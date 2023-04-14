Купить «Интер» могут совладелец «Лидса» и бахрейнский фонд Investcorp. Радриццани сперва должен продать свою долю в клубе АПЛ владельцам «Сан-Франциско» из НФЛ

Теги Интер премьер-лига Англия серия А Италия бизнес Лидс НФЛ Сан-Франциско деньги Стивен Чжан Футбол

Итальянский бизнесмен и инвесторы из Бахрейна могут купить «Интер».

Как сообщает Bloomberg, совладелец «Лидса» Андреа Радриццани заинтересован в приобретении миланского клуба у Стивена Чжана и Suning Holdings Group. Стоимость «нерадзурри» оценивается в 1 млрд евро.

Радриццани, владеющий инвестиционной платформой Aser Ventures, думает над тем, чтобы сделать предложение о покупке «Интера».

Будет ли сделано предложение, зависит от того, продаст ли Радриццани долю в «Лидсе» американским владельцам клуба НФЛ «Сан-Франциско». Компании 49ers Enterprises принадлежат 44% акций «Лидса», а Радриццани – 56%.

Это в свою очередь зависит от того, останется ли клуб из графства Уэст-Йоркшир в Премьер-лиге по итогам сезона – после 30 сыгранных матчей «Лидс» занимает 16-е место в АПЛ, всего на 2 очка опережая зону вылета.

В число инвесторов, обдумывающих предложение о покупке «Интера» также входит компания Investcorp, базирующаяся в Бахрейне, которая в прошлом году претендовала на приобретение «Милана». В рамках этой заявки могут объединиться и другие инвесторы из Бахрейна.

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1 комментарий

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Пако
Бахрейн - красивое апеннинское местечко.
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