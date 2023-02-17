«Интер» может быть продан американскому инвестфонду летом 2023 года. Чжан хочет 1,2 млрд евро за клуб

Владельцем « » в ближайшее время может стать американский фонд.

По данным Il Giornale, инвестиционные банки Goldman Sachs and Raine Group на протяжении долгого времени ищут покупателя или хотя бы партнера, который помог бы Suning Holdings Group с управлением миланским клубом, который ежемесячно терпит убытки в размере 10 млн евро.

Утверждается, что ситуация с продажей клуба или его части может проясниться уже в течение двух недель, поскольку нашелся американский инвестиционный фонд, готовый войти в дело. В случае успеха предварительных переговоров сделка будет оформлена летом.

Владелец « » Стивен Чжан изначально оценивал клуб в 1 млрд евро, но после приобретения «Милана» компанией RedBird Capital Partners поднял сумму до 1,2 млрд.

Il Giornale предполагает, что цена может быть снижена, поскольку, с одной стороны, спросом «Интер» не пользуется, с другой – в Гонконге китайский банк подал на руководителя «нерадзурри» в суд в связи с долгами в размере 300 млн (а в мае одна из компаний, входящих в его холдинг, должна будет выплатить еще 275 млн, занятых в 2021 году), и это может ускорить процессы, связанные с продажей миланской команды.

«Интер» находится в собственности Suning Holdings Group с 2016 года.