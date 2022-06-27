«Интер» получил 84,2 млн евро за ТВ-права в сезоне-2021/22, «Ювентус» – 77,9 млн, «Милан» – 77,8

лидирует в Серии А по доходам, полученным от реализации телевизионных прав.

Суммы, начисленные командам, определялись на основании статистики посещаемости стадионов и просмотра матчей на платформе DAZN, а также в зависимости от спортивных результатов (в том числе за последние пять сезонов).

По данным La Gazetta dello Sport, «нерадзурри» в результате распределения средств получили 84,2 млн евро, в том числе 17,6 млн как команда с лучшей посещаемостью. Второе место занял – у него 77,9 млн евро. Третьим стал – у чемпиона Италии 77,8 млн евро.

Также в пятерку вошли (68,5 млн) и (64,1 млн). Меньше всех получила «Венеция» (26 млн).

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