Серхио Агуэро: «То, что делает Месси, невозможно для Роналду. У Криштиану все лучшие голы либо со штрафных, либо случайные, у Лео – с сумасшедших углов»
Серхио Агуэро не впечатлили лучшие голы Криштиану Роналду за «Реал»
Бывший нападающий сборной Аргентины вел эфир на Twitch вместе со стримером Ибаем Льяносом. Последний включил видео с подборкой лучших голов Криштиану Роналду в составе «Реала».
«Посмотри, откуда он забивает. Да ладно. Все голы либо со штрафных, либо случайные. У Месси все были с сумасшедших углов. Что здесь делает вратарь? Вина вратаря. Я думаю, что у Рауля были голы лучше [чем эти], у Бензема были голы лучше.
Вот и все. Сколько голов было забито со штрафных ударов? Из 20 лучших голов 15 были забиты со штрафных. Из 20 лучших голов Месси 15 были забиты после того, как он обводил пятерых», – прокомментировал видео Агуэро.
Когда Льянос спросил у Агуэро, считает ли он, что Месси играет лучше, чем Роналду, Серхио ответил: «Конечно, о чем ты говоришь? Криштиану хорош, но то, что делает Месси, невозможно для Криштиану».
будто читаю рассуждения школьника в комментах на спортс😂