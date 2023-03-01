«Интер» недополучил 25 млн евро от блокчейн-компании. Клуб удалил лого спонсора с сайта и рекламных щитов

« » недополучил 25 млн евро от спонсора – блокчейн-компании DigitalBits.

Согласно финансовой отчетности клуба, спонсор выплатил 5 миллионов евро за сезон-2021/22 и еще 100 тысяч в качестве бонуса за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

При этом 1,6 миллиона бонусов за победу в Кубке Италии и 2-е место в Серии А выплачены не были.

За сезон-2022/23 не произведена ни одна из трех оговоренных выплат по 8 миллионов евро.

Кроме того, партнер так и не представил предусмотренный контрактом проект, связанный с интеграцией цифровой экосистемы группы.

«Мы понимаем, что кризис в криптовалютной индустрии, обострившийся во втором квартале 2022 года, существенно повлиял на способность клиента выполнять свои обязательства.

Мы оставляем за собой право на защиту своих интересов всеми возможными средствами. Мы удалили логотипы партнера с нашего сайта, рекламных щитов и футболок молодежных и женских команд, на данный момент оставив на футболке первой команды», – говорится в сообщении клуба.

В последние несколько недель появилась информация о том, что «Интер» может заключить контракт с новым спонсором. Это может быть авиакомпания Turkish Airlines.

«Атлетико» страдает из-за падения криптовалюты. Похоже, лишится главного спонсора, который приносит 42 млн в год

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы