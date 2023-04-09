Гвардиола о Месси, Роналду и Холанде: «Лео – более разносторонний игрок и может играть где угодно, потому что понимает игру»

Пеп Гвардиола поставил Лионеля Месси выше Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда

«Я думаю, что Месси – более разносторонний футболист. Он может играть где угодно, потому что понимает игру. Остальные двое, и , словно машины.

Но Эрлинг знает, что эти парни доминировали на протяжении двух десятилетий, а не одного года. Они забивали, завоевывали трофеи, добились абсолютно всего.

Я думаю, что футбол стал лучше благодаря Криштиану и , благодаря тому, что они сделали ради футбола, выступая за топ-клубы.

Эрлингу всего 22 года, и он показывает результат в сложнейшей лиге мира. Я могу судить об этом, потому что бывал в других чемпионатах. Эрлинг делает выдающиеся вещи», – заявил главный тренер « ».