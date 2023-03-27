увеличил отрыв от по голам за сборную.

В каждом из двух матчей квалификации Евро-2024 в марте – со сборными Лихтенштейна и Люксембурга – португалец отметился дублем. Лионель Месси забил гол в товарищеском матче со сборной Панамы, который выиграла со счетом 2:0.

На счету Роналду, возглавляющего список лучших бомбардиров сборных, 122 гола за национальную команду , а на счету Месси, идущего третьим – 99 голов в составе сборной Аргентины. Таким образом, Криштиану оторвался от Лео по этому показателю на 23 гола.

На втором месте идет бывший форвард сборной Ирана Али Даеи со 109 голами.

В ночь со вторника на среду сборная Аргентины проведет товарищеский матч с Кюрасао.

Роналду забивает Люксембургу чаще всего из сборных – 11 голов. Литва и Швеция на 2-м месте – по 7