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Universal1000
Ответ Joel Campbell
Одну из самых неудачных международных карьер превратил в карьеру мечты для любого футболиста Лучший
Одну из самых неудачных? )
Это ты про...

Золото МЧМ-2005
Серебро КА-2007
Золото Олимпиады-2008
Серебро ЧМ-2014
Серебро КА-2015
Серебро КА-2016
Бронзу КА-2019
Золото КА-2021
Победную Финалиссиму-2022
ЧМ-2022
И про уже почти 7 лет как лучшего бомбардира в истории сб. Аргентины?

Такое се.
По факту он просто в конце добрал и закончил логически начатое ещё на Under-20 ЧМ в 2005.

Безупречная стабильная карьера.

И удачной она была всё время кроме цикла кокаинового тренерства Марадоны. 2008-2010 и еще год наследственных отходосов после шизы Армандыча реально в унитаз слили. Благо не оказалось фатально в целом.
+14
-4
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otchim kaloeda
Ответ Dmitry Shaolin
Он не чемпион
поднимем бокалы за тяжело больных
+7
-1
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Dmitry Shaolin
Ответ Рождён в 90
18 декабря 2022 ты видимо пропустил
Нет, я видел этот постановочный спектакль. На одном месте при чем.
+3
-10
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