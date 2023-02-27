«Интер» недоволен планами «Милана» построить отдельный стадион
«Интер» недоволен планами «Милана» по поводу нового стадиона.
По данным La Gazzetta dello Sport, руководство «нерадзурри» уже дало понять «Милану», что глубоко недовольно тем, как «россонери» ведут себя в отношении нового стадиона, выступая перед прессой и общественностью без единой линии.
«Милан» серьезно изучает идею строительства отдельного стадиона, что сильно разочаровывает владельца «Интера» Стивена Чжана.
Сообщается, что Чжан попросил о встрече с владельцем «Милана» Джерри Кардинале, чтобы определить общую стратегию проекта нового стадиона, но эта просьба была проигнорирована.
Приоритет «Интера» – остаться в районе Сан-Сиро в Милане, с «Миланом» или без него. Если соглашение с муниципалитетом Милана не будет достигнуто, «Интер» выберет другой район для реализации своего проекта.
Похоже, «Милан» с «Интером» все-таки разъедутся. Власти города очень мешают клубам
Новый стадион «Милана» и «Интера» будет таким: вдохновлен Дуомо, вместимость сократят до 65 тысяч, откроют в 2027-м
Я бы все понял и с радостью поддержал эту идею Кардинале, если бы он прям завтра выложил из своего кармана 600 млн на новый стадио без Интера... но, этот клоун даже игрока в основу за 50 условных купить не может. О каком стадионе вообще речь из уст этого шарлатана? ))) Этот чел до сих пор за покупку Милана с Эллиот не рассчитался. )))
Лучше отгрохать классный стадион на 2 команды, чем средненький на одну.
Один стадион построить тяжело, два вообще нереально.