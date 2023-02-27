«Интер» недоволен планами «Милана» построить отдельный стадион

«Интер» недоволен планами «Милана» по поводу нового стадиона.

По данным La Gazzetta dello Sport, руководство «нерадзурри» уже дало понять « », что глубоко недовольно тем, как «россонери» ведут себя в отношении нового стадиона, выступая перед прессой и общественностью без единой линии.

«Милан» серьезно изучает идею строительства отдельного стадиона, что сильно разочаровывает владельца «Интера» Стивена Чжана.

Сообщается, что Чжан попросил о встрече с владельцем «Милана» Джерри Кардинале, чтобы определить общую стратегию проекта нового стадиона, но эта просьба была проигнорирована.

Приоритет «Интера» – остаться в районе Сан-Сиро в Милане, с «Миланом» или без него. Если соглашение с муниципалитетом Милана не будет достигнуто, «Интер» выберет другой район для реализации своего проекта.

Похоже, «Милан» с «Интером» все-таки разъедутся. Власти города очень мешают клубам

Новый стадион «Милана» и «Интера» будет таким: вдохновлен Дуомо, вместимость сократят до 65 тысяч, откроют в 2027-м