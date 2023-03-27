Роналду увеличил отрыв от Месси по голам за сборную до 23 – у Криштиану 122 мяча, у Лео – 99. Они лучшие из действующих игроков

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Али Даеи Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду увеличил отрыв от Лионеля Месси по голам за сборную.

В каждом из двух матчей квалификации Евро-2024 в марте – со сборными Лихтенштейна и Люксембурга – португалец отметился дублем. Лионель Месси забил гол в товарищеском матче со сборной Панамы, который Аргентина выиграла со счетом 2:0.

На счету Роналду, возглавляющего список лучших бомбардиров сборных, 122 гола за национальную команду Португалии, а на счету Месси, идущего третьим – 99 голов в составе сборной Аргентины. Таким образом, Криштиану оторвался от Лео по этому показателю на 23 гола.

На втором месте идет бывший форвард сборной Ирана Али Даеи со 109 голами.

В ночь со вторника на среду сборная Аргентины проведет товарищеский матч с Кюрасао.

Роналду забивает Люксембургу чаще всего из сборных – 11 голов. Литва и Швеция на 2-м месте – по 7

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140 комментариев

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Holy Diver
Ответ Artem MERLIN
Сомневаюсь что Роналду когда-либо сократит отрыв от Месси по количеству выигранных кубков мира
Может и сократит. Всего-то нужно несколько пенок на протяжении всего плей-офф, ну и полностью запретить наказывать игроков сборной Португалии.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Mortimer1
По факту у второго кубка никогда не будет)
Естественно, 40 лет почти, какие кубки мира уже.
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Alex8007
Роналду - велик, Месси - жалок, вот и вся разница. По классике гномику сегодня дадут пенальти пробить в ворота Кюрасао
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нелюбитель футбола
Ответ azikevich
Месси вообще в курсе, что он гонится за Роналду? а то первый все увеличивает и увеличивает
Геша прекратил гнаться за Месси 18 декабря... Занавес..
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EL BICHO
Ответ Oskar 09
Ну да теперь Рон будет ж...пу рвать играть чтобы хотя-бы в этом компоненте превзойти его чтобы месси его не догнал.
Он не только на уровне сборных опережает, но и на клубном уровне: голы, забитые в топ-4 лиг; а главное, в ЛЧ, особенно начиная с 1/4, что называется, тотальное доминирование
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нелюбитель футбола
Ответ EL BICHO
Клубная карьера ( топ-3 лиги): Роналду - 696 голов Месси - 673 голов Что на уровне сборных, что на клубном уровне тотальное доминирование
Клубная карьера ( топ-1 лига ):
Геша -450 голов
Месси -672 гола
Сборные :
Геша - 0+0 в ПО ЧМ
Месси - Чемпион Мира
Тотальное доминирование во всём..
P.S. Это я ещё не считал кол-во проведённых матчей на всех уровнях и кол-во ЗМ и ЗБ у обоих... А есть ещё кол-во выигранных титулов... А-ха-ха-ха. 😋..
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Muhammad Juraev
Ответ Artem Piatkov
Роналду - 5 ЛЧ, 4 КЧМ Мессе - 3 ЛЧ, 3 КЧМ Занавес
Не прокатило)
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Alex8007
Ответ Рагиб Кенжегалиев
справедливости ради Люксембург , Лихтенштейн это тебе не Бразилия , Уругвай
Так Месси ни разу Бразилии не забивал, а Криш например той же Испании треху отгрузил
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Alex8007
Ответ NomerSports
Просто вдумайтесь в эти цифры 122 гола , и 0 в плей офф чм. лучший бомбардир в истории национальных сборных ,полное посмешище на главном турнире вида спорта. Великая статистика посредственного игрока.
У Месси вроде есть голы в плей-офф ЧМ, про посмешище ты загнул
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Ola BP
Ответ Blaumerc
Посмотрел я очередной матч в исполнении Роналду. Честно, не понимаю за что сравнивают Роналду с Месси, особенно по количеству голов за всю карьеру. Абсолютно игроки разного плана, разного амплуа. Один почти весь матч стоит на острие атаки своей команды, периодически изображая рывок за спину защитника, при этом сопровождая это двумя поднятыми руками на верх. А этот позорный нырок во втором тайме, с такой командой как Люксембург,  отражает суть всей карьеры Роналду (не зря его прозвали нырялду и пеналду). Другой играет от середины (порой и от своей штрафной). Месси играет практически во всех участках поля, ему без разницы, на каком участке поля отыграться с партнёром, где обыграть соперника, дирижировать атакой, с какого места выдать пас вразрез, и откуда закинуть за спину защитника нападающему. Плюс ко всему этому, ещё и добежать в штрафную, открыться на прострел, или же пробить из-за штрафной после дриблинга. Ещё и участвовать в отборе, (в единоборствах Месси тоже один из лучших в мире) не смотря на свои габариты. Месси лучший, или один из лучших в мире (есть статистика) по всем фазам атакующих действий. В свои 35 лет (не говоря о более раннем возрасте, когда у него вообще не было конкурентов) он по дриблингу соревнуется с лучшими дриблерами мира, по созиданию, продвижению и ассистам соревнуется с КДБ, Бернарду, Бруно которые считаются эталонами в своих лигах и командах. Не понимаю, откуда взялся эта липовая конкуренция между ними. Понятно что Роналду пиар продукт, медиа личность, модель с искусственной внешностью, имеющий крутого и влиятельного агента, по совместительству еще и друг. Куча наград и миллионы подписчиков. Также понятно что отличный нападающий, с хорошим голевым чутьём, правильным выбором позиции, и хорошая игра головой, партнёры мирового класса в топ клубах мира, которые изначально заточены чтобы весь матч играть на тебя. В сумме все это выливается в кучу забитых голов, плюс во всех своих командах он единоличый исполнитель пенальти и стандартов. Но кроме количества забитых голов, чем ему (Роналду) и его фанатам крыть Месси? Объясняя их манеру игры, профильные позиции, влияния на игру, количество т.т.д. с чего вдруг у людей возникли понятия что Месси должен соревноваться с Роналду по голам. Почему узкопрофильные глоры которые защищают его на спортсе, начинают свой защитный доклад типо: .... столько то голов, столько матчей, столько в плей-офф ЛЧ и т.д. Не понимаю, почему их сравнивают только по количеству голов, а Месси сравнивают с Пеле и Марадоной? Безусловно Роналду легенда футбола, его эгоизм, чрезмерное самолюбие, труд и зацикленность на рекордах сделали из него значимую фигуру в футбольном мире. Но он и рядом не стоит с Месси, Пеле и Марадоной. P.S. ни смотря на все эти различия в стиле игры, различия в позициях между этими двоими, различия выполняемых задач на поле, Месси превосходит Роналду по голам, если смотреть по статистике количество минут на гол. Или же количество матчей на гол. Получается что Месси превосходит Роналду именно в том, в чём силён сам Роналду, но Роналду и близко не будет в тех компонентах где силён сам Месси.
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Станислав Л
Ответ KING_OF_RUSSIA
У тебя абсолютно дефолтный комментарий, ты реально думаешь открыл кому-то глаза или какую-то великую истину? У них разные роли, но, если брать базово: 1) У Рона больше голов в ЛЧ, больше ассистов, больше побед. Начиная с 1/4 стадии ЛЧ в 2 раза больше голов 2) За время выступление в ла лиге у них схожая статистика 3) Где этот гений Месси, который 3 года подряд вылетает из 1/8 стадии ЛЧ (1 раз от Мбаппе с ПСЖ, кстати)? Если он так хорош, то где результат? Это всё равно, что оценивать бойца юфс по красоте вертушек, или сальтухам, которые он крутит, а не по результатам.
2) За время выступление в ла лиге у них схожая статистика
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7 чемпионств Месси против 2 - это схожая?
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Oskar 09
Ну да теперь Рон будет ж...пу рвать играть чтобы хотя-бы в этом компоненте превзойти его чтобы месси его не догнал.
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Крыс Пол
Что в ЛЧ, что на уровне сборных Лео безнадежно отстает. Это ему повезло, что Роналду не задержался в Реале, где у него в чемпе голов больше, чем игр.
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NomerSports
Просто вдумайтесь в эти цифры 122 гола , и 0 в плей офф чм. лучший бомбардир в истории национальных сборных ,полное посмешище на главном турнире вида спорта. Великая статистика посредственного игрока.
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arspurs9
Ответ Человек1991
Панама 60 место , Кюрасао 90 . А Люксембург 120 , Лихтенштейн 200. ))
Что это меняет?)
Типо победа Реал Мадрида над Химками ценилась бы выше, чем над Балтикой?)
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murad mirzaev
Ответ Oleg
Зачем ему эта мусорная стата? У Диего всего то 300 голов, но он в вечности и величайший в 20 веке наряду с Пеле именно из за ЧМ. Месси три месяца назад возглавил эту тройку величайших и статистика его врят ли сейчас сильно беспокоит. Величие дают громкие победы на главных турнирах в истории, коим является ЧМ, а не цифры с люксембургами.
Марадона с Пеле обычные распиаренные игроки.С мусорной статой,у одного статистика в чемпионате водокачки ,а у другого статистика на равне с неапольским мертенсем.Их игра не на уравне даже нынешних игроков мирового класса,обычные середняки для 21 века,а их величие заключается в распиаренном турнире,который Диего взял с неимоверным позором ,с таким судейством я бы стыдился упоминать этот кубок
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EL BICHO
Ответ VERBLYUD
https://www.uefa.com/nationalassociations/uefarankings/country/#/yr/2020
Рил, тогда ж Бавария ЛЧ взяла, поэтому сериал уступил, что в принципе ничего особо не меняет, ибо стата по голам в топ-4 лиги тоже не в пользу твоего кумира:
Роналду - 696 голов
Месси - 673 голов.
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NomerSports
без сомнения крештяно лучший в истории с огромным отрывом по набиванию бесполезной статы.
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Seven2482
Ответ Lynx.DP
Вообще то давно побил, если конечно Ваш комментарий не сарказм.
Точно, спасибо за поправку, Али Дейи 109 голов за сборную
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Blaumerc
Ответ Айлин 1990
Полностью согласен. Но этого никогда не поймут фанаты рюналду, никогда. Так что бесполезно.
я думаю со временем и до них дойдёт, конечно кроме самых отбитых
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Никита Загайнов
Ответ ML26
Мне нравится как всегда прикрываются этими рейтингами. Вы знали, что они формируется из побед сборных? Какой самый конкурентный континент? Правильно - Европа. Если бы Люксембург и Лихтенштейн играли в Европе, наверняка они были бы выше, из-за более низкой конкуренции
сам то понял, что написал? Лихтенштейн и Люксембург итак играют в европе.
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mr kovalsky
Ответ Artem MERLIN
Сомневаюсь что Роналду когда-либо сократит отрыв от Месси по количеству выигранных кубков мира
Ровно также можешь сомневаться, что месси когда нибудь сократит разницу ЛЧ от Роналду:)
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blooooomka
Ответ Великий Алонсо
Между Месси и "позорищем" разница в 5 голов. Адекватная у тебя градация мастерства конечно (нет). Лови минус
Да разница 5 голов) но и 2 ГОДА!!!
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Машина Мощная
Лихтэнштэйн, Люксембург... классика :-D я случайно увидел как он забил один из каких-то своих голов Лихтэнштэйну кажись, не в этот раз, а тогда раньше, там после не сильного удара, вратарь отбил мяч себе на голову и от головы мяч залетел в ворота :-D Понял я тогда уровень :-D
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Kasilas__1
Ответ Abdul Aziz
в Южной Америке Месси может играть только с 13 сборными, половина из которых сильнее 70-80% сборных Европы. А у Роналду каждые 2 года отборочные турниры в группе из 5-7 сборных,из которых 1 может быть топ и это по 2 игры с каждой. плюс ко всему всякие лиги наций и прочие недотурниры. Я считаю, 23 гола это мизер
Ахахахахаха
Рыжая дальше
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