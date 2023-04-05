Серхио Агуэро: «То, что делает Месси, невозможно для Роналду. У Криштиану все лучшие голы либо со штрафных, либо случайные, у Лео – с сумасшедших углов»

Серхио Агуэро не впечатлили лучшие голы Криштиану Роналду за «Реал»

Бывший нападающий сборной Аргентины вел эфир на Twitch вместе со стримером Ибаем Льяносом. Последний включил видео с подборкой лучших голов в составе « ».

«Посмотри, откуда он забивает. Да ладно. Все голы либо со штрафных, либо случайные. У Месси все были с сумасшедших углов. Что здесь делает вратарь? Вина вратаря. Я думаю, что у были голы лучше [чем эти], у были голы лучше.

Вот и все. Сколько голов было забито со штрафных ударов? Из 20 лучших голов 15 были забиты со штрафных. Из 20 лучших голов Месси 15 были забиты после того, как он обводил пятерых», – прокомментировал видео Агуэро.

Когда Льянос спросил у , считает ли он, что Месси играет лучше, чем Роналду, Серхио ответил: «Конечно, о чем ты говоришь? Криштиану хорош, но то, что делает Месси, невозможно для Криштиану».