Гвардиола о Месси, Роналду и Холанде: «Лео – более разносторонний игрок и может играть где угодно, потому что понимает игру»
Пеп Гвардиола поставил Лионеля Месси выше Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда
«Я думаю, что Месси – более разносторонний футболист. Он может играть где угодно, потому что понимает игру. Остальные двое, Криштиану и Холанд, словно машины.
Но Эрлинг знает, что эти парни доминировали на протяжении двух десятилетий, а не одного года. Они забивали, завоевывали трофеи, добились абсолютно всего.
Я думаю, что футбол стал лучше благодаря Криштиану и Месси, благодаря тому, что они сделали ради футбола, выступая за топ-клубы.
Эрлингу всего 22 года, и он показывает результат в сложнейшей лиге мира. Я могу судить об этом, потому что бывал в других чемпионатах. Эрлинг делает выдающиеся вещи», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».
На самом деле: Роналду карьеру уже завершил с переходом в Юнайтед, и ты сам можешь определить с каким негативом его воспринимали всю дорогу. Со временем, наследия Роналду лишь ослабнет в разы, так как его рекорды с пенальти и в пустые не будут считать в серьез, а защищающая его фанбаза повзрослеет и может быть поумнеет.
Кстати в полном интервью есть подтекст для холланда: "одного сезона мало"