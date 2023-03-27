Роналду увеличил отрыв от Месси по голам за сборную до 23 – у Криштиану 122 мяча, у Лео – 99. Они лучшие из действующих игроков
Криштиану Роналду увеличил отрыв от Лионеля Месси по голам за сборную.
В каждом из двух матчей квалификации Евро-2024 в марте – со сборными Лихтенштейна и Люксембурга – португалец отметился дублем. Лионель Месси забил гол в товарищеском матче со сборной Панамы, который Аргентина выиграла со счетом 2:0.
На счету Роналду, возглавляющего список лучших бомбардиров сборных, 122 гола за национальную команду Португалии, а на счету Месси, идущего третьим – 99 голов в составе сборной Аргентины. Таким образом, Криштиану оторвался от Лео по этому показателю на 23 гола.
На втором месте идет бывший форвард сборной Ирана Али Даеи со 109 голами.
В ночь со вторника на среду сборная Аргентины проведет товарищеский матч с Кюрасао.
Роналду забивает Люксембургу чаще всего из сборных – 11 голов. Литва и Швеция на 2-м месте – по 7
Геша -450 голов
Месси -672 гола
Сборные :
Геша - 0+0 в ПО ЧМ
Месси - Чемпион Мира
Тотальное доминирование во всём..
P.S. Это я ещё не считал кол-во проведённых матчей на всех уровнях и кол-во ЗМ и ЗБ у обоих... А есть ещё кол-во выигранных титулов... А-ха-ха-ха. 😋..
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7 чемпионств Месси против 2 - это схожая?
Типо победа Реал Мадрида над Химками ценилась бы выше, чем над Балтикой?)
Роналду - 696 голов
Месси - 673 голов.
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