«Интер» недополучил 25 млн евро от блокчейн-компании. Клуб удалил лого спонсора с сайта и рекламных щитов

Теги Интер серия А Италия бизнес деньги Футбол

«Интер» недополучил 25 млн евро от спонсора – блокчейн-компании DigitalBits.

Согласно финансовой отчетности клуба, спонсор выплатил 5 миллионов евро за сезон-2021/22 и еще 100 тысяч в качестве бонуса за выход в плей-офф Лиги чемпионов. 

При этом 1,6 миллиона бонусов за победу в Кубке Италии и 2-е место в Серии А выплачены не были.

За сезон-2022/23 не произведена ни одна из трех оговоренных выплат по 8 миллионов евро. 

Кроме того, партнер так и не представил предусмотренный контрактом проект, связанный с интеграцией цифровой экосистемы группы.

«Мы понимаем, что кризис в криптовалютной индустрии, обострившийся во втором квартале 2022 года, существенно повлиял на способность клиента выполнять свои обязательства. 

Мы оставляем за собой право на защиту своих интересов всеми возможными средствами. Мы удалили логотипы партнера с нашего сайта, рекламных щитов и футболок молодежных и женских команд, на данный момент оставив на футболке первой команды», – говорится в сообщении клуба. 

В последние несколько недель появилась информация о том, что «Интер» может заключить контракт с новым спонсором. Это может быть авиакомпания Turkish Airlines.

 «Атлетико» страдает из-за падения криптовалюты. Похоже, лишится главного спонсора, который приносит 42 млн в год

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6 комментариев

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Семён Жуйло
Всегда сомневался в этих блокчейнах. Ничем не обеспеченная финансовая пирамида. Они оказались даже еще хуже - элементарные жулики. Давайте обратно Pirelli. Все обрадуются.
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Under
Ответ Streetbor
крипта мыльный пузырь быстро надулась, быстро лопнула. Вслед за Атлетико, теперь кинут Интер, зато рекламу поимели от клубов.
в смысле быстро?
14 лет уже биткоин тот же в ходу, до сих пор не лопнул
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ConorNite
Воспользовались нашим Именем и Статусом, а далее просто нагло кинули..
Интеру не стоило ввязываться в эту авантюру
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Streetbor
крипта мыльный пузырь быстро надулась, быстро лопнула. Вслед за Атлетико, теперь кинут Интер, зато рекламу поимели от клубов.
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dr. cage
Барса, у которой половина спонсоров такое же жулье: 🗿🗿🗿
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Under
ещё долго ждали
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