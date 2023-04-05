Серхио Агуэро: «То, что делает Месси, невозможно для Роналду. У Криштиану все лучшие голы либо со штрафных, либо случайные, у Лео – с сумасшедших углов»

Теги ПСЖ Карим Бензема Криштиану Роналду Реал Мадрид Лионель Месси Рауль Серхио Агуэро лига 1 Франция Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Ибай «Ibai» Льянос Футбол

Серхио Агуэро не впечатлили лучшие голы Криштиану Роналду за «Реал»

Бывший нападающий сборной Аргентины вел эфир на Twitch вместе со стримером Ибаем Льяносом. Последний включил видео с подборкой лучших голов Криштиану Роналду в составе «Реала».

«Посмотри, откуда он забивает. Да ладно. Все голы либо со штрафных, либо случайные. У Месси все были с сумасшедших углов. Что здесь делает вратарь? Вина вратаря. Я думаю, что у Рауля были голы лучше [чем эти], у Бензема были голы лучше. 

Вот и все. Сколько голов было забито со штрафных ударов? Из 20 лучших голов 15 были забиты со штрафных. Из 20 лучших голов Месси 15 были забиты после того, как он обводил пятерых», – прокомментировал видео Агуэро. 

Когда Льянос спросил у Агуэро, считает ли он, что Месси играет лучше, чем Роналду, Серхио ответил: «Конечно, о чем ты говоришь? Криштиану хорош, но то, что делает Месси, невозможно для Криштиану».

Материалы по теме

53 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
нелюбитель футбола
Это и итак все знают... Или Геша думал, что Морган только у него есть?... А-ха-ха-ха... Разница в том, что Агуэро это не за деньги говорит... Месси и полено?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Устименко
Ответ Экспертное мнение
Ответь себе честно на один вопрос: На момент 2022-2023 года, что для Месси в карьере было важнее всего, выиграть ЧМ, или выиграть ЛЧ?
а что он именно выбирал прям сидел?😳
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mur89
Агуэро после завершения карьеры совсем поплыл,
будто читаю рассуждения школьника в комментах на спортс😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Устименко
Ответ Gaiar
Да в плей-офф ЧМ точно не стыдно. Да и ЧМ он выиграл в отличие от одного нарцисса)
а нарцисс чемпионат Европы выиграл если шо
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ Zidan GOAT
Гол Роналду через себя Ювентусу > любой гол Месси в карьере
Очередной раз в топе позорный комментарий. Гол Кришти Юве не был даже лучшим голом через себя в том сезоне ЛЧ. Гол Бэйла в финале полностью затмил его.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айтуар Куат
Ответ Висита Эльмурзаев
у Роналду намного больше красивых голов, чем у Месси
Кун завидует Рону. Я помню как Рона побрили с призом Пушкаша присудив победу Салаху. Хотя Гол ножницами через себя Буффону это и есть шедевр
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заяцволк
Ответ Zidan GOAT
Гол Роналду через себя Ювентусу > любой гол Месси в карьере
Вот это как раз 100% из категории случайных, Агуэро про такие и говорил )
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
Да пустите его обратно на базу в его любимый номер, а то чувак погнал из за разлуки.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 19
Роналду ведь со штрафных вообще почти никогда не забивает ? 🤔
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Висита Эльмурзаев
у Роналду намного больше красивых голов, чем у Месси
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
benjamin92
Ответ Экспертное мнение
Ответь себе честно на один вопрос: На момент 2022-2023 года, что для Месси в карьере было важнее всего, выиграть ЧМ, или выиграть ЛЧ?
до 18 декабря важнее было выиграть ЧМ. Потом оказалось, что это слабый турнир
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Афанасий Дирихле
Ответ Дядя ТУРА
бред. гол пяткой космос был гол Валенсии на последней минуте с подачи Димарии. когда стопу как-то нереально вывернул гол Атлетико пушкой с далека розыгрыш гола в четыре касания ОЗил Роналду, когда со своей штрафной убежали и тд
по мнению Куна всё случайно залетела )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Афанасий Дирихле
Что ты, черт возьми, такое несёшь?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
Ответ Faulheit
Агуэро это Горячкина? Стиль очень похож
Партнерша Месси по номеру на базе.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ Temp LC
Крауч редко прыгал и даже если бы хотел всё равно высоко не прыгнет
Зато Крауч ножницами клал , приего росте и комплекции )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Владислав Козьминский
ну зато в лч полным импотентом был)
Ответь себе честно на один вопрос: На момент 2022-2023 года, что для Месси в карьере было важнее всего, выиграть ЧМ, или выиграть ЛЧ?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misunderstood
Ответ Арман Досжанов
У Агуеро какие то комплексы???
Он как карьеру закончил, у него крыша потекла) он как дурачок) что на чм, что сейчас)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ Арман Досжанов
У Агуеро какие то комплексы???
Безответная любовь к Месси , Агуеро даже был женился на дочке Марадоны , что бы быть ближе к нему ( сарказм)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ден Левин
Ответ Gaiar
Да в плей-офф ЧМ точно не стыдно. Да и ЧМ он выиграл в отличие от одного нарцисса)
Когда он выиграл ЧМ?
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
benjamin92
"Идеальный" хет-трик Роналду: с пенки, в пустые, с оффсайда
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оливер Кан удаляет Роберту
Завистливый клоун 🤡
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Zidan GOAT
Гол Роналду через себя Ювентусу > любой гол Месси в карьере
Комментарий скрыт
+4
-17
-13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zidan GOAT
Гол Роналду через себя Ювентусу > любой гол Месси в карьере
+22
-6
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Temp LC
Ответ Экспертное мнение
Ты бы еще невероятную дугу сравнил с дриблингом. Прыжок бесполезен без качественного навеса партнера, в то время как дриблингом игрок создает численное преимущество для своей команды, полезность на абсолютно разном уровне. Крауч вовсе без прыжка доставал до уровня прыжков Роналду, но никто не восторгается почему-то.
Крауч редко прыгал и даже если бы хотел всё равно высоко не прыгнет
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faulheit
Агуэро это Горячкина? Стиль очень похож
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий