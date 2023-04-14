Купить «Интер» могут совладелец «Лидса» и бахрейнский фонд Investcorp. Радриццани сперва должен продать свою долю в клубе АПЛ владельцам «Сан-Франциско» из НФЛ
Итальянский бизнесмен и инвесторы из Бахрейна могут купить «Интер».
Как сообщает Bloomberg, совладелец «Лидса» Андреа Радриццани заинтересован в приобретении миланского клуба у Стивена Чжана и Suning Holdings Group. Стоимость «нерадзурри» оценивается в 1 млрд евро.
Радриццани, владеющий инвестиционной платформой Aser Ventures, думает над тем, чтобы сделать предложение о покупке «Интера».
Будет ли сделано предложение, зависит от того, продаст ли Радриццани долю в «Лидсе» американским владельцам клуба НФЛ «Сан-Франциско». Компании 49ers Enterprises принадлежат 44% акций «Лидса», а Радриццани – 56%.
Это в свою очередь зависит от того, останется ли клуб из графства Уэст-Йоркшир в Премьер-лиге по итогам сезона – после 30 сыгранных матчей «Лидс» занимает 16-е место в АПЛ, всего на 2 очка опережая зону вылета.
В число инвесторов, обдумывающих предложение о покупке «Интера» также входит компания Investcorp, базирующаяся в Бахрейне, которая в прошлом году претендовала на приобретение «Милана». В рамках этой заявки могут объединиться и другие инвесторы из Бахрейна.
1 комментарий