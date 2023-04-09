Гвардиола о Месси, Роналду и Холанде: «Лео – более разносторонний игрок и может играть где угодно, потому что понимает игру»

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Пеп Гвардиола поставил Лионеля Месси выше Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда

«Я думаю, что Месси – более разносторонний футболист. Он может играть где угодно, потому что понимает игру. Остальные двое, Криштиану и Холанд, словно машины.

Но Эрлинг знает, что эти парни доминировали на протяжении двух десятилетий, а не одного года. Они забивали, завоевывали трофеи, добились абсолютно всего.

Я думаю, что футбол стал лучше благодаря Криштиану и Месси, благодаря тому, что они сделали ради футбола, выступая за топ-клубы.

Эрлингу всего 22 года, и он показывает результат в сложнейшей лиге мира. Я могу судить об этом, потому что бывал в других чемпионатах. Эрлинг делает выдающиеся вещи», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».

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5 комментариев

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Митрандир цвета хаки
Ответ Fan of Sport
Лишь после завершения карьеры Месси и Роналду все реально поймут их ценность, если можно так выразиться.
Лишь оголтелый фанат Кринжа приплетёт своего кумира, к числу лучших игроков, делая публицистское заявление.
На самом деле: Роналду карьеру уже завершил с переходом в Юнайтед, и ты сам можешь определить с каким негативом его воспринимали всю дорогу. Со временем, наследия Роналду лишь ослабнет в разы, так как его рекорды с пенальти и в пустые не будут считать в серьез, а защищающая его фанбаза повзрослеет и может быть поумнеет.
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Goofts
Пеп прав. Месси и есть футбол.
Кстати в полном интервью есть подтекст для холланда: "одного сезона мало"
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Отец Абду
Есть Месси и остальные игроки:)
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AnMe
Да, футбольный интеллект - это то, отличало Лео от всех перечисленных игроков. Мог и сам быть голевой машиной, и созидателем атак и лучшим ассистентом. И держит уровень столько лет. Поэтому всегда считал вне конкуренции его. Не видел такое комбо никогда и ни у кого.
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Fan of Sport
Лишь после завершения карьеры Месси и Роналду все реально поймут их ценность, если можно так выразиться.
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-2
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