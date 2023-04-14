Купить «Интер» могут совладелец «Лидса» и бахрейнский фонд Investcorp. Радриццани сперва должен продать свою долю в клубе АПЛ владельцам «Сан-Франциско» из НФЛ

Итальянский бизнесмен и инвесторы из Бахрейна могут купить «Интер».

Как сообщает Bloomberg, совладелец «Лидса» Андреа Радриццани заинтересован в приобретении миланского клуба у Стивена Чжана и Suning Holdings Group. Стоимость «нерадзурри» оценивается в 1 млрд евро.

Радриццани, владеющий инвестиционной платформой Aser Ventures, думает над тем, чтобы сделать предложение о покупке « ».

Будет ли сделано предложение, зависит от того, продаст ли Радриццани долю в « » американским владельцам клуба « ». Компании 49ers Enterprises принадлежат 44% акций «Лидса», а Радриццани – 56%.

Это в свою очередь зависит от того, останется ли клуб из графства Уэст-Йоркшир в Премьер-лиге по итогам сезона – после 30 сыгранных матчей «Лидс» занимает 16-е место в , всего на 2 очка опережая зону вылета.

В число инвесторов, обдумывающих предложение о покупке « » также входит компания Investcorp, базирующаяся в Бахрейне, которая в прошлом году претендовала на приобретение «Милана». В рамках этой заявки могут объединиться и другие инвесторы из Бахрейна.