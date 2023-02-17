«Интер» может быть продан американскому инвестфонду летом 2023 года. Чжан хочет 1,2 млрд евро за клуб

Теги Интер серия А Италия бизнес деньги Стивен Чжан Футбол

Владельцем «Интера» в ближайшее время может стать американский фонд.

По данным Il Giornale, инвестиционные банки Goldman Sachs and Raine Group на протяжении долгого времени ищут покупателя или хотя бы партнера, который помог бы Suning Holdings Group с управлением миланским клубом, который ежемесячно терпит убытки в размере 10 млн евро.

Утверждается, что ситуация с продажей клуба или его части может проясниться уже в течение двух недель, поскольку нашелся американский инвестиционный фонд, готовый войти в дело. В случае успеха предварительных переговоров сделка будет оформлена летом.

Владелец «Интера» Стивен Чжан изначально оценивал клуб в 1 млрд евро, но после приобретения «Милана» компанией RedBird Capital Partners поднял сумму до 1,2 млрд.

Il Giornale предполагает, что цена может быть снижена, поскольку, с одной стороны, спросом «Интер» не пользуется, с другой – в Гонконге китайский банк подал на руководителя «нерадзурри» в суд в связи с долгами в размере 300 млн (а в мае одна из компаний, входящих в его холдинг, должна будет выплатить еще 275 млн, занятых в 2021 году), и это может ускорить процессы, связанные с продажей миланской команды.

«Интер» находится в собственности Suning Holdings Group с 2016 года.

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18 комментариев

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Кирилл.С-Пб
Ответ Vlados 86
Челси - унылый мешок, с 1 чемпионством за 100 лет существования клуба. Вся его история - это Абрамович.
Я к тому, что пришли янки и клубу трындец. К Абраше нет претензий
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Michael Yashkin-Daszkiewicz
Нормальная цена... Особенно если сравнить с тем же МЮ
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John Gotti
Я смотрю, тут всякие ББиланстики чему-то радуются…
+1
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Сергей Бердяев
Даже не знаю что лучше... Китаец который все соки вытягивает из состава и продает топов или не понятный фонд который неизвестно будет ли вкладывать в клуб деньги...
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Vlados 86
Ответ Кирилл.С-Пб
Повторят судьбу Челси, будут в сокер играть...
Челси - унылый мешок, с 1 чемпионством за 100 лет существования клуба. Вся его история - это Абрамович.
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Максим Пантелеев
Интересно на какие шиши Интер собрался вместе с Миланом стадион строить.
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Vlados 86
Ответ Batt Monner
Если американцы вас купят, посадят на диету, так что китаец покажется манной небесной) Будете играть Арслани и Сатриано в основе
Так а сейчас что? Каждое ТО надо делать +30-50 млн. Китаец только продает и подписывает свободны агентов. Команда пока держится на том составе, что собирали в 2017-20 годы. Уже летом в нападении останется один Лаутаро, в центре обороны только Бастони с Ачерби.
+2
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Кино Музыка
Все меньше европейских владельцев у клубов Европы.
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Batt Monner
Ответ Vlados 86
Скорее бы, китайский хипстер с папашей уже давно вышли в тираж.
Если американцы вас купят, посадят на диету, так что китаец покажется манной небесной) Будете играть Арслани и Сатриано в основе
+1
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Born is the King
Слишком дорогой Картон
0
-3
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Юрий Р.
Если мне не изменяет память, то за последние 10 лет, это будет уже третий владелец. Кто то меняют тренеров как перчаттки, а кто то владельцев.
0
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Кирилл.С-Пб
Повторят судьбу Челси, будут в сокер играть...
0
-1
-1
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Милан. Тонали. 8.
Ответ Enotaz24
На фоне клубов из АПЛ 1, 2 это копейки, даже безтрофейник Тотенхем стоит больше в 3 раза.
У ТТХ только один их стадион стоит 1,2 миллиарда ☝️....
+4
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+4
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Vlados 86
Скорее бы, китайский хипстер с папашей уже давно вышли в тираж.
+1
-2
-1
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Милан. Тонали. 8.
Интер убыточен и весь в долгах ☝️....
+1
-1
0
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WelcomeBackPURE
Сравните цены МЮ ( 5 млрд) и Интера )) 5 если что это стартовая цена )))
0
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Direct free kick
Ответ Милан. Тонали. 8.
Комментарий удален пользователем
Дорого за китайскую подделку
+2
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Enotaz24
На фоне клубов из АПЛ 1, 2 это копейки, даже безтрофейник Тотенхем стоит больше в 3 раза.
+1
-1
0
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Милан. Тонали. 8.
Комментарий удален
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