«Интер» недоволен планами «Милана» построить отдельный стадион

Теги Интер Милан серия А Италия бизнес Сан-Сиро стадионы Стивен Чжан Джерри Кардинале Футбол

«Интер» недоволен планами «Милана» по поводу нового стадиона.

По данным La Gazzetta dello Sport, руководство «нерадзурри» уже дало понять «Милану», что глубоко недовольно тем, как «россонери» ведут себя в отношении нового стадиона, выступая перед прессой и общественностью без единой линии.

«Милан» серьезно изучает идею строительства отдельного стадиона, что сильно разочаровывает владельца «Интера» Стивена Чжана.

Сообщается, что Чжан попросил о встрече с владельцем «Милана» Джерри Кардинале, чтобы определить общую стратегию проекта нового стадиона, но эта просьба была проигнорирована.

Приоритет «Интера» – остаться в районе Сан-Сиро в Милане, с «Миланом» или без него. Если соглашение с муниципалитетом Милана не будет достигнуто, «Интер» выберет другой район для реализации своего проекта.

Похоже, «Милан» с «Интером» все-таки разъедутся. Власти города очень мешают клубам

Новый стадион «Милана» и «Интера» будет таким: вдохновлен Дуомо, вместимость сократят до 65 тысяч, откроют в 2027-м

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
разные стадионы в чем проблема?у обоих клубов китайцы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NartApsua
Вообще это, конечно, позор для Италии, что такие статусные клубы, как Интер/Милан и Рома/Лацио не имеют собственной арены.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
buFFon
Ответ Вадим Сидоров
1 стадион на две команды вроде как дешевле. Лучше отгрохать классный стадион на 2 команды, чем средненький на одну.
Я тож так думаю, минимум на 80 тысяч, со всеми удобствами. Но Милан хочет построить на 60 тыс, когда на Аталанту 75 собирается. Величие Сан Сиро нужно сохранить и в новом стадионе..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Reanimation
Ответ Кирилл Ткач
Это же Италия. Уже 15 лет планируют новый стадион и ничего не сдвинулось с мертвой точки. И ещё столько же будут. Поразительно, как итальянцы просрали самый топовый чемпионат с неплохой инфраструктурой на середину нулевых. Сейчас кроме Юве никто не играет на современном стадионе и десятки лет Серия А ещё в пропасть лететь будет, пока ее будут обгонять Франция, Германия и Португалия по современности стадионов.
Но и Юве очень сильно прогадали, построив стадион на 41 тысяч. Что это такое для топ клуба?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evgeny Trifonov
Ответ Кирилл Ткач
Это же Италия. Уже 15 лет планируют новый стадион и ничего не сдвинулось с мертвой точки. И ещё столько же будут. Поразительно, как итальянцы просрали самый топовый чемпионат с неплохой инфраструктурой на середину нулевых. Сейчас кроме Юве никто не играет на современном стадионе и десятки лет Серия А ещё в пропасть лететь будет, пока ее будут обгонять Франция, Германия и Португалия по современности стадионов.
у Удинезе ещё новый стадион, а так всё верно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сэйлор Мун
Не знаю, как по мне строить отдельный стадион на 70к это глупость. Вместо условных 300 лямов, придется выложить 600 лямов, чтобы потом 10 лет вообще игроков не покупать и ждать пока деньги отобьются?

Я бы все понял и с радостью поддержал эту идею Кардинале, если бы он прям завтра выложил из своего кармана 600 млн на новый стадио без Интера... но, этот клоун даже игрока в основу за 50 условных купить не может. О каком стадионе вообще речь из уст этого шарлатана? ))) Этот чел до сих пор за покупку Милана с Эллиот не рассчитался. )))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FlypSide
Ответ Niko [Ars]
Милан пытается вырваться из этих созависимых отношений, но Интер не отпускает 🥲
Интер абьюзер
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
as009595@icloud.com
Ответ Вадим Сидоров
1 стадион на две команды вроде как дешевле. Лучше отгрохать классный стадион на 2 команды, чем средненький на одну.
Лучше у каждого будет свой стадион, оба гранда со многочисленными тиффози, как то странно что на одном стадионе и тем более когда оба клуба участвуют в еврокубках, нагрузка большая на поле
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
Тяжелый развод.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Никулин
Чжан понимает, что скоро придут кредиторы и играть они будут на улице
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Кузнецов
А какое Интеру дело где и как будет построен стадион Милана?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dima91Caps
Ответ Кирилл Ткач
Это же Италия. Уже 15 лет планируют новый стадион и ничего не сдвинулось с мертвой точки. И ещё столько же будут. Поразительно, как итальянцы просрали самый топовый чемпионат с неплохой инфраструктурой на середину нулевых. Сейчас кроме Юве никто не играет на современном стадионе и десятки лет Серия А ещё в пропасть лететь будет, пока ее будут обгонять Франция, Германия и Португалия по современности стадионов.
у Удинезе после реконструкции отличный стадион, так что 2 команды
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
benjamin92
Когда решил отгородиться от надоедливого соседа
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Кирилл Ткач
Это же Италия. Уже 15 лет планируют новый стадион и ничего не сдвинулось с мертвой точки. И ещё столько же будут. Поразительно, как итальянцы просрали самый топовый чемпионат с неплохой инфраструктурой на середину нулевых. Сейчас кроме Юве никто не играет на современном стадионе и десятки лет Серия А ещё в пропасть лететь будет, пока ее будут обгонять Франция, Германия и Португалия по современности стадионов.
Уже обогнали
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Сидоров
1 стадион на две команды вроде как дешевле.
Лучше отгрохать классный стадион на 2 команды, чем средненький на одну.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kazbek Ilyassovskiy
Я не знаю все тонкости этих бюрократических процессов, но учитывая, как сложно в Италии построить собственный стадион, не лучше ли двум клубам объединить усилия ради достижения общей цели?
Один стадион построить тяжело, два вообще нереально.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Прибыль потеряют?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Это как в старой коммуналке завидуют, что сосед скоро переедет в отделтное жильн
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Niko [Ars]
Милан пытается вырваться из этих созависимых отношений, но Интер не отпускает 🥲
+45
-6
+39
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Ткач
Это же Италия. Уже 15 лет планируют новый стадион и ничего не сдвинулось с мертвой точки. И ещё столько же будут. Поразительно, как итальянцы просрали самый топовый чемпионат с неплохой инфраструктурой на середину нулевых. Сейчас кроме Юве никто не играет на современном стадионе и десятки лет Серия А ещё в пропасть лететь будет, пока ее будут обгонять Франция, Германия и Португалия по современности стадионов.
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Filipp Gorski
Нет! Будем играть вместе на одном стадионе! Не уезжайте! :(
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий